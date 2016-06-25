Комфортабельное бунгало

Дом, который представлен вам сегодня, находится в Роттердаме и был спроектирован специалистами из De Kovel ARCHITECTEN. Это современное одноэтажное бунгало, которое полностью приспособлено к его окружению, к жилищным требованиям и пожеланиям его владельцев. К тому же он имеет современную эколого- и энерготехническую составляющую. Например, тепловой насос и использование пассивной солнечной энергии сокращают потребление энергии, а озелененная крыша обеспечивает приятный климат в гостиной. Мы приглашаем на экскурсию в этот интересный семейный дом.