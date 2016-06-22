Скромный и уютный дом

Стиль Bauhaus отражает традиционную немецкую практичность. Даже в его названии выражено стремление к простоте:
bauhaus в переводе с немецкого означает
строить дом. Именно под таким названием впервые сформировались новые принципы архитектурного дизайна: функциональность, простота, эстетизм.
Этот дом был спроектирован для семьи из Кирхберга, Швейцария. Они хотели построить суперсовременный дом в популярном стиле баухаус, который вместе с практичностью и функциональностью был бы очень уютным и комфортным для всей семьи. В итоге архитекторам удалось создать дом, который отвечал всем требованиям заказчиков. Убедитесь сами!
Архитектура дома современная, простая и лаконичная с присущей стилю Баухаус функциоанальной элегантностью. Здесь мы видим характерную кубическую форму, панорамные и ленточные окна. Выступы и пустоты придают фасаду динамики, а плоская кровля завершает образ. В то время, как типичная отделка в стиле баухаус – это белая штукатурка и бетон, в данном случае архитекторы немного поэкспериментировали и отделали фасад необработанным деревянным сайдингом. Его горизонтальное расположение подчеркивает стильный дизайн дома и придает ему теплоты и естественности.
Первый этаж этого семейного дома имеет площадь 191 м2 и открытую планировку, в которой пространства кухни, столовой и гостиной плавно перетекают друг в друга. Цвета и формы поддерживают идею современного минимализма. Бесшовный темно-серый пол создает захватывающий контраст с былыми стенами. Особый интерес вызывает отделка потолка ОСП, которая поддерживает натуральную отделку фасада и обеспечивает теплую и уютную атмосферу в интерьере. Трехсторонний камин тоже вносит свой вклад в приятную атмосферу первого этажа. Через стекло пламя можно наблюдать практически из любого уголка этого открытого пространства.
Это вид на открытую кухню, которая соединяется непосредственно с обеденной зоной. Интерьер кухни полностью соответствует общему дизайну дома. Белые глянцевые фасады гарнитура сливаются с белыми стенами и практически растворяются в пространстве. Отсутствие ручек на дверцах, качественные приборы из нержавеющей стали, современная техника и остров – все это создает образ стильной и современной кухни. Поверхность обеденного стола, как и потолок, выполнена из ОСП, что делает комнату целостной. Дизайнеры постарались и в результате мы видим превосходное сочетание эстетичности и функциональности.
В коридоре нет никаких
неожиданностей все выдержано в единой стилистике с остальным интерьером. Белые стены отражают естественный свет, проникающий через большое окно, и щедро наполняют пространство светом, который в свою очередь создает воздушность и простор. Потолок в коридоре тоже выполнен из ОСП, а в дополнение к нему и подоконник.
И наконец ванная комната. Дизайн интерьера ванной с большими окнами продолжает современный и стильный интерьер остальной части дома. Стены и чаша отделаны светло-серой плиткой, что очень практично. Окно расположено прямо за ванной и позволяет любоваться пейзажами во время водных процедур. Здорово, не правда ли?
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