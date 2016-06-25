До и После: Бюджетные переделки кухни

Пока лишь некоторые из нас только подумывают о ремонте, кто-то уже успел приобщиться к посещению строительных рынков и торговых центров. Пусть говорят, что сам процесс утомителен, может занять уйму времени и требует хороших вложений, но факт остается фактом: среди нас обязательно найдутся те, кто любит заниматься благоустройством собственного жилья и умеет делать это без особых затрат.
В нашей новой статье мы хотим показать удивительные метаморфозы, которым подверглась самая обычная квартира в Польше. По своим размерам и дизайну интерьера она вполне сравнима с нашими жилыми пространствами. Поэтому смотрите внимательно и сохраняйте понравившиеся фото этого проекта в своих книгах идей.
Чистота, как известно, залог здоровья. Несмотря на сияющие стены, полы и мебель, интерьер в стиле середины прошлого века успел порядком надоесть. Однако хозяева пространства не хотели отказываться от привычного уюта и бросать вызов современным трендам. В помещении произошла серьезная перестановка мебели, появился новый кухонный гарнитур, а стены комнаты теперь украшает любимая плитка кабанчик. Акценты проставлены аккуратными хромированными деталями, аксессуарами и светильником. Обеденный гарнитур из натурального дерева идеально сочетается со столешницей и зазывает к семейной трапезе. Вход на кухню пришлось перенести.
Ванная комната обрела вторую жизнь. Важно, что интерьер был разработан таким образом, что все помещения не лишились своего родного «микроклимата». Старые ставни стали главной достопримечательностью и гордостью обновленного пространства.
Интересно, что в этом проекте дизайнеры интерьера не сносили межкомнатные стены, а местами возводили их! В частности, пространство прихожей приобрело дополнительную перегородку. Аккуратная перепланировка позволила создать еще один санузел.
Страсть владельцев квартиры к функциональному скандинавскому стилю и изящному ар деко не обошла стороной и эту удивительную комнату, где прекрасно абсолютно все! Преобладание белого цвета и получившей вторую жизнь деревянной мебели создает невероятный тандем в интерьере.
Особое внимание было уделено старинному паркету, который подвергся аккуратной реставрации. Сам же коридор, будучи в сердце квартиры и имеющий выходы в разные комнаты, стал заметно функциональнее и привлекательнее. Старые двери и порталы остались на прежнем месте, как еще одно прекрасное наследие прошлых лет, хранящее в памяти историю одной семьи…
Вход в квартиру осуществляется через небольшой атриум. Вторая дверь была восстановлена — оконные вставки появились после работы архитекторов и дизайнеров интерьера. Благодаря такому решению мы можем прочувствовать историческую атмосферу и возраст этой светлой квартиры.