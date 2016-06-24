Все в равновесии

Длинная линия фасада и покатая крыша, деревянные стены и стеклянные панорамы окон по всему периметру – такова основная концепция этого проекта. Цель проста и понятна – жизнь в доме неотделима от жизни природы. Каждая комната, что называется – основательно стоит на земле, всего лишь шаг и стеклянная дверь отделяет внутреннее пространство дома от живописного леса. Нет ни одной комнаты, возвышающейся над природой, отдаляющей человека от окружающих дом пейзажей.