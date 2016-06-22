Дом, у которого два лица

С этого ракурса перед нами будто совершенно другой дом и вид на прекрасный сад. Но это все тот же особняк с необычной архитектурой. С этой стороны фасад полностью белый. Он создает легкий контраст и отличное сочетание с деревом снизу и серым бетоном сверху. Фасад имеет интересную зигзагообразную форму с большими окнами от пола до потолка, из которых открывается чудесный вид на этот большой ухоженный сад.