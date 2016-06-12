Топ 5 – Лучшие проекты недели

Шикарные, вдохновляющие и просто красивые современные дома – гордость архитекторов homify и всего сообщества! Мы всегда рады делиться с вами проектами, которые не просто изменили жизнь одной семьи к лучшему, но и послужат нам всем прекрасным примером удачного коттеджа или виллы.

В этой фото-подборке вас ждут проекты в стиле модерн – современные, функциональные и стильные. В основном, они имеют панорамное остекление практически во всех зонах, террасы и и другие удобные места для отдыха на участке. Обратите внимание, что в планировке почти все из них придерживаются одной концепции – закрытые приватные фасады со стороны улицы и открытые с видом на сад – с обратной стороны. Оценить работы архитекторов и возможно даже выбрать дом для собственного участка вы сможете в Книге идей ’10 фантастичных современных домов’.