10 изумительных дизайнов ванной

Когда более двух с половиной тысяч лет назад в Греции была построена первая баня, длительное время в качестве емкостей для купания простых людей выступали разнообразные бочки и большие тазы, а в богатых домах строили шикарные мраморные бассейны. Такой способ купания был неизменным длительное время и только приблизительно в 20 веке эти не практичные емкости, располагавшиеся посередине комнаты, были заменены на встроенные ванны. Стандартно установленная ванна обычно плотно прилегает к стене и доступ к ней есть только с одной стороны.
Сегодня же возвращается давно забытая старая традиция, классика купания в свободно расположенной посреди комнаты ванной, которая снова завоевывает наши сердца. Такое расположение до сих пор можно было увидеть только на старых фотографиях или в очень старых квартирах. Традиционная культура купания возвращается в наши дома, в обновленном, современном виде.
Мы предлагаем познакомиться с десятью вариантами обустройства ванной в свободном ее размещении, чтобы вы оценили инновационный подход современных дизайнеров к культуре купания, исключительную изысканность и роскошь такого способа размещения самого главного предмета в ванной комнате.
Традиционные варианты применения дерева в отделке помещений, создании различной мебели сегодня могут быть более широкими. Дизайнерские идеи с применением дерева коснулись также и ванной комнаты, при чем, очень необычным, казалось бы образом. Деревянная ванна реально завораживает глаз своим теплом, уютом, ностальгическими нотками. При этом создается атмосфера особого спокойствия и гармонии. Емкость деревянной, отдельно установленной ванны сделана из самого высококачественного дерева. Она имеет элегантный вид, долговечна и надежна в эксплуатации.
Еще одним преимуществом деревянной ванны является натуральный материал изготовления, который обеспечивает более высокую по сравнению с металлом или пластиком термоизоляцию, поэтому вода в такой ванной будет оставаться теплой значительно дольше.
Отдельно стоящая ванна является современным вариантом, который понравится любителям прямолинейности и идеально ровных форм в дизайне. Такая ванна может иметь овальную или эллиптическую форму. Ее идеальные ровные контуры эффектно смотрятся на фоне общего интерьера, подчеркивая авангардный ее дизайн. Благородный вид всего интерьера удачно подчеркнут величественными видами, запечатленными на стенах.
Установка такой модели возможна в ванных комнатах любых форм. Они буду везде выглядеть естественно и шикарно.
Медь является тем материалом, который создает неповторимую атмосферу в интерьере любого помещения. Поэтому этот материал набирает особой популярности среди тех, кто желает создать в своем доме нечто особенное, покрытое ореолом старины. Чтобы создать уникальный по своему содержанию интерьер такой ванной комнаты, необходимо очень тонко чувствовать цвет и фактуру этого материала, повторяя его в отделке комнаты. Цвет пола, стен, подсветка и каждый элемент сантехнических приборов продуман и выверен сточки зрения стиля и форм.
Отдельно стоящая ванна с медным оттенком привлекает к себе внимание особым стилем и формой. В этом интерьере смешана эклектика и ретро-шик.
Такая ванна станет идеальным и стильным дополнением в любой ванной комнате, кроме того, она имеет не только уникальный внешний вид, но и антибактериальные свойства, удобна в обслуживании, не требует особого ухода и имеет высокую прочность.
Для тех, кто предпочитает окружать себя старинной, ностальгический вариант ванны является правильным выбором. Изящная и удобная емкость классической модели с мерцающим блеском поверхности притягивает взор и навевает ностальгические настроения. Оригинальные металлические ножки своей эффектной формой эффектно подчеркивают общую стилистику.
В отделке интерьера ванной комнаты использован натуральный камень, что обеспечивает полную гармонию в выбранном стиле. Отсутствие пор в хорошо отшлифованном материале не оставляет шансов бактериям, микробам и грязи закрепиться на его поверхности. Поэтому такая комбинация материалов выигрышна вдвойне.
Ванна круглых форм является творением дизайнеров студии Bädermax. Она выходит за рамки обычного подхода к созданию таких предметов сантехнического предназначения и может служить изюминкой интерьера вашей ванной комнаты. Этот экземпляр сделан из полимерных материалов способом литья. Внешняя сторона ванны отливает глянцевым блеском. Внутри она имеет матовый, шелковый вид. Такая поверхность легко чистится и не оставляет разводов.
Чтобы разместить в комнате ванну круглой формы, необходимо немного больше пространства, чем обычно. Но такой уникальный предмет в интерьере будет смотреться великолепно, кроме того, она достаточно комфортная и удобная. Это настоящий шедевр, в котором будет приятно расслабиться и насладиться купанием. Тем более что в этой емкости достаточно места для двоих. Романтическую атмосферу обеспечит шампанское в бокалах и приятное купание при свечах.
Не всегда ванна должна быть белой. Тем, кто желает добавить в свою жизнь больше ярких и необычных форм и красок, подойдет вариант, представленный в этом варианте. Лазурная модель, которую создал Torsten Müller, ломает все представления и стереотипы. В этом экземпляре воплощена яркая фантазия и оптимизм. Этот вариант реализует внутреннее стремление к балансу, благополучию, теплу, радости и счастью.
Повторяющие цвет ванны аксессуары гармонично и элегантно дополняют общую обстановку.
Ценителям строгих форм подойдет следующий образец прямоугольной, свободно размещенной ванны. Она может стать самым любимым местом в квартире. Этот экземпляр отличается ровными, четкими контурами и является ярким представителем классических моделей. Эргономичная поверхность для удобного размещения внутри этой модели позволяет обеспечить максимальное расслабление во время купания.
Эта модель может прекрасно вписаться в интерьер при ее установке, как вдоль стены, так и в любом месте ванной комнаты. Такая ванна не выйдет из моды на протяжении многих лет, и е эксплуатация будет максимально комфортной. Высокая прочность материала, из которого она изготовлена, практичная поверхность обеспечат легкую уборку от грязи, микробов и бактерий.
Ванна не всегда должна быть ярко-белой. Эта стильная, отдельно установленная ванна является классной моделью, выполненной в модном, черно-белом контрастном цвете. Высокий стиль ванны не только впечатляет своим совершенным сочетанием в цвете, но и выполнением в четком соответствии с требованиями современного дизайнерского искусства. Высококачественные материалы, привлекательный матовый оттенок ванны прекрасно гармонирует с общей обстановкой комнаты, каждый элемент в которой – чрезвычайно стильный, поэтому такой вариант оборудования ванной комнаты будет оставаться на пике популярности всегда.
Натуральный камень в интерьере ванной комнаты выглядит шикарно. Элегантность и особый, неповторимый рисунок и фактура камня позволили придать этому вневременному интерьеру особенное настроение.
Мраморная ванна отвечает самым высоким стандартам в области дизайна, она гармонично вписывается в общую обстановку комнаты, делая ее более насыщенной и богатой.
Последним предлагаемым нами варианте отдельно установленной ванны является небольшая гидромассажная модель. Такая ванна способна превратить это помещение в небольшой сра-оазис. Удобная форма, различные варианты подачи воды для гидромассажа при помощи разнообразных насадок позволит ощутить на себе всю прелесть благоприятного воздействия водных процедур.
Это идеальный вариант для всех, кто желает превратить свою ванну в храм спа.