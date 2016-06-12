Топ 5 – Лучшие проекты недели

Представляем исключительно яркую подборку из 5 проектов, которые отвечают самым актуальным запросам поклонников загородной жизни. 10 абсолютно разных по стилистике беседок, 10 полностью переделанных ванных комнат, 10 современных домов, среди которых вы обязательно найдете тот самый дом мечты, который захочется построить на собственном участке, а так же уникальная возможность посмотреть на проекты коттеджей в процессе их возведения.
Каких только беседок вы не увидите в этой подборке – в стиле шале, пляжную, беседку с баром и даже беседку с джакузи… Выбираем любимую и начинаем строить! Эти проекты вдохновят кого угодно на ремесленнические подвиги на даче или дома.
Решаете, как быть со своей ванной комнатой? Какую плитку выбрать, стиль для мебели и декора? Тогда посмотрите реальные примеры того, как преображаются интерьеры по всей Европе, и найдите тот окончательный результат, который вас покорит!
Шикарные, вдохновляющие и просто красивые современные дома – гордость архитекторов homify и всего сообщества! Мы всегда рады делиться с вами проектами, которые не просто изменили жизнь одной семьи к лучшему, но и послужат нам всем прекрасным примером удачного коттеджа или виллы.
В этой фото-подборке вас ждут проекты в стиле модерн – современные, функциональные и стильные. В основном, они имеют панорамное остекление практически во всех зонах, террасы и и другие удобные места для отдыха на участке. Обратите внимание, что в планировке почти все из них придерживаются одной концепции – закрытые приватные фасады со стороны улицы и открытые с видом на сад – с обратной стороны. Оценить работы архитекторов и возможно даже выбрать дом для собственного участка вы сможете в Книге идей ’10 фантастичных современных домов’.
Минималистичный, современный, стильный и безумно комфортный дом – сколько он стоит, как строится, утепляется и оформляется?
Дом общей площадью в 250 квадратных метров строился с учетом окружения. Панорамные виды на лес были основной фокусной точкой планировки, а само здание состоит из двух блоков и ориентировано главным фасадом вглубь участка для лучших видов. Дом находится на участке необычной ромбовидной формы, в загородном поселке «Охтинский парк» на территории старого соснового бора. Итак, наблюдаем за стройкой дома в статье ’До и После: Как строился дом современной мечты’.
Этот удивительный проект кирпичного дома в стиле прерий идеально подходит для умеренного климата, рассчитан на холодные зимы, имеет три спальни и общую площадь в 280 кв. метров. Студия архитектуры VESCO CONSTRUCTION сделала его практичным, удобным, спроектированным именно для пригородного коттеджного поселка.
Дом достаточно сложен геометрически как в функциональном плане, так и в объемном решении, а его эксплуатируемая площадь крайне высока. Этот уникальный дом достоин того, чтобы рассмотреть и оценить его со всех сторон.