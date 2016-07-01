Идеальный проект дома для двух поколений

Во время планирования строительства дома своей мечты необходимо обязательно подумать о том, какого размера здание будет наиболее подходящим для вашей семьи. Некоторым людям свойственно стремление к небольшому окружающему пространству, в котором они могут себя чувствовать достаточно комфортно и уютно. Кроме того небольшой дом значительно проще содержать в порядке.
Но многим по душе просторные дома, имеющие внушительные размеры. Такое жилье особенно подходит для больших семей, которые предпочитают свободу и возможность иметь для каждого домочадца свой уголок. Сегодня мы посетим вместе с вами один из довольно больших домов, в котором поселилась семейная пара с детьми. Появлению этого жилища предшествовали бурные обсуждения между архитекторами и будущими владельцами всех нюансов проектирования и строительства, которым хотелось получить идеальный для проживания дом. Он должен был соответствовать всем ожиданиям своих хозяев.
Что из этого получилось и насколько удачно удалось воплотить в жизнь мечты этой прекрасной семьи, мы проверим прямо сейчас.
Вот как выглядит этот необычный дом с внешней стороны. Его размер действительно большой. Каждый член семьи может наслаждаться свободным пространством, которое можно использовать для самых разнообразных целей – читать книги, просто отдыхать или веселиться в большой компании. Специалисты, создававшие этот дом, учли при проектировании также специальную комнату для размещения в ней гостей, которые могут оставаться здесь на какое-то время и проживать в комфортных условиях. При этом никто из находящихся в доме людей не будет стеснен присутствием посторонних, так как места здесь действительно много.
Обзор дома с внешней стороны показывает, что архитекторы потрудились на славу, и его фасад выглядит действительно очень оригинально. Каменные стены первого этажа в сочетании с деревом, из которого построен второй этаж фасадной части, максимально приближает это строение к естественной природной среде и подчеркивает его единение с окружающим ландшафтом. Этот дом выглядит по-особому захватывающе и величественно.
Интересно выполнен второй этаж, который дополнен огромным выносным балконом, основательно поддерживаемым массивными деревянными балками. Широкий дверной проем позволяет выходить на эту террасу беспрепятственно. Полное остекление дверей предоставляет возможность любоваться красотами внешнего мира, не выходя за пределы комнаты. Кроме того, здесь можно отдыхать всей семьей – размеры этой зоны позволяют размещать здесь мебель, в которой будет максимально удобно проводить свободное время. Здесь каждый может наслаждаться не только природой, но и с полным комфортом пользоваться всеми благами цивилизации.
Дом со двора выглядит очень эффектно. Здесь фасад впечатляет грандиозными размерами и интересной отделкой при помощи того же камня, дерева и стекла.
Очень важным нюансом во время реализации этого проекта являлся выбор места, где было бы желательно построить это просторное жилище. Владельцы мечтали о спокойной и умиротворенной жизни вдали от шумных и полных автомобилей городских условий. Главным приоритетом для семейной пары было найти тихое и спокойное место, максимально приближенное к природе, где можно было бы успокоить нервную систему, восстанавливать силы и просто наслаждаться приятными минутами, проведенными в максимально умиротворенной атмосфере.
Именно по этой причине был выбран наиболее подходящий участок в живописном районе с множеством деревьев и других зеленых насаждений. Удачное расположение дома на местности с холмистым интересным ландшафтом, в гуще пестрой и живой растительности позволяет наслаждаться неспешными прогулками, дышать свежим воздухом, слушать пение птиц и проводить время в кругу семьи, наслаждаясь прекрасным живописным видами. Более того, благодаря наличию балкона также есть прекрасная возможность наблюдать великолепные пейзажи, не выходя из своего родного гнезда. Мечта хозяев дома осуществилась самым лучшим образом, здесь чувствуешь себя частичкой природы, при погружении в созерцание которой можно забыть обо всем, дышать свежим воздухом и восполнять свои силы, черпая их из окружающей среды.
Архитекторы, создавшие этот дом, сделали все, чтобы заполнить все его комнаты ярким, теплым солнечным светом. Для этого были применены современные способы остекления в виде стеклопакетов, которые предоставили солнечным лучам возможность беспрепятственно проникать внутрь помещения и согревать своей энергией все вокруг. Благодаря этому дизайнерскому приему на протяжении всего светового дня в комнатах очень светло и тепло. Большие стеклянные дверные проемы позволяют наилучшим образом интегрировать внутреннее пространство дома в оазис окружающего внешнего мира.
Использование объемных стеклопакетов является функциональным решением, которое в настоящее время очень часто применяется в строительстве стильных современных зданий.
Теперь мы находимся внутри дома. Здесь также можно видеть, насколько гармонично соединяются в интерьере камень и дерево. Каменная кладка массивным камнем применена во время строительства и отделки камина, создающего в комнате приятную и полезную ауру, наполняя дом романтикой и уютом. Массивные деревянные балки, использованные в отделке, наполняют его особым сельским колоритом.
Оригинально выглядят в интерьере гостиной благородные белые кресла и пуфы. Мягкая мебель подобрана очень удачно. Она разбавляет спокойное настроение комнаты и играет роль дополнительного импульса, который очень эффектно освежает гостиную. Диваны здесь также очень удобные и практичные. Отдых с использованием такой мягкой мебели предоставляет домочадцам возможность испытывать особое удовольствие от этого занятия, особенно после тяжелого трудового дня, проведенного в шуме и ежедневной суете.
В гостиной расположена оригинальная лестница, ведущая на второй этаж. Специалисты очень тонко прочувствовали особое настроение всего дома, в котором лестница является не только средством, при помощи которого можно подняться на второй этаж. Поэтому здесь была применена деревянная модель, которая прекрасно вписывается в общий интерьер дома и гармонично сочетается с другими элементами внутренней обстановки. Кроме того, лестница из дерева имеет интересную структуру и красивый внешний вид, который с каждым годом будет придавать ей еще больше уникальности и шарма.
В этом доме все дышит спокойствием, простором и благоприятным настроением. Большие комнаты обставлены со вкусом и выдержаны в спокойных, умиротворяющих тонах. Оптимистичный цвет, которым отделаны стены, благоприятно влияет на общее настроение, наделяя общую атмосферу солнечным настроением.
Надеемся, что вы смогли насладиться посещением этого просторного дома, который может стать отличным местом для жизни нескольких поколений, и идеи, примененные в этом проекте, смогли вдохновить вас на создание дома своей мечты!
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