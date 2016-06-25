Комфортабельное бунгало

Дом, который представлен вам сегодня, находится в Роттердаме и был спроектирован специалистами из De Kovel ARCHITECTEN. Это современное одноэтажное бунгало, которое полностью приспособлено к его окружению, к жилищным требованиям и пожеланиям его владельцев. К тому же он имеет современную эколого- и энерготехническую составляющую. Например, тепловой насос и использование пассивной солнечной энергии сокращают потребление энергии, а озелененная крыша обеспечивает приятный климат в гостиной. Мы приглашаем на экскурсию в этот интересный семейный дом.
При первом взгляде на бунгало оно сразу бросается в глаза своим необычным дизайном и 25 м в длину. Со стороны улицы мы видим деревянный фасад с белой штукатуркой. Он достаточно закрыт, имеет только одно тонкое окно. Таким образом, дом предлагает своим жителям необходимую приватность и защищает их даже от шума вокруг. Концы бунгало обозначены двумя выступающими крыльями, исполняющих обязанности стен.
На задней части дома открывается совсем другая картина для нас. Здесь видно весь фасад с большими стеклянными поверхностями. Таким образом, жители дома имеют фантастический панорамный вид на сельскую местность, а интерьер заливается естественным светом. Стены на концах бунгало не только обеспечивают приватность жизни, но и хорошо минимизируют шум транспорта.
Центральные жилые помещения расположены в задней части здания, где они наименее подвержены шуму дорожного движения и имеют живописный вид. Большие окна обеспечивают яркий и естественный свет для открытой гостиной/столовой. Белые стены и потолки предлагают захватывающий контраст с темным полом и черными оконными рамами. Декор современный, но одновременно есть прикосновение модного ретро очарования.
На стене за телевизором висит карта Роттердама, она привлекает внимание каждого. Контрастный декор является нейтральным и сдержанным. Черный, белый, серый и случайные акценты дерева доминируют в дизайне интерьера. Хорошо вписываются зеленые стулья в общую картину.
В спальне продолжается открытая планировка, как и в гостиной. Пространство не имеет границ и дверей в ванную комнату. Общая цветовая гамма состоит из нейтральных цветов, таких как черный, белый, серый. Они прекрасно дополняются яркими красными акцентами, от которых веет современными тенденциями.