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Альпийский дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Alpwirtschaft Sonnegg, Ochsenfeissi, Unterägeri, Eggenspieler Röösli Architekten AG Eggenspieler Röösli Architekten AG Конференц-центры в стиле модерн
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В этой статье представлен интересный альпийский дом. За 1,38 млн евро новое здание 1176 квадратных метров было построено в 2010 году, оно включает в себя несколько просторных этажей. Специалисты из Eggenspieler Röösli Architekten AG создали дом, который сочетает в себе традиции и прекрасную современность.

Фасад

Alpwirtschaft Sonnegg, Ochsenfeissi, Unterägeri, Eggenspieler Röösli Architekten AG Eggenspieler Röösli Architekten AG Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Дерево в этом регионе является распространенным и доступным материалом. К тому же сами заказчики являются региональными поставщиками древесины, поэтому само собой для дома взяли этот материал. Другое преимущество использования дерева состоит в том, что здание гармонично смотрится с окружающей средой. Были приняты меры для поддержания традиционного характера, следовательно, изменения были несильными. Тем не менее, были увеличены окна. На входе есть красивое открытое пространство с местом для посиделок с гостями.

Внешний вид

Alpwirtschaft Sonnegg, Ochsenfeissi, Unterägeri, Eggenspieler Röösli Architekten AG Eggenspieler Röösli Architekten AG Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Такого типа постройки строятся в основном вблизи пастбищ. Этот дом неоднократно перестраивался. В итоге из-за конструктивных дефектов и других существенных недостатков дом окончательно разрушили и заменили новостройкой, которая отлично выполняет все возложенные на нее функции.

Интерьер

Alpwirtschaft Sonnegg, Ochsenfeissi, Unterägeri, Eggenspieler Röösli Architekten AG Eggenspieler Röösli Architekten AG Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Также внутри достаточно места для посетителей. Они могут насладиться не только теплыми напитками и едой, но также и архитектурным развитием традиционных методов строительства и форм. Эти точные деревянные детали были активно использованы при строительстве, поэтому они не выглядят безвкусно и однообразно. Но также строителям было важно сосредоточиться на прочности конструкций, а не на моде. Деревенский вид альпийского домика с оттенком современности подтверждает это.

Комната для гостей

Alpwirtschaft Sonnegg, Ochsenfeissi, Unterägeri, Eggenspieler Röösli Architekten AG Eggenspieler Röösli Architekten AG Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Стены, потолок, пол и почти вся мебель, как обычно встречается в хижинах, сделана из дерева. Результатом является гармоничная общая картина. Акцентом в просторной столовой является старая печь. Ее глубокий зеленый цвет смотрится красиво на фоне светло-коричневой древесины. Благодаря встроенному сиденью оно может использоваться в холодные дни и станет самым востребованным местом.

Лестничная клетка

Alpwirtschaft Sonnegg, Ochsenfeissi, Unterägeri, Eggenspieler Röösli Architekten AG Eggenspieler Röösli Architekten AG Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG
Eggenspieler Röösli Architekten AG

Чтобы разнообразить обширное применение древесины, архитекторы решили сделать необычный цвет в коридоре. Лестница сияет в сочетании светло- и темно–зеленого цвета и придает интерьеру свежую атмосферу.

Оригинальные идеи для необычных лестниц

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