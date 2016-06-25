Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Функциональные находки для мини-кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Kompaktküche "small type", krinola krinola КухняХранение
Loading admin actions …

Компактные кухонные модули – настоящая находка для малогабаритных комнат и открытых пространств-студий, идеальное решение для человека, который не хочет выделять лишнюю площадь под отдельные кухонные столы и шкафы. Вместе с тем, насыщенная функциональность таких дизайнерских систем позволит использовать кухню не только для быстрого разогрева заказанного готового обеда, но и полноценного здорового питания свежими блюдами собственного приготовления.

Простота и минимализм

Die Küche zum Kochen, Toni Egger Tischlerei Toni Egger Tischlerei Кухня в стиле минимализм
Toni Egger Tischlerei

Toni Egger Tischlerei
Toni Egger Tischlerei
Toni Egger Tischlerei

Компактность кухни можно достичь и с помощью минимализма в оформлении.  Гладкие деревянные поверхности,  простая геометрия форм и деталей, лаконичность отделки формируют и стиль, и практичность. Здесь есть все, что нужно для приготовления ужина: столешницы, просторные ящики, чуть отделенный кухонный остров с варочной поверхностью. 

Универсальный шкаф для кухни

Wohnen der Zukunft, Dick Küchen Dick Küchen Кухни в эклектичном стиле
Dick Küchen

Dick Küchen
Dick Küchen
Dick Küchen

Этот скромный кухонный шкаф скрывает за своими дверцами богатое внутреннее содержание. Помимо таких базовых для кухни предметов, как холодильник и плита, здесь поместились даже микроволновая печь и посудомоечная машина. С помощью небольших трансформаций мини-кухня превращается еще и в столовую. В шкаф встроена выдвижная столешница, которая дополняет кухню обеденным столом.

Все за дверцей

Miniküchen, Pantryküchen und Schrankküchen - alle Funktionen auf kleinstem Raum, lemoboo AG lemoboo AG Кухня в стиле модерн
lemoboo AG

lemoboo AG
lemoboo AG
lemoboo AG

Маленькая белая шкатулка-шкаф легко поместится в уголке любого помещения. Размеры этого комплекса 1915х1040х735 миллиметров, хватит всего лишь метра свободной стены. Кроме того элегантный дизайн шкафа, подчеркнутый минимализм формы сделает его уместным в любом интерьере. Боковые панели, перегородки и задняя панель изготовлены из ДСП 19мм толщиной и обрамлены черной двух миллиметровой пластиковой каймой. Что же мы видим за столь изысканным дизайном? Все что нужно для полноценной кухни: мойка из нержавеющей стали, плита, рабочая поверхность, столовые приборы и вешалка для полотенец, регулируемые полки для хранения сковород и кастрюль.  Дверцы шкафа оснащены специальными петлями и легко открываются на 110 градусов. 

Эргономичный стол

Kompaktküche "small type", krinola krinola КухняХранение
krinola

krinola
krinola
krinola

В закрытом состоянии этот комплекс представляет собой куб в один квадратный метр. По мере необходимости разные части выдвигаются и трансформируются  и вы можете использовать шкаф, мойку, холодильник, индукционную варочную панель, духовой шкаф. Верхняя поверхность – обеденный стол, который также может использоваться как рабочая поверхность во время приготовления обеда. Что особенно приятно, эргономичная форма этого функционального куба сочетается с эстетикой натуральных материалов. 

Все в одном

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept Маленькие кухни
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

Эта модель выглядит на первый взгляд фантастический интерьер космического корабля. Кажется это все слишком идеально, чтобы быть правдой. На небольшом пространстве здесь были объединены все функции полностью оборудованной кухни. На самом деле это реальная кухня, продуманное до мелочей чудо полезного использования свободного пространства. Эта модель занимает всего лишь 1,6 квадратных метра и в закрытом состоянии выглядит как небольшой, аккуратный шкаф с встроенным телевизором. А уже за дверцами скрываются и посудомоечная машина, и вместительный мусорный бак, и холодильник, и система хранения, и даже яркое светодиодное освещение. В задней части этого  большого кухонного шкафа предусмотрены все необходимое для подключения коммуникаций. 

Мини-кухня в стиле кантри

Miniküchen, Pantryküchen und Schrankküchen - alle Funktionen auf kleinstem Raum, lemoboo AG lemoboo AG Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
lemoboo AG

lemoboo AG
lemoboo AG
lemoboo AG

Теплый оттенок отделки воссоздает текстуру светлого дуба, что безусловно украшает эту простую минималистичную конструкцию. В нижней части комплекса: шкафы с плитой, холодильников, мойкой, место для хранения кастрюлек. Ну и пространство на стене не остается пустовать – три шкафчика помогут разместить все нужное рядом с рабочей поверхностью. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

В ярких красках

popstahl Küchen, Popstahl Küchen Popstahl Küchen КухняРаковины и краны Железо / Сталь
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

Именно благодаря сочному цвету такая мини-кухня приобретает черты дизайнерского аксессуара в интерьере. Сияние цвета достигается с помощью специальной технологии. Корпус кухни изготовлен из стали, на которую наносится краска под воздействием высоких температур, что позволяет ей сливаться с металлом. Этот процесс называется порошковое покрытие и он приводит к тому, что слой краски становится прочным, легко моется. А если желтый цвет не подходит под ваш характер, то вы свободно можете выбрать любой из широкой палитры других 99 оттенков, доступных при заказе.

Функциональность на первом месте

ChopChop., Dirk Biotto – Industrial Design Dirk Biotto – Industrial Design КухняШкафы и полки
Dirk Biotto – Industrial Design

Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design

Легкие столики похожие на раритетные канцелярские бюро, тем не менее, насыщенно функциональны: мойка закрывается решетчатой панелью, Присмотревшись внимательно, можно заметить даже такие нетривиальные дизайнерские находки, как встроенные  в столешницу углубление для аккуратной нарезки хлеба, терка для овощей с выдвижным ящичком, держатель в боковой части для удобного фиксирования банок.

Кухня в маленьком домике

10 Smart SQM, Tengbom Tengbom Дома
Tengbom

10 Smart SQM

Tengbom
Tengbom
Tengbom

На природе, в походных условиях человек все также хочет комфорта и уюта. Прекрасный пример гармоничного интерьера для компактной комнаты – каждый уголок, каждый сантиметр пространства  выполняет свою функцию. 

Кухня в пространстве лофта

yogaloft, spreeformat architekten GmbH spreeformat architekten GmbH Рабочий кабинет в стиле минимализм
spreeformat architekten GmbH

spreeformat architekten GmbH
spreeformat architekten GmbH
spreeformat architekten GmbH

Открытое пространство лофта часто заставляет задуматься о том, где же спрятать кухонный беспорядок. С этой целью дизайнерами разрабатываются компактные закрытые модели. Всего лишь пара минут после приготовления обеда, все дверцы закрыты и никакие лишние детали не нарушают атмосферу стильного лофта.

Бюджетный мини-сад за 5 шагов
Шкаф превращается... в кухню?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо