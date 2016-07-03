Деревянный дом в сердце природы

В настоящее время можно встретить самые разнообразные проекты домов – от ультра-современных, необычных и фантастических форм до идиллических коттеджей, выполненных в колоритном деревенском стиле. Все зависит от фантазии архитекторов и ожиданий владельцев. Сегодня мы имеем прекрасную возможность наблюдать с близкого расстояния стильное здание, которое было сделано с использованием материала, неподвластного времени и предназначенного для использования во время строительства домов в различных стилях. Этот материал – высококачественная древесина. Мало того что этот элемент влияет на необычный характер дома. Он является связующим звеном, максимально приближающим своих хозяев к той природной среде, в которой он расположен.
Этот интересный дом привлекателен не только материалом, из которого он построен. Особенным его делает место, в котором располагается это строение - очень живописное, красивое и тихое, так что все члены семьи могут постоянно контактировать с природой и наслаждаться прекрасными видами, открывающимися с любой стороны дома.
Оцените решения, которые были воплощены архитекторами и дизайнерами во время реализации этого проекта, и вы не пожалеете ни об одной минуте потраченного на это времени!
Снаружи дом деревянный и маленький – внутри современный и удивительно просторный!
Очень интересно выглядит дом с внешней стороны. Его деревянная конструкция создает захватывающее впечатление! Специалисты, создавшие этот необычный проект, продемонстрировали очень высокую степень изобретательности во время его реализации.
Строительство этого дома осуществлялось в таком пространстве, которое, безусловно, призвано создавать все необходимые условия для максимального расслабления и возможности полноценного отдыха после тяжелого трудового дня, проведенного в шумной и нервной обстановке.
Особенно впечатляет уникальный рельеф местности – расположение дома на краю крутой горы добавляет ему динамичности и особой привлекательности. Протекающая недалеко от дома река также является важным дополнением и украшением местности, которая может максимально плодотворно использоваться для отдыха и развлечений. Что еще необходимо для создания оазиса благополучия и счастливой жизни в полной гармонии с окружающей природой!
Если и вы много времени проводите в такой же нервной обстановке, обязательно подумайте о строительстве или приобретении собственного дома в таком районе, который насыщен зеленью, красивыми видами и расположен в тихом и спокойном месте. Это будет иметь максимально благоприятное влияние на ваше здоровье.
Такая обстановка и проживание в окружении буйной зелени, наполненной пением птиц, шумом листвы или в полной тишине позволит восстановить силы и вернуть организму необходимые резервы для полноценного ежедневного и плодотворного труда.
Внутреннее пространство этого интересного объекта выделяется полной отделкой деревом. Архитекторы постарались свести к минимуму наличие любых перегородок, ограничивающих пространство внутри дома. При этом дом стал очень вместительным. Цветовая гамма, составляющая основу внутреннего убранства – цвет натуральной неокрашенной древесины, белая мебель и элементы декорирования. Эта проверенная комбинация делает внутреннее пространство излучающим много свежести и оптимизма.
В декорировании внутреннего пространства дома использована также мягкая мебель, оббитая черной кожей. Дополняет обстановку обязательный элемент гостиной – дизайнерский журнальный столик. Слева от зоны отдыха расположен камин, который введен в эту обстановку для создания уютной и романтичной атмосферы.
Белоснежный пол придает общему интерьеру дома черты изысканного, особого стиля и ощущения идеальной чистоты.
Строительство этого замечательного дома не могло обойтись без специальной террасы, которая позволяет хозяевам и их гостям любоваться красивым, зеленым ландшафтом. Вход в эту зону осуществляется через мобильное остекление – раздвижную систему, которая очень практична с точки зрения экономии пространства. Кроме того, такой современный вид остекления дверных проемов и оборудование их специальными раздвижными механизмами позволяет чувствовать себя максимально комфортно. Солнечные лучи, беспрепятственно проникающие внутрь дома через огромные стеклянные проемы, наполняют его ярким светом и теплом. Это также и практично, так как помогает легко проветривать все комнаты и наслаждаться свежим воздухом.
Специфика работы и род их занятий собственников этого деревянного дома потребовали создания специальной внутренней зоны, в которой любой член семьи может спокойно работать, выполняя свои профессиональные обязанности.
Организовать домашний офис оказалось не сложно, тем более что места в доме достаточно. При этом здесь все продумано до мельчайших деталей. Установка большого белого письменного стола позволила разместить здесь два независимых друг от друга рабочих места, что является неоспоримым преимуществом такого решения в организации зоны рабочего кабинета.
Установка вместительных стеллажей с открытыми полками, на которых может располагаться деловая документация, позволяет быстро и беспрепятственно воспользоваться любым необходимым для работы предметом или документацией. Также открытые полки могут быть заполнены предметами декорирования, коллекциями различных предметов и другими интересными или полезными вещами.
Зона кабинета декорирована минималистично, и при этом выглядит очень стильно и привлекательно. Завершает идеальную обстановку в кабинете гениально продуманное освещение.
Условно пространство рабочего кабинета отделено от зоны гостиной камином, этот прием позволил также согревать теплом все окружающее пространство, делая его более уютным и по-домашнему приятным и захватывающим.
Во время проектирования этого уникального деревянного дома специалисты постарались создать не только эстетическое пространство, в котором царит простой, уют и современный дизайн. Они учли также очень важный момент и создали максимально функциональную атмосферу, царящую во всем интерьере.
Во время реализации проекта было применено ряд функциональных решений, гарантирующих комфортное использование всех домашних благ. Как видно из фотографии, в этой комнате по всей длине двух стен обустроены вместительные шкафы, которые, безусловно, помогут поддерживать порядок в доме. Идеальная чистота будет поддерживаться здесь легко благодаря минимальному количеству мебели и других предметов интерьера. Поэтому в такой обстановке будет всегда легко и приятно находиться, отдыхать и заниматься любимыми делами, в то же время не тратя время на поездки в парк, чтобы отдохнуть в окружении природы. Здесь все гармонично соединилось – деревянный дом, прекрасная природа и общий комфорт.
Ванная комната – это последняя зона, которую мы вместе с вами посетим. Эта комната по стилю ничем не отличается от всего дома. В результате весь внутренний интерьер выглядит очень гармонично и на высоком дизайнерском уровне.
В ванной комнате размещен минималистичный по размерам душ. Небольшая раковина и зеркало, расположенное над ней, впечатляют своей простотой и эстетичностью. Все в этом доме, на первый взгляд, простом, поражает своей приятной внутренней атмосферой. Здесь будет приятно расслабиться и полноценно отдохнуть.