В таком доме захочет жить каждый!

Сегодня мы побываем в польском Ольштыне, а точнее в его живописном пригороде, чтобы ближе познакомить вас с оригинальным и очень необычным домом, удачно вписывающимся в архитектурный ландшафт жилого комплекса, в котором он построен.

Этот современный и комфортабельный дом выглядит довольно простым. Но при этом он статный и добротный. Во время его строительства были использованы высококачественные строительные и отделочные материалы, которые сделали этот дом современным и надежным. Еще большей ценности придает дому просторный сад.

Все эти детали, удачно сочетающиеся в общем архитектурном ансамбле, делают это жилище настолько привлекательным, что каждый захотел бы в нем жить.

Данный проект – творение архитекторов студии CAA. Им удалось построить дом, идеально гармонирующий с окружающими его соседними зданиями. При этом был воплощен в жизнь ошеломляющий, неординарный проект, шикарный дом, наделенный максимальным удобством и комфортными условиями для проживания.