Асимметрия в интерьере: дизайнерские решения

В переводе с древнегреческого симметрия обозначает
соразмерность. Для греков идеальной фигурой на плоскости являлся круг, а в пространстве – шар. Соразмерностью они называли искомые одинаковые размеры в разных фигурах. Эти понятия прошли через века, и сегодня они функционируют в терминах
симметрия и
асимметрия. Симметрия использовалась в классической архитектуре для оформления фасадов и для организации внутреннего пространства. Симметричность представлялась как упорядоченность и правильная организация интерьера внутри здания. В терминах дизайна интерьера ось симметрии – это композиционный фокус, привлекающий внимание к той детали, которую хочет выделить дизайнер.
В оформлении жилых помещений симметрия используется, когда проектировщик хочет привлечь внимание к строгости стиля и деловой атмосфере. Но излишнее использование симметрии в квартире может создать психологический дискомфорт. Современный интерьер невозможен без фантазии и динамики. Именно поэтому все больше дизайнеров и архитекторов используют ассимметрию, легкая неправильность линий которой вносит свободу и движение в жилое пространство, меняет общую симметричную схему и делает интерьер более сложным и необычным. Чаще всего асимметричный дизайн можно увидеть на мансардных этажах, где он обусловлен наклонным потолком. Однако в последнее время подобный дизайн все чаще встречается в загородных домах и квартирах стандартной планировки, в которую дизайнеры намерянно вносят элемент асимметрии с помощью комбинации различных геометрических форм, использвания сочетания контрастных цветов и мебели оригинальной формы.
Давайте посмотрим на этот маленький мансардный этаж. Какое применение вы бы придумали для него? Что можно расположить в этом небольшом трапециевидном уголке, несколько коробок с книгами, полку, горшки с цветами? Как оказалось, с хорошо развитым пространственным воображением и чувством асимметрии, острые углы мансардного этажа можно заполнить очаровательным книжным шкафом. Такое дизайнерское решение выглядит не только практично и функционально, но и невероятно привлекательно.
Фантазия дизайнеров, порой, просто не знает границ. Стоило установить раздвижные двери вокруг гардеробной, и в стандратной прямоугольной комнате появился необычный шкаф для одежды. Если внешний вид имеет для вас большое значение, проявите креативность, разруште привычную симметрию комнаты и создайте дополнительное пространство, в котором вы и ваши гости смогут долго и с удовольствием подбирать и примерять одежду.
Раздвижные двери – один из эффективных инструментов создания асимметричного интерьера. Они эстетичны, многофункциональны и способны не только визуально расширить пространство, но и задать особый неспешный темп передвижения по квартире. Такие двери нужно открывать медленно и осторожно, да и к чему, собственно, торопиться? Ведь, теперь вы живете в открытом пространстве.
На этом фото изображен лофт известного фотографа из Барселоны. Когда-то это была обычная трехкомнатная квартира в старой постройке. Но симметрия пространства была безжалостно нарушена, как только за дело взялся талатнливый архитектор, решивший превратить его в стильный лофт. Несколько стен были снесены, и квартира, состоящая из множества углов и маленьких помещений, превратилась в одну большую комнату, наполненную светом. Несмотря на то, что лофт был оформлен с учетом самых актуальных тенденций в дизайне интерьера, в нем сохранилось что-то от старины, некий особый неповторимый шарм, который невозможно увидеть, но можно почувствовать,когда тебя окружают вековые стены и огромная деревянная дверь, ставшие немыми свидетелями жизни многих поколений. Глядя на этот потрясяющее по своей энергетике помещение, не приходится сомневаться в том, что оно каждый день вдохновляет проживающего в нем фотографа покорять новые творческие вершины.
Подробноее о барселонском лофте вы можете прочесть в посвященной ему Книге идей ’Лофт фотографа в Барселоне’.
Винтовая лестница является отличным решением в загородных домах, интерьер которых асимметричен. Ее легко надстроить, и она никогда не окажется некстати. Наоборот, винтовая лестница лишь подчеркнет сложность и необычность архитектурного решения. Более того, она значительно повысит стоимость аренды или покупки дома, поскольку ее незаурядная спиралевидная форма не только сэкономит пространство, но и внесет в интерьер элемент оригинальности и необычности.
Кстати, в средневековых замках винтовые лестницы строились таким образом, чтобы подъем по ним осуществлялся по часовой стрелке. Таким образом защитники башни получали преимущество во время рукопашной схватки, поскольку наиболее сильный удар правой рукой можно нанести только справа налево.
Этот стеллаж ничем бы не отличался от множества ему подобных, если бы дизайнерам не пришло в голову заменить привычные прямые линии его каркаса на изогнутые. Строгая геометричность—это хорошо, а плавная ассимметричность—еще лучше! Пройдя мимо такого стеллажа, невозможно не улыбнуться. Атмосфера в комнате с такой мебелью располагает к шуткам и легкости.
Дизайн-студия Imago Creative Design также придумала необычный и многофункциональный диван. Как и Brooklyn, Metropolis имеет форму L, на нем можно и сидеть и лежать, при этом диван состоит из кожаных раздвижных подушек и, при желании, его можно легко превратить удобный журнальный столик.
