Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Бюджетные переделки кухни

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Пока лишь некоторые из нас только подумывают о ремонте, кто-то уже успел приобщиться к посещению строительных рынков и торговых центров. Пусть говорят, что сам процесс утомителен, может занять уйму времени и требует хороших вложений, но факт остается фактом: среди нас обязательно найдутся те, кто любит заниматься благоустройством собственного жилья и умеет делать это без особых затрат.

В нашей новой статье мы хотим показать удивительные метаморфозы, которым подверглась самая обычная квартира в Польше. По своим размерам и дизайну интерьера она вполне сравнима с нашими жилыми пространствами. Поэтому смотрите внимательно и сохраняйте понравившиеся фото этого проекта в своих книгах идей.

Слияние света и цвета

Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Чистота, как известно, залог здоровья. Несмотря на сияющие стены, полы и мебель, интерьер в стиле середины прошлого века успел порядком надоесть. Однако хозяева пространства не хотели отказываться от привычного уюта и бросать вызов современным трендам. В помещении произошла серьезная перестановка мебели, появился новый кухонный гарнитур, а стены комнаты теперь украшает любимая плитка кабанчик. Акценты проставлены аккуратными хромированными деталями, аксессуарами и светильником. Обеденный гарнитур из натурального дерева идеально сочетается со столешницей и зазывает к семейной трапезе. Вход на кухню пришлось перенести.

Стильные акценты

Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Ванная комната обрела вторую жизнь. Важно, что интерьер был разработан таким образом, что все помещения не лишились своего родного «микроклимата». Старые ставни стали главной достопримечательностью и гордостью обновленного пространства.

Ар-деко и минимализм

Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Интересно, что в этом проекте дизайнеры интерьера не сносили межкомнатные стены, а местами возводили их! В частности, пространство прихожей приобрело дополнительную перегородку. Аккуратная перепланировка позволила создать еще один санузел.

Вторая жизнь

Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio Ванная комната в скандинавском стиле
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Страсть владельцев квартиры к функциональному скандинавскому стилю и изящному ар деко не обошла стороной и эту удивительную комнату, где прекрасно абсолютно все! Преобладание белого цвета и получившей вторую жизнь деревянной мебели создает невероятный тандем в интерьере.

Да будет свет!

Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Особое внимание было уделено старинному паркету, который подвергся аккуратной реставрации. Сам же коридор, будучи в сердце квартиры и имеющий выходы в разные комнаты, стал заметно функциональнее и привлекательнее. Старые двери и порталы остались на прежнем месте, как еще одно прекрасное наследие прошлых лет, хранящее в памяти историю одной семьи…

Назад в прошлое!

Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Вход в квартиру осуществляется через небольшой атриум. Вторая дверь была восстановлена — оконные вставки появились после работы архитекторов и дизайнеров интерьера. Благодаря такому решению мы можем прочувствовать историческую атмосферу и возраст этой светлой квартиры.

Функциональные находки для мини-кухни
Понравилась ли вам работа дизайнеров интерьера и переделка этого проекта?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо