Все в равновесии

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Перла Вереника Перла Вереника
Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Дома в стиле модерн
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Есть два принципиально разных подхода к определению архитектурной формы дома: вы либо стремитесь максимально выделить свое строение на фоне окружающей действительности, либо впечатленные красотой и гармоничностью пейзажа хотите сделать здание неотъемлемой частью ландшафта. Специалисты бельгийской компании  Open Architects стремились в своем проекте создать геометрию здания, соответствующую природной идиллии соснового леса – естественную и простую, открытую навстречу солнечным лучам и зелени деревьев.

Идеальная геометрия

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Дома в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

Длинная линия фасада и покатая крыша, деревянные стены и стеклянные панорамы окон по всему периметру – такова основная концепция этого проекта. Цель проста и понятна – жизнь в доме неотделима от жизни природы. Каждая комната, что называется – основательно стоит на земле, всего лишь шаг и стеклянная дверь отделяет внутреннее пространство дома от живописного леса. Нет ни одной комнаты, возвышающейся над природой, отдаляющей человека от окружающих дом пейзажей.

Линейная архитектура

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Дома в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

С помощью крыши вдоль всей долгой линии дома создана просторная терраса и защита от дождя и солнца. Интеграции внутреннего и внешнего пространства служат огромные стеклянные панорамы. Раздвижные панели прозрачных дверей дополнены горизонтальными окнами под крышей. Сочетание дерева и стекла на фасаде дома еще раз подчеркивает диалог между архитектурой и природой. 

Открытые интерьеры

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Гостиная в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

Столь заметная прямолинейность фасада раскрывается во всей красе в интерьере дома. Максимально открытые, солнечные, просторные помещения комнат пронизаны светом и даже самый дальний уголок кажется беседкой в зелени деревьев. Темное дерево пола в комнатах продолжает дощатое покрытие террасы, простая надежная мебель идеально вписывается в ритм стеклянных квадратов панорамных проемов дверей и окон.  

Просторная терраса

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Дома в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

Рисунок досок на полу террасы продолжает отделка стен, создавая глубину и перспективу фасада. В одну линию с досками пола и отделкой фасада ложатся и блики деревянной отделки навеса, прерываемые лишь косыми треугольниками-зарубками. 

Современная кухня

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Кухня в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

Не обделен этот дом и комфортом. Теплые текстуры, глубокие оттенки натуральных материалов делают открытый интерьер подчеркнуто раскрепощенным и сибаритским. В интерьере дерзко и бескомпромиссно составлен микс из лучших  современных технологий и аутентичности живого огня в камине, достижений хай-тек и растворения помещений в окружающей природе. 

Шикарная реконструкция дома 1970 года
А вам хотелось бы иметь такой дом с видом на сосновый лес?

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