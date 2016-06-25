Оригинальные идеи для необычных лестниц

Прошли времена простых и незатейливых лестниц, соединяющих в доме два этажа или выход в чердачное помещение. Все стремительно меняется в современном мире, это коснулось также и этих простых и обычных приспособлений, без которых в любом частном доме или многоуровневых квартирах не обойтись.

Сегодня мы подготовили подборку очень неординарных и сногсшибательных идей для создания уникальных дизайнерских винтовых лестниц, которые будут уместны в любом доме.