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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
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Представляем исключительно яркую подборку из 5 проектов, которые отвечают самым актуальным запросам поклонников загородной жизни. 10 абсолютно разных по стилистике беседок, 10 полностью переделанных ванных комнат, 10 современных домов, среди которых вы обязательно найдете тот самый дом мечты, который захочется построить на собственном участке, а так же уникальная возможность посмотреть на проекты коттеджей в процессе их возведения. 

1. TOП-10 проектов современных беседок

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Каких только беседок вы не увидите в этой подборке – в стиле шале,  пляжную, беседку с баром и даже беседку с джакузи…  Выбираем любимую и начинаем строить! Эти проекты вдохновят кого угодно на ремесленнические подвиги на даче или дома.

2. До и После: 10 ванных комнат с новым ремонтом

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Решаете, как быть со своей ванной комнатой? Какую плитку выбрать, стиль для мебели и декора? Тогда посмотрите реальные примеры того, как преображаются интерьеры по всей Европе, и найдите тот окончательный результат, который вас покорит!

3. 10 фантастичных современных домов

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарные, вдохновляющие и просто красивые современные дома – гордость архитекторов homify и всего сообщества! Мы всегда рады делиться с вами проектами, которые не просто изменили жизнь одной семьи к лучшему, но и послужат нам всем прекрасным примером удачного коттеджа или виллы.

В этой фото-подборке вас ждут проекты в стиле модерн – современные, функциональные и стильные. В основном, они имеют панорамное остекление практически во всех зонах, террасы и и другие удобные места для отдыха на участке. Обратите внимание, что в планировке почти все из них придерживаются одной концепции – закрытые приватные фасады со стороны улицы и открытые с видом на сад – с обратной стороны. Оценить работы архитекторов и возможно даже выбрать дом для собственного участка вы сможете в Книге идей ’10 фантастичных современных домов’.

4. До и После: ​Как строился дом современной мечты

Стройка, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Стройка

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Минималистичный, современный, стильный и безумно комфортный дом – сколько он стоит, как строится, утепляется и оформляется?

Дом общей площадью в 250 квадратных метров строился с учетом окружения. Панорамные виды на лес были основной фокусной точкой планировки, а само здание состоит из двух блоков и ориентировано главным фасадом вглубь участка для лучших видов. Дом находится на участке необычной ромбовидной формы, в загородном поселке «Охтинский парк» на территории старого соснового бора. Итак, наблюдаем за стройкой дома в статье ’До и После: Как строился дом современной мечты’. 

5. Кирпичный дом за 8 млн рублей

Шамони_280 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Шамони_280 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Этот удивительный проект кирпичного дома в стиле прерий идеально подходит для умеренного климата, рассчитан на холодные зимы, имеет три спальни и общую площадь в 280 кв. метров. Студия архитектуры VESCO CONSTRUCTION сделала его практичным, удобным, спроектированным именно для пригородного коттеджного поселка.

Дом достаточно сложен геометрически как в функциональном плане, так и в объемном решении, а его эксплуатируемая площадь крайне высока. Этот уникальный дом достоин того, чтобы рассмотреть и оценить его со всех сторон

5 больших домов

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