В этой статье представлен интересный альпийский дом. За 1,38 млн евро новое здание 1176 квадратных метров было построено в 2010 году, оно включает в себя несколько просторных этажей. Специалисты из Eggenspieler Röösli Architekten AG создали дом, который сочетает в себе традиции и прекрасную современность.
Дерево в этом регионе является распространенным и доступным материалом. К тому же сами заказчики являются региональными поставщиками древесины, поэтому само собой для дома взяли этот материал. Другое преимущество использования дерева состоит в том, что здание гармонично смотрится с окружающей средой. Были приняты меры для поддержания традиционного характера, следовательно, изменения были несильными. Тем не менее, были увеличены окна. На входе есть красивое открытое пространство с местом для посиделок с гостями.
Такого типа постройки строятся в основном вблизи пастбищ. Этот дом неоднократно перестраивался. В итоге из-за конструктивных дефектов и других существенных недостатков дом окончательно разрушили и заменили новостройкой, которая отлично выполняет все возложенные на нее функции.
Также внутри достаточно места для посетителей. Они могут насладиться не только теплыми напитками и едой, но также и архитектурным развитием традиционных методов строительства и форм. Эти точные деревянные детали были активно использованы при строительстве, поэтому они не выглядят безвкусно и однообразно. Но также строителям было важно сосредоточиться на прочности конструкций, а не на моде. Деревенский вид альпийского домика с оттенком современности подтверждает это.
Стены, потолок, пол и почти вся мебель, как обычно встречается в хижинах, сделана из дерева. Результатом является гармоничная общая картина. Акцентом в просторной столовой является старая печь. Ее глубокий зеленый цвет смотрится красиво на фоне светло-коричневой древесины. Благодаря встроенному сиденью оно может использоваться в холодные дни и станет самым востребованным местом.
Чтобы разнообразить обширное применение древесины, архитекторы решили сделать необычный цвет в коридоре. Лестница сияет в сочетании светло- и темно–зеленого цвета и придает интерьеру свежую атмосферу.