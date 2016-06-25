Функциональные находки для мини-кухни

Компактные кухонные модули – настоящая находка для малогабаритных комнат и открытых пространств-студий, идеальное решение для человека, который не хочет выделять лишнюю площадь под отдельные кухонные столы и шкафы. Вместе с тем, насыщенная функциональность таких дизайнерских систем позволит использовать кухню не только для быстрого разогрева заказанного готового обеда, но и полноценного здорового питания свежими блюдами собственного приготовления.
Компактность кухни можно достичь и с помощью минимализма в оформлении. Гладкие деревянные поверхности, простая геометрия форм и деталей, лаконичность отделки формируют и стиль, и практичность. Здесь есть все, что нужно для приготовления ужина: столешницы, просторные ящики, чуть отделенный кухонный остров с варочной поверхностью.
Этот скромный кухонный шкаф скрывает за своими дверцами богатое внутреннее содержание. Помимо таких базовых для кухни предметов, как холодильник и плита, здесь поместились даже микроволновая печь и посудомоечная машина. С помощью небольших трансформаций мини-кухня превращается еще и в столовую. В шкаф встроена выдвижная столешница, которая дополняет кухню обеденным столом.
Маленькая белая шкатулка-шкаф легко поместится в уголке любого помещения. Размеры этого комплекса 1915х1040х735 миллиметров, хватит всего лишь метра свободной стены. Кроме того элегантный дизайн шкафа, подчеркнутый минимализм формы сделает его уместным в любом интерьере. Боковые панели, перегородки и задняя панель изготовлены из ДСП 19мм толщиной и обрамлены черной двух миллиметровой пластиковой каймой. Что же мы видим за столь изысканным дизайном? Все что нужно для полноценной кухни: мойка из нержавеющей стали, плита, рабочая поверхность, столовые приборы и вешалка для полотенец, регулируемые полки для хранения сковород и кастрюль. Дверцы шкафа оснащены специальными петлями и легко открываются на 110 градусов.
В закрытом состоянии этот комплекс представляет собой куб в один квадратный метр. По мере необходимости разные части выдвигаются и трансформируются и вы можете использовать шкаф, мойку, холодильник, индукционную варочную панель, духовой шкаф. Верхняя поверхность – обеденный стол, который также может использоваться как рабочая поверхность во время приготовления обеда. Что особенно приятно, эргономичная форма этого функционального куба сочетается с эстетикой натуральных материалов.
Эта модель выглядит на первый взгляд фантастический интерьер космического корабля. Кажется это все слишком идеально, чтобы быть правдой. На небольшом пространстве здесь были объединены все функции полностью оборудованной кухни. На самом деле это реальная кухня, продуманное до мелочей чудо полезного использования свободного пространства. Эта модель занимает всего лишь 1,6 квадратных метра и в закрытом состоянии выглядит как небольшой, аккуратный шкаф с встроенным телевизором. А уже за дверцами скрываются и посудомоечная машина, и вместительный мусорный бак, и холодильник, и система хранения, и даже яркое светодиодное освещение. В задней части этого большого кухонного шкафа предусмотрены все необходимое для подключения коммуникаций.
Теплый оттенок отделки воссоздает текстуру светлого дуба, что безусловно украшает эту простую минималистичную конструкцию. В нижней части комплекса: шкафы с плитой, холодильников, мойкой, место для хранения кастрюлек. Ну и пространство на стене не остается пустовать – три шкафчика помогут разместить все нужное рядом с рабочей поверхностью.
Именно благодаря сочному цвету такая мини-кухня приобретает черты дизайнерского аксессуара в интерьере. Сияние цвета достигается с помощью специальной технологии. Корпус кухни изготовлен из стали, на которую наносится краска под воздействием высоких температур, что позволяет ей сливаться с металлом. Этот процесс называется порошковое покрытие и он приводит к тому, что слой краски становится прочным, легко моется. А если желтый цвет не подходит под ваш характер, то вы свободно можете выбрать любой из широкой палитры других 99 оттенков, доступных при заказе.
Легкие столики похожие на раритетные канцелярские бюро, тем не менее, насыщенно функциональны: мойка закрывается решетчатой панелью, Присмотревшись внимательно, можно заметить даже такие нетривиальные дизайнерские находки, как встроенные в столешницу углубление для аккуратной нарезки хлеба, терка для овощей с выдвижным ящичком, держатель в боковой части для удобного фиксирования банок.
На природе, в походных условиях человек все также хочет комфорта и уюта. Прекрасный пример гармоничного интерьера для компактной комнаты – каждый уголок, каждый сантиметр пространства выполняет свою функцию.
Открытое пространство лофта часто заставляет задуматься о том, где же спрятать кухонный беспорядок. С этой целью дизайнерами разрабатываются компактные закрытые модели. Всего лишь пара минут после приготовления обеда, все дверцы закрыты и никакие лишние детали не нарушают атмосферу стильного лофта.