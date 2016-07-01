Идеальный проект дома для двух поколений

Во время планирования строительства дома своей мечты необходимо обязательно подумать о том, какого размера здание будет наиболее подходящим для вашей семьи. Некоторым людям свойственно стремление к небольшому окружающему пространству, в котором они могут себя чувствовать достаточно комфортно и уютно. Кроме того небольшой дом значительно проще содержать в порядке.

Но многим по душе просторные дома, имеющие внушительные размеры. Такое жилье особенно подходит для больших семей, которые предпочитают свободу и возможность иметь для каждого домочадца свой уголок. Сегодня мы посетим вместе с вами один из довольно больших домов, в котором поселилась семейная пара с детьми. Появлению этого жилища предшествовали бурные обсуждения между архитекторами и будущими владельцами всех нюансов проектирования и строительства, которым хотелось получить идеальный для проживания дом. Он должен был соответствовать всем ожиданиям своих хозяев.

Что из этого получилось и насколько удачно удалось воплотить в жизнь мечты этой прекрасной семьи, мы проверим прямо сейчас.