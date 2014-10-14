Асимметрия в интерьере: дизайнерские решения

В переводе с древнегреческого симметрия обозначает соразмерность . Для греков идеальной фигурой на плоскости являлся круг, а в пространстве – шар. Соразмерностью они называли искомые одинаковые размеры в разных фигурах. Эти понятия прошли через века, и сегодня они функционируют в терминах симметрия и асимметрия . Симметрия использовалась в классической архитектуре для оформления фасадов и для организации внутреннего пространства. Симметричность представлялась как упорядоченность и правильная организация интерьера внутри здания. В терминах дизайна интерьера ось симметрии – это композиционный фокус, привлекающий внимание к той детали, которую хочет выделить дизайнер.

В оформлении жилых помещений симметрия используется, когда проектировщик хочет привлечь внимание к строгости стиля и деловой атмосфере. Но излишнее использование симметрии в квартире может создать психологический дискомфорт. Современный интерьер невозможен без фантазии и динамики. Именно поэтому все больше дизайнеров и архитекторов используют ассимметрию, легкая неправильность линий которой вносит свободу и движение в жилое пространство, меняет общую симметричную схему и делает интерьер более сложным и необычным. Чаще всего асимметричный дизайн можно увидеть на мансардных этажах, где он обусловлен наклонным потолком. Однако в последнее время подобный дизайн все чаще встречается в загородных домах и квартирах стандартной планировки, в которую дизайнеры намерянно вносят элемент асимметрии с помощью комбинации различных геометрических форм, использвания сочетания контрастных цветов и мебели оригинальной формы.