10 изумительных дизайнов ванной

Когда более двух с половиной тысяч лет назад в Греции была построена первая баня, длительное время в качестве емкостей для купания простых людей выступали разнообразные бочки и большие тазы, а в богатых домах строили шикарные мраморные бассейны. Такой способ купания был неизменным длительное время и только приблизительно в 20 веке эти не практичные емкости, располагавшиеся посередине комнаты, были заменены на встроенные ванны. Стандартно установленная ванна обычно плотно прилегает к стене и доступ к ней есть только с одной стороны.

Сегодня же возвращается давно забытая старая традиция, классика купания в свободно расположенной посреди комнаты ванной, которая снова завоевывает наши сердца. Такое расположение до сих пор можно было увидеть только на старых фотографиях или в очень старых квартирах. Традиционная культура купания возвращается в наши дома, в обновленном, современном виде.

Мы предлагаем познакомиться с десятью вариантами обустройства ванной в свободном ее размещении, чтобы вы оценили инновационный подход современных дизайнеров к культуре купания, исключительную изысканность и роскошь такого способа размещения самого главного предмета в ванной комнате.