На этом изображении мы видим центральную часть загородного дома, внутренний интерьер которого удачно совместил в себе несколько геометрических фигур. Здесь есть и круг, и прямоугольник и треугольник. При этом столь эклектичное и абсолютно асимметричное пространство выглядит очень стильно и органично. Стоит, кстати, упомянуть, что это – энергосберегающий дом. Как видим, постройка инновативна во всем, и в дизайне, и в методах экономии природных ресурсов.
Сочетание черного и белого цветов часто используется в интерьере. Черный цвет подобен глубочайшей тени, в то время как белый символизирует свет. Эти два цвета абсолютно противоположны по своей природе и по настроению, которое они создают. Атмосфера комнаты напрямую зависит от того, какому из этих цветов будет отдана главная роль. Если это право получит черный, помещение будет выглядеть как комната индивидуалиста, амбициозного и скрытного человека, а если доминирующим цветом интерьера станет белый, квартира наполнится светом и легкостью.
Раз уж вы решили использовать эту комбинацию в интерьере своей квартиры, будьте осторожны, так как черно-белый интерьер не терпит симметрии… если, конечно же, вы не хотите, чтобы ваша квартира выглядела как шахматная доска.
Подробнее о цветовых комбинациях в интерьере кухонь – в статье ’Дизайнерская кухня в одном цвете’.
Наклонный потолок мансардных этажей, с одной стороны, ограничивает пространство, но с другой – вдохновляет на поиск нестандартных интерьерных решений. Чтобы такая комната не казалась слишком низкой, старайтесь ставить мебель продолговатой формы по периметру помещения. Длинный низкий шкаф и широкая кровать являются идеальными предметами мебели для небольшого и уютного мансардного этажа.
Что делать, если вам досталась очень узкая и асимметричная ванная комната? Смириться с положением вещей или превратить ванную в стильное помещение, невероятно маленький размер которого, из недостатка превратится в преимущество.
в этом случае вам поможет игра с зеркалами, которые зрительно расширят пространство любого помещения. Повесьте большое зеркало над умывальником, и физические границы пространства начнут восприниматься совершенно по-другому, а отражающиеся в зеркале асимметричные стены позволят интерьеру выглядеть сложно и необычно.
Еще одним необычным способом создать асимметрию в помещении является воздвижение стены. Как видно на изображении, в этой комнате была надстроена стена из камня. Выполненная из грубого натурального или искусственного камня в сочетании с массивными деревянными балками на потолке, она великолепно дополнят стилистику интерьера в рустикальном стиле.
Стены этой комнаты напоминают длинные ступеньки. Оформить большое и нестандартное пространство не так-то просто, но в данном случае дизайнеры блестяще справились с задачей. Вдоль ступенчатых стен расположился длинный диван в форме буквы L. Хаотичные настенные полки отлично дополняют ассиметрию пространства этой просторной гостиной.
Мы снова возвращаемся к теме ванной комнаты. На этот раз креативность дизайнеров превзошла все ожидания. Действительно, почему бы не расположить душевую и уборную там, где домашние меньше всего ожидают их увидеть. Пожалуй, стандартная процеура принятие душа в такой нестандартной комнате – это действительно крайне приятное занятие.
Давайте опять поговарим о мезонинах. Как видно на изображении, речь пойдет о довольно просторной комнате. Несмотря на обилие острых углов, мягкая мебели и сочетание белого, бежевого и темно-желтого цветов, погружает нас в атмосферу абсолютного спокойствия и невозмутимости. Этот тот редкий случай, когда резкая асимметрия не вносит дисгармонию в пространство, а наоборот, органично дополняет эту тихую гавань.
Количество линий на этой кухне просто поражает воображение. Хотели бы вы творить на такой кухне, вопрос личных предпочтений, но не полюбоваться таким причудливым танцем линий просто невозможно. Примечательно, что единственным предметом, имеющим форму отличную от прямых линий, являются большие круглые часы, висящие слева от двери. Возможно, было бы нелишним добавить в этот интерьер еще несколько предметов круглой или овальной формы, все-таки кухня – сердце дома. Впрочем, о вкусах не спорят.
Назначение этих комнат понять непросто. Помещение на нижнем этаже одновременно похоже и на гостиную, и на большую прихожую, в то время как комната на втором этаже может сойти и за спальню, и за гостиную. Простанство обоих комнат абсолютно симметрично, одинаково ровные стены и чистые пропорции. Однако стоит присмотреться к тому, как в комнатах расставлена мебель, и мы заметим, что дизайнеры намерянно придали интерьеру легкую асимметричность, что одновременно и освежило, и усложнило композицию.
Наверняка, в этой комнате живет молодой, энергичный и творческий человек. В таком маленьком помещении непросто разместить много вещей и предметов мебели. Каким-то невообразимым образом хозяину квартиры это удалось, более того задействованную мебель никак нельзя назвать компактной, как раз наоборот, она довольно массивна. Шкаф с неровными полками замечательно дополняет наклонный потолок. Порядок среди хаоса – вот, пожалуй, самое подходящее определение для этой комнаты.
Создать асимметричный интерьер непросто, ведь, асимметрия – это, если можно так выразиться, продуманная до мелочей намерянная небрежность. Асимметрия помогает расставить стилевые акценты в интерьере, выделить отдельные зоны или создать фокус всей композиции. Чтобы добиться успеха в создании асимметричного интерьера, важно не переусердствовать, поскольку этот прием оправдан только в том случае, когда он сочетается с общей идеей оформления помещения. Экспериментируйте, разрушайте стереотипы, не бойтесь воплощать в реальность самые смелые идеи, и у вас все получится!