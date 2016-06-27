В таком доме захочет жить каждый!

Сегодня мы побываем в польском Ольштыне, а точнее в его живописном пригороде, чтобы ближе познакомить вас с оригинальным и очень необычным домом, удачно вписывающимся в архитектурный ландшафт жилого комплекса, в котором он построен.
Этот современный и комфортабельный дом выглядит довольно простым. Но при этом он статный и добротный. Во время его строительства были использованы высококачественные строительные и отделочные материалы, которые сделали этот дом современным и надежным. Еще большей ценности придает дому просторный сад.
Все эти детали, удачно сочетающиеся в общем архитектурном ансамбле, делают это жилище настолько привлекательным, что каждый захотел бы в нем жить.
Данный проект – творение архитекторов студии CAA. Им удалось построить дом, идеально гармонирующий с окружающими его соседними зданиями. При этом был воплощен в жизнь ошеломляющий, неординарный проект, шикарный дом, наделенный максимальным удобством и комфортными условиями для проживания.
Высокий дом с двухскатной крышей стал прекрасным дополнением архитектурного ландшафта пригородного района. Его фасадная часть выглядит необычно, как для жилого частного дома и, при рассмотрении на определенном расстоянии, напоминает модернизированный сарай. Те не менее, создается впечатление модного и стильного строения, являющегося альтернативой многим традиционным стилистическим направлениям в строительстве жилых зданий.
Двухуровневая крыша, покрытая красным кровельным материалом, делает этот дом неотъемлемой частью населенного пункта, в котором все дома выполнены в таком же цвете и из подобного материала.
Оригинально выглядит отделка фасада деревянным брусом, уложенным горизонтально. Благодаря такому дизайнерскому приему удалось придать общему облику дома необычный и стильный вид.
Здесь все дышит свободой и неограниченным простором. Огромная лужайка с идеально ухоженной травой и ровно высаженными декоративными деревьями делает это место идеальным для отдыха и развлечений.
Простая форма дома была разбавлена и облагорожена при помощи используемых во время строительства дорогих и сложных в архитектурном воплощении материалов. Чем ближе вы подходите к дому, тем более яркое и взрывное впечатление он производит на своих гостей. Поражает воображение, с каким идеальным совершенством подобраны все детали, идеально подчеркивающие сдержанный, современный стиль этого дома.
Светлое дерево фасада оригинально сочетается с интересным по фактуре и внешне очень привлекательным натуральным камнем – травертином, который находится сегодня на пике популярности и все чаще применяется в архитектурной отделке зданий как снаружи, так и внутри.
Органично дополняет общий вид и богатство отделки фасада композитный материал алюкобонд в сочетании со стеклом и титан-цинковыми деталями.
В общую архитектуру фасада со стороны сада органично вписываются стеклянные раздвижные дверные проемы и окна, открывающие прекрасный вид на внутренний дворик. Этот дизайнерский прием предоставил возможность не только органично соединить пространство внутри и снаружи дома, но и обеспечить беспрепятственный доступ естественного освещения во внутреннее пространство этого жилища. Естественное освещение сделало всё внутри дома ярким и оптимистичным. Каждый уголок в нем может испытать на себе приятное прикосновение солнечного света.
Благородство и высокий стиль просматривается в каждом элементе этого изумительного дома. Высота и формы внутренних помещений в доме спланированы и созданы таким образом, чтобы обеспечить ему максимальный простор и открытость. Для достижения этой цели были внедрены несколько дизайнерских приемов.
Гостиная имеет очень высокий, интересной формы потолок, который делает это помещение просто огромным. Воздушность и легкость в отделке интерьера дневной зоны позволяет представить, что сидя в гостиной, вы находитесь в соборе. Никаких излишеств в интерьере этой части дома нет, только самые необходимые вещи – просторная и объемная корпусная мебель и несколько живых растений, освежающих строгость интерьера, а также ровные поверхности стен, плавно перетекающих в потолок.
Через стеклянные двери и окна открывается изумительный вид, наслаждаться которым можно вечно.
Ощущение простора и чистоты пространства в дневной зоне дома эффектно подчеркивают белые поверхности на фоне светлого напольного покрытия.
Отдельный акцент сделан на отделке потолка. Деревянные потолочные балки, являющиеся элементом, поддерживающим крышу, таким оригинальным способом вносят во внутренний стиль дома частичку сельского колорита.
Элегантность и высокий стиль внутреннего убранства дома сочетается с максимальными удобствами и высокой функциональностью для своих владельцев.
Открытая гостиная органично сочетается с кухней и столовой. Большие окна и остекленный от пола до потолка огромный дверной проем предоставляет возможность беспрепятственно любоваться прекрасным садом и внутренним двориком, а также наслаждаться солнцем и естественным светом на протяжении всего дня.
Очень по-домашнему и уютно смотрится интерьер гостиной благодаря встроенному в стену каменному камину. За каменной стеной каминной части дома создана зона для хранения дров, которая ничуть не портит дизайн помещения. Наоборот, этот дизайнерский прием добавил в интерьер еще один элемент, подчеркивающий стильность и практичность дома.
Очень благородно и эффектно выглядит стеновая панель, полностью отделанная толстым листом из закаленного стекла.
Современная кухня представляет собой интригующее сочетание благородного белого цвета и блестящих серебряных поверхностей. Довольно просторная и комфортная мебель кухни, шкафчики и столы имеют очень много места для хранения различной кухонной утвари. Техника для придания эстетичности кухонному пространству полностью интегрирована в шкафчики, что создает целостную и аккуратную картину.
Большой островок посередине комнаты является местом для приготовления пищи с электрическими горелками, раковиной и рабочей поверхностью. В результате кухня выглядит местом, где есть все удобства. Она наделена высокой функциональностью и не имеет видимых границ.
На второй этаж ведет лестница из светлого дерева с прозрачными перилами. Здесь размешены комнаты для отдыха. Стекло, из которого состоят перила, добавляет деревянной лестнице еще больше особого шарма и изысканности. При этом отсутствует чувство ограниченности пространства, а стеклянные поверхности делают лестничную клетку светлой, легкой и элегантной.
Мезонин выполнен в таком же стиле, что и стальное пространство дома. Эффектные металлические перила, ограничивающие его пространство, выглядят современно и стильно.
После наступления темноты этот дом снаружи выглядит совсем по-другому. Бросается в глаза деревянная отделка фасада, которая также применена для перекрытия, построенного над дорожкой, ведущей в дом. По краям дорожки высажены декоративные растения и кусты, дополняющие сдержанные и ровные пропорции всего этого архитектурного чуда.
Подсветка дома осуществляется при помощи точечных фонарей, вмонтированных в пол и освещающих наружные стеновые панели. Благодаря такому освещению стены отсвечивают красивым, ровным блеском.
Плиточную поверхность дорожки освещают оригинальные светильники, установленные на специальных столбиках. Осветительные приборы снаружи здания призваны создавать комфорт во время пребывания снаружи дома в ночное время, и при этом они эффектно подчеркивают особенности архитектуры без излишеств, сдержанно и спокойно.