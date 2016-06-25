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Комфортабельное бунгало

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Бунгало
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Дом, который представлен вам сегодня, находится в Роттердаме и был спроектирован специалистами из De Kovel ARCHITECTEN. Это современное одноэтажное бунгало, которое полностью приспособлено к его окружению, к жилищным требованиям и пожеланиям его владельцев. К тому же он имеет современную эколого- и энерготехническую составляющую. Например, тепловой насос и использование пассивной солнечной энергии сокращают потребление энергии, а озелененная крыша обеспечивает приятный климат в гостиной. Мы приглашаем на экскурсию в этот интересный семейный дом.

Вид с улицы

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Бунгало
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

При первом взгляде на бунгало оно сразу бросается в глаза своим необычным дизайном и 25 м в длину. Со стороны улицы мы видим деревянный фасад с белой штукатуркой. Он достаточно закрыт, имеет только одно тонкое окно. Таким образом, дом предлагает своим жителям необходимую приватность и защищает их даже от шума вокруг. Концы бунгало обозначены двумя выступающими крыльями, исполняющих обязанности стен.

Задний двор

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Бунгало
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

На задней части дома открывается совсем другая картина для нас. Здесь видно весь фасад с большими стеклянными поверхностями. Таким образом, жители дома имеют фантастический панорамный вид на сельскую местность, а интерьер заливается естественным светом. Стены на концах бунгало не только обеспечивают приватность жизни, но и хорошо минимизируют шум транспорта.

Первая гостиная

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Гостиная в стиле модерн
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

Центральные жилые помещения расположены в задней части здания, где они наименее подвержены шуму дорожного движения и имеют живописный вид. Большие окна обеспечивают яркий и естественный свет для открытой гостиной/столовой. Белые стены и потолки предлагают захватывающий контраст с темным полом и черными оконными рамами. Декор современный, но одновременно есть прикосновение модного ретро очарования.

Гостиная вторая

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Стены и пол в стиле модерн
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

На стене за телевизором висит карта Роттердама, она привлекает внимание каждого. Контрастный декор является нейтральным и сдержанным. Черный, белый, серый и случайные акценты дерева доминируют в дизайне интерьера. Хорошо вписываются зеленые стулья в общую картину.

Спальная комната и ванная

Woonhuis Kralingseweg, De Kovel architecten De Kovel architecten Ванная комната в стиле модерн
De Kovel architecten

De Kovel architecten
De Kovel architecten
De Kovel architecten

В спальне продолжается открытая планировка, как и в гостиной. Пространство не имеет границ и дверей в ванную комнату. Общая цветовая гамма состоит из нейтральных цветов, таких как черный, белый, серый. Они прекрасно дополняются  яркими красными акцентами, от которых веет современными тенденциями.

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