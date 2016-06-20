Современные столовые: на что нужно обратить внимание в интерьере

Нет сомнений, главное с точки зрения функциональности и визуального восприятия в столовой – это композиция стола и стульев. Гармоничное пространство столовой определяется формой стола: большой или компактный, круглый или квадратный, в центре помещения или угловой.

Но кроме правильных пропорций в выборе мебели для столовой важно правильно расставить акценты, задать нужный тон с помощью сочетания цветов и текстур, стилей и эпох. Совсем не обязательно подбирать детали с точным соответствием одному оттенку или стилю. Микс винтажных вещиц и ультрасовременных материалов, промышленного и ретро-дизайна, ярких цветов и тонких оттенков придаст вашему интерьеру неповторимость и четкое восприятие вашей индивидуальности.

В оформлении столовой зоны дизайнеры предлагают нам быть смелее в экспериментах: расставить вдоль стола стулья разного формата и цвета, разбавить строгость интерьера домашними поделками и ковриками ручной работы в кантри стиле, использовать в качестве декора яркие уютные аксессуары.