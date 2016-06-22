Скромный и уютный дом

Стиль Bauhaus отражает традиционную немецкую практичность. Даже в его названии выражено стремление к простоте: bauhaus в переводе с немецкого означает строить дом . Именно под таким названием впервые сформировались новые принципы архитектурного дизайна: функциональность, простота, эстетизм.

Этот дом был спроектирован для семьи из Кирхберга, Швейцария. Они хотели построить суперсовременный дом в популярном стиле баухаус, который вместе с практичностью и функциональностью был бы очень уютным и комфортным для всей семьи. В итоге архитекторам удалось создать дом, который отвечал всем требованиям заказчиков. Убедитесь сами!