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Современные столовые: на что нужно обратить внимание в интерьере

Перла Вереника Перла Вереника
Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
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Столовая зона – большая или маленькая, отдельная или совмещенная с кухней, присутствует в любом доме и всегда имеет значимую роль в жизни семьи, приеме гостей. Поэтому и оформлению этого уютного уголка всегда уделