Оригинальные идеи для необычных лестниц

Прошли времена простых и незатейливых лестниц, соединяющих в доме два этажа или выход в чердачное помещение. Все стремительно меняется в современном мире, это коснулось также и этих простых и обычных приспособлений, без которых в любом частном доме или многоуровневых квартирах не обойтись.
Сегодня мы подготовили подборку очень неординарных и сногсшибательных идей для создания уникальных дизайнерских винтовых лестниц, которые будут уместны в любом доме.
Некоторое подобие спиральной лестницы представлено в этом варианте. Оригинальная конструкция ассоциируется с формой человеческого тела, как бы повторяя его позвоночник.
Веселое сравнение с позвоночником человека позволяет проявить фантазию более широко и представить, что на верхнем этаже, куда ведет эта дорожка также есть элементы в интерьере, повторяющие эти контуры. Производитель, очевидно, в связи с этим назвал такую лестницу органичной.
Спиральная форма этой винтовой лестницы позволяет значительно экономить место, и при этом данный вариант является еще и образцом высокого стиля. Предложенная форма позволяет сооружать подобные конструкции не только для поднятия на чердак. Эти модели можно применять где угодно.
Спиральная форма лестницы создает впечатление бесконечности и воздушности, так как стоя внизу вы не всегда можете видеть, где заканчиваются ступени и начинается новый уровень.
Спиральные лестницы всегда были удобны, как средство для созерцания окружающей местности. Если же такую конструкцию использовать для установки возле стеклянных стен или с наружной части дома, можно бесконечно долго наслаждаться красивыми видами, открывающимися взору с каждой ступени этого сооружения.
В этом варианте гибкая спиральная лестница очень гармонично вписывается в окружающую обстановку, удачно балансируя и сочетаясь с каждым предметом интерьера и общим архитектурным стилем.
Такая конструкция очень устойчива, и при этом она обеспечивает плавность и легкость передвижения по ней.
Подобно тому, как змея является символом жизненной силы, а позвоночник является опорным элементом всего организма, так и эта лестница, являя собой шедевр дизайнерского искусства сочетает в своей конструкции элементы природы. Она как бы насыщена активным потоком положительной жизненной энергии.
Оборудование этой конструкции металлическими ограждениями очень тонкой и изящной формы делает конструкцию безопасной и облегченной для визуального восприятия. Благородная форма этой лестницы выгодно дополняет общую обстановку первого этажа, делая ее очень современной и захватывающей. Эта лестница может служить самым стильным предметом интерьера, от которого трудно оторвать свой взор. Такое зрелище завораживает и восхищает.
Для изготовления лестниц могут использоваться самые разнообразные материалы. Современный дизайнерский мир насыщен разнообразными идеями, которые позволяют реализовывать самые смелые решения.
Одним из таких интересных и все чаще используемых материалов является стекло. Никаких ассоциаций с темными конструкциями, закрывающими свет при использовании стеклянных лестниц не должно быть. Часто в интерьере многих домов можно увидеть модели, которые оснащены светодиодной подсветкой. В таком варианте лестница выглядит просто фантастично и феерично!
Очень эффектно будет смотреться стеклянная лестница в любом интерьере. Особенно удачным будет ее применение в домах, имеющих перед окнами красивые ландшафты, любоваться которыми может помешать более закрытая конструкция. Конечно, рассмотреть каждую травинку на лужайке в любом случае не удастся. Но эффектная конструкция стеклянной лестницы не будет забирать свет, а наоборот, каждый солнечный лучик беспрепятственно пройдет сквозь стеклянные ступени или парапеты, отсвечивая яркими солнечными бликами.
Такой пример является доказательством того, что любая стеклянная лестница может быть интегрирована в интерьер как облегченный, воздушный элемент, соединяющий между собой соседние этажи.
Даже из самого названия можно судить, откуда черпал свое вдохновение ее создатель, который ассоциирует это сооружение со стремительным виндсерфингом. Такая конструкция также имеет элементы из стекла. Она будет выиграшно выглядеть и в дереве рядом со стеклянной стеной.
Этот стиль, воплощенный в данной конструкции, менее игривый, он имеет более четкие и конкретные пропорции. Но чувство воздушности, уходящей вверх лестницы не менее захватывающее.
Поскольку такая форма производит головокружительное впечатление, она не имеет традиционных перил, перемещение по ступеням требует определенной смелости и решительности.
В этом варианте лестницы воплощены идеи чистого минимализма.
Деревянные чердачные лестницы могут выглядеть более просто, без особых дизайнерских изысков. Но в общем пространстве помещения они выглядят органично и поддерживают общую концепцию помещения. Ступени в этой лестнице производят впечатление плавающих или парящих в воздухе. Стеклянная стена обеспечивает достаточное освещение, а встроенные в стену фонари дают приглушенный, неяркий свет, делая эту конструкцию более загадочной и интересной.
Сочетание металла и дерева всегда выглядит динамично и жизнеутверждающе. Поэтому применение лестницы в дереве и металле, никогда не перестанет быть актуальным. Аккуратный и сдержанный стиль такой конструкции гармонично и элегантно выглядит рядом со стеклянными поверхностями, возле глухих стен, или посредине комнаты.
Всем, кто желает создать неординарную лестницу, которая была бы практичной и удобной в использовании, подойдет вариант простой складной конструкции. Конечно, такое изделие не производит впечатления устойчивого средства для передвижения вверх и вниз. Тем не менее, именно в таком варианте реализована практичность использования выдвижных ступенек – их при необходимости можно сложить, и таким способом освободить пространство для других целей.
Для чердачных помещений такой вариант наиболее приемлем, особенно если посещать эти места приходится не очень часто.
Такой вариант является малобюджетным, он создан в обычном доме 60-х годов, который был перестроен в светлую и просторную квартиру, залитую светом.
Мебели здесь не так много, она не загромождает пространство, так же как и лестница, ведущая на второй уровень квартиры.
Таким оригинальным и чрезвычайно интересным способом сделана лестница в одном из частных японских домов. Конструкторам удалось воплотить в этом варианте деревянной лестницы очень необычную задумку складного пространства, в котором трудно понять, где на самом деле заканчивается лестница и начинается следующий этаж или чердак. Это загадка, реализованная на практике.
Здесь пол как бы интегрирован в лестницу и ступени уходят в следующий уровень незаметно и очень плавно, как бы перетекают. И ее оригинальное воплощение приводит посетителей в состояние удивления.
Эта лестница выглядит короткой – несколько ступеней, за которыми открывается небольшая площадка со светлым окном. Далее снова лестничный пролет из нескольких ступенек. Когда же закончится лестница, или дальше еще несколько пролетов? Их невозможно увидеть, нужно продолжать путь, чтобы узнать, что там за поворотом. Японские дизайнеры любят играть с неизвестностью, устраивать головоломки. Но так же интереснее жить! Ультрасовременный, фантастичный вид этой лестницы захватывает своей необычностью и впечатляющим дизайном.
Японские специалисты дарят свои идеи и распространяют их в европейском пространстве, вдохновляя других на создание подобных шедевров архитектурного направления.