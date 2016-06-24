Все в равновесии

Есть два принципиально разных подхода к определению архитектурной формы дома: вы либо стремитесь максимально выделить свое строение на фоне окружающей действительности, либо впечатленные красотой и гармоничностью пейзажа хотите сделать здание неотъемлемой частью ландшафта. Специалисты бельгийской компании Open Architects стремились в своем проекте создать геометрию здания, соответствующую природной идиллии соснового леса – естественную и простую, открытую навстречу солнечным лучам и зелени деревьев.
Длинная линия фасада и покатая крыша, деревянные стены и стеклянные панорамы окон по всему периметру – такова основная концепция этого проекта. Цель проста и понятна – жизнь в доме неотделима от жизни природы. Каждая комната, что называется – основательно стоит на земле, всего лишь шаг и стеклянная дверь отделяет внутреннее пространство дома от живописного леса. Нет ни одной комнаты, возвышающейся над природой, отдаляющей человека от окружающих дом пейзажей.
С помощью крыши вдоль всей долгой линии дома создана просторная терраса и защита от дождя и солнца. Интеграции внутреннего и внешнего пространства служат огромные стеклянные панорамы. Раздвижные панели прозрачных дверей дополнены горизонтальными окнами под крышей. Сочетание дерева и стекла на фасаде дома еще раз подчеркивает диалог между архитектурой и природой.
Столь заметная прямолинейность фасада раскрывается во всей красе в интерьере дома. Максимально открытые, солнечные, просторные помещения комнат пронизаны светом и даже самый дальний уголок кажется беседкой в зелени деревьев. Темное дерево пола в комнатах продолжает дощатое покрытие террасы, простая надежная мебель идеально вписывается в ритм стеклянных квадратов панорамных проемов дверей и окон.
Рисунок досок на полу террасы продолжает отделка стен, создавая глубину и перспективу фасада. В одну линию с досками пола и отделкой фасада ложатся и блики деревянной отделки навеса, прерываемые лишь косыми треугольниками-зарубками.
Не обделен этот дом и комфортом. Теплые текстуры, глубокие оттенки натуральных материалов делают открытый интерьер подчеркнуто раскрепощенным и сибаритским. В интерьере дерзко и бескомпромиссно составлен микс из лучших современных технологий и аутентичности живого огня в камине, достижений хай-тек и растворения помещений в окружающей природе.