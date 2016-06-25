Функциональные находки для мини-кухни

Эта модель выглядит на первый взгляд фантастический интерьер космического корабля. Кажется это все слишком идеально, чтобы быть правдой. На небольшом пространстве здесь были объединены все функции полностью оборудованной кухни. На самом деле это реальная кухня, продуманное до мелочей чудо полезного использования свободного пространства. Эта модель занимает всего лишь 1,6 квадратных метра и в закрытом состоянии выглядит как небольшой, аккуратный шкаф с встроенным телевизором. А уже за дверцами скрываются и посудомоечная машина, и вместительный мусорный бак, и холодильник, и система хранения, и даже яркое светодиодное освещение. В задней части этого большого кухонного шкафа предусмотрены все необходимое для подключения коммуникаций.