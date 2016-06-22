Дом, у которого два лица

Португальским архитекторам из A2+ ARQUITECTOS поступил заказ на проектирование и строительство современного, уникального одноэтажного особняка на участке в 520 кв.м около Лейрии. Результатом работы является этот дом, который несомненно выделяется на фоне соседних домов. Наше внимание сразу привлекает его необычная волнообразная форма и сочетание материалов. Мы приглашаем вас на экскурсию по этому необычному объекту.
С другой стороны мы опять же видим отличный от главного фасад. Вместо волнообразной формы из серого бетона перед нами прямые линии, белая поверхность и большие панорамные раздвижные окна. Именно большой размер и мобильность окон формируют плавный переход между интерьером и садом. В открытом состоянии гостиная и терраса становятся единым целым.
С этого ракурса перед нами будто совершенно другой дом и вид на прекрасный сад. Но это все тот же особняк с необычной архитектурой. С этой стороны фасад полностью белый. Он создает легкий контраст и отличное сочетание с деревом снизу и серым бетоном сверху. Фасад имеет интересную зигзагообразную форму с большими окнами от пола до потолка, из которых открывается чудесный вид на этот большой ухоженный сад.
Уже на первый взгляд совершенно очевидно, что мы имеем дело с исключительным, уникальным домом. Он имеет интересные контрасты и детали. Белая штукатурка создает захватывающий контраст с серым бетоном и деревом, а необычная форма с изящными изгибами и арками выглядит как бесконечный лабиринт и создает интригу. Цветовая гамма была выбрана достаточно естественная: белый, серый и серовато-коричневый цвета.
Мы отходим на несколько метров назад и справа нашему взгляду открывается гараж. Его фасад немного темнее, чем фасад остального дома, но при этом он отлично вписывается в общую композицию. Мощение перед домом тоже имеет серый оттенок и является логическим продолжением стиля дома. Но не со всех сторон дом имеет такой брутальный вид. И вы можете в этом убедиться буквально завернув за угол.
Теперь давайте зайдем внутрь и рассмотрим входную зону, которую мы уже видели со стороны. Благодаря большим стеклянным поверхностям и конфигурации фасада прихожая залита большим количеством естественного света. С этого ракурса мы можем наблюдать захватывающий контраст между темным и светлым, между экстерьером и интерьером. Экстерьер с серым фасадом и каменным мощением выглядит более холодным, а вот интерьер с деревянным полом и светлыми стенами, наоборот, излучает комфорт и уют.
Интерьер кухни в основном построен на контрасте между белым и черным. Это классическое сочетание, к которому часто прибегают дизайнеры. Черная глянцевая поверхность, ясный белый, темное дерево и светло-серый пол делают интерьер комнаты стильным и современным. Здесь преобладают четкие прямые линии и материалы высокого качества. Мы не видим
украшений или аксессуаров, они были полностью опущены. Дизайн полностью практичен и функционален.
Гостиная и столовая открытой планировки предлагают нам похожую картину: четкие линии, минимум цвета и полное отсутствие декора. Главным здесь, безусловно, является белый цвет, а дополняют его акценты коричневого, песочного и серого оттенка. Мебель и светильники завершают образ этого стильного безупречного пространства, а полупрозрачные шторы на больших окнах обеспечивают конфиденциальность, пропуская вместе с тем достаточно естественного света.
Коридор, ведущий в спальни, не имеет боковых окон и поэтому архитекторы предусмотрели для него верхний свет через окна в потолке. Они пропускают достаточное количество естественного света и превращаю коридор в очень приветливое место. Таким образом жизнь жильцов еще и спрятана от соседских глаз. Как и во входной зоне мы видим сочетание белых ровных поверхностей и светлого дерева. В вечернее время освещение обеспечивают встроенные точечные светильники.
Напоследок мы с вами заглянем в ванную комнату. Здесь мы тоже видим верхнее естественное освещение, что очень удобно. В дизайне интерьера нет никаких сюрпризов. Он полностью повторяет общий стиль дома. В ванной есть большая душевая кабина с верхней лейкой, которая создает ощущение водопада. Цветовая гамма сдержанная: белый, оттенки серого и металл.