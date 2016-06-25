Альпийский дом

Дерево в этом регионе является распространенным и доступным материалом. К тому же сами заказчики являются региональными поставщиками древесины, поэтому само собой для дома взяли этот материал. Другое преимущество использования дерева состоит в том, что здание гармонично смотрится с окружающей средой. Были приняты меры для поддержания традиционного характера, следовательно, изменения были несильными. Тем не менее, были увеличены окна. На входе есть красивое открытое пространство с местом для посиделок с гостями.