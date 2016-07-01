Гидромассажная ванна в саду: лучшие идеи

Кто не любит наслаждаться ванной с бурлящими пузырьками горячей воды? А кто не мечтал когда-нибудь создать собственную гидромассажную ванну в саду?
Сегодня мы хотим показать вам, какие бывают фантастические ванны. С помощью этих примеров вы сможете стать еще на один шаг ближе к реализации своей мечты –созданию собственного оазиса для прекрасного отдыха и расслабления.
Гидромассажнаяванна в саду или на террасе может статьсамым приятным местом в теплый периодвремени. В теплые летние ночи вечеринкиу бассейна с собственной гидромассажнойванной в саду будут проходить захватывающеи оригинально. Можно использовать такуюгидромассажную ванну и в холодные дни– для тех, кто любит контрасты, этодействительно весело и захватывающе!
Этамодель ванны идеально подходит для садаи наружного использования. Ее можноустановить в любом месте вашего сада,даже рядом с террасой. Уютная ванна довольно объемная и можетвместить, в зависимости от модели, отчетырех до восьми человек. Кроме того,по цене она довольно привлекательна –около 2300 евро.
Такаягидромассажная ванна может бытьустановлена прямо в саду, и даже принизких температурах в ней будет комфортнои приятно принимать горячие ванны.
Онане только имеет эргономичную форму, нои снабжена нагревательным элементом,который поддерживает заданную температуруводы. Таким образом, можно даже в морозыкомфортно принимать ванны, наслаждаясьсвежим, морозным воздухом.
Вчем разница между гидромассажной ванной и гидромассажной чашей? Строго говоря, нет никакойразницы. Оба слова могут быть использованыкак взаимозаменяемые и имеют тот жесмысл: бурлящая вода, большие размерыванны – для многих это воплощениевысококлассной роскоши. Именно таквыглядит эта модель, встроенная вдеревянный настил на просторной террасе.
Шикарный отдых и огромная польза дляздоровья.
Поспособу установки ванны отличаютсяпо таким признакам:
1.Портативные. В этом вариантеванны являются компактными итранспортабельными, что идеальноподходит для использования в саду, наоткрытом воздухе.
2.Вихревые ванны: Эти ванны не подходятдля сада. Они предназначены дляиспользования внутри помещений и частопо размерам меньше, чем другие,но, конечно, больше, чем обычная ванна.
3.Встроенные: Здесь не так сильноограничивается место, в котором такуюванну можно установить – в саду илииспользовать внутри помещений. Какследует из названия, эти гидромассажныеванны могут быть установлены как внутрипомещений, так и снаружи.
4.Гидромассажные ванны с переливнымканалом. В этом варианте предусматриваетсявозможность слива воды, когда ее уровеньостается прежним, но очистка поверхностиоблегчается за счет постоянногообновления воды в емкости.
Естьеще одна модель, которую можноустановить в саду или на террасе. Этоплавательная ванна спа «Лагуна». Еслиподобрать такую ванну больших размеров,можно считать этот вариант альтернативойбассейну.
Благодаряпротивоточной системе можно не толькоотдохнуть в водовороте. Здесь можноделать легкие упражнения водной аэробики,принимать успокаивающий массаж. Этотакже прекрасная возможность дляпроведения гидротерапии.
Эта благородная ванна для установки на открытом воздухе может похвастаться своим элегантнымдизайном. В саду она станет центральнымэлементом, бросающимся в глаза. Уютныеспа-процедуры в бурлящем потоке приятныхдля тела пузырьков воды, легкие закуски– гроздь винограда, бокал игристогошампанского, расположенные на краюванны, что может быть приятнее?
МодельSoftub имеет шикарный внешний вид, которымнаделяет ее натуральный камень, в то жевремя она выглядит просто, но стильно.
Пузырькиводы, которые нежно массажируют тело,стимулируют работу сердца, неровнойсистемы, расслабляют и снимаютнапряженность. Очень благоприятносказывается принятие гидромассажныхванн на состоянии кожи – восстанавливаетсяее структура, улучшается цвет и тонус.Красивая фигура без целлюлита – этомутакже способствует принятие горячихванн. При этом вы находитесьв саду в окружении живой природы, иимеете возможность любоваться красивымипейзажами и наслаждаться свежим воздухом.
Все это в комплексе творит чудеса! Причемотдыхать, наслаждаясь массажнымэффектом горячей ванны, можно даже вдождь.
Пейзажи, на которые открываются виды из этой террасы, заслуживают, чтобы ими любовались как можно дольше. Так почему бы не совместить приятные минуты созерцания окружающих красот с принятием гидромассажных ванн?
Такой вариант является оптимальным в плане использования пространства и времени, проведенного с огромной пользой и наслаждением!
Преждечем приобрести ванну, необходимо всоответствии с размерами места, в которомона будет установлена, определить, какойименно размер ванны вам нужен. Крометого, выбор будет основываться также ина бюджете, который вы можете выделитьна приобретение этой техники.
Стоимостьгидромассажной ванны зависит от ееразмеров, материалов, из которых онаизготовлена и ее функций.
Цены,в общем, очень разные и могут достигать15 тысяч евро. Тем не менее, можно найтиварианты роскошных дизайнерских, цена которыхбудет около одной десятой от этой суммы.
Передтем как купить ванну для сада, нужноопределиться с бюджетом и уровнемкомфорта, который будет присущ выбранномуобразцу. При этом нужно учесть, чтованной будут пользоваться и в вечернеевремя. Поэтому желательно выбирать ванну со светодиодной подсветкой,как в данном представленном варианте.Это очень практично и красиво.
Эта гидромассажная ванна будет радовать всю семью. Такаямодель имеет встроенную циркуляционнуюпечку, которая позволяет использоватьэту гидромассажную ванну в любое времягода и суток. Такая модель при покупкеее в период сезонных скидок стоит 3 990евро.
Вконечном счете, не имеет значения,насколько дорогой вариант вывыберете, главное – гидромассажнаяванна в саду это просто замечательно!Она позволяет не только отдохнуть, этопрекрасная возможность испытатьромантические моменты вдвоем, илипроводить бесшабашные крутые вечеринки.
Натеррасе, в саду или на балконе: независимоот того, где будет установлена ванна,это в любом случае замечательно. Но приэтом необходимо предусмотреть некоторыемоменты:
Навес: Конечно, это замечательно, когда солнце светит в лицо. Но когда идет дождь или становится холодно, или даже когда солнце слишком сильно палит, не очень приятно находиться в таких неблагоприятных для расслабления условиях.
Уединенность. Оптимально использовать преимущества гидромассажных ванн, можно только тогда, когда место установки ванны в саду максимально защищено от посторонних взглядов. Тенты или высокие преграды, плетущиеся растения – подойдет любой способ.
Укрытие. Если вы не используете горячую ванну в течение некоторого времени, например, в зимний период, бассейн обязательно должен быть законсервирован. Точно пригнанная крышка обеспечивает оптимальную защиту от животных, грязи или листьев.
Безопасность: Вес спа не следует недооценивать. Особенно при установке на балконе. Заполненная водой горячая ванна будет весить еще больше. Поэтому, нужно все серьезно взвесить и убедиться, что балкон этот большой вес выдержит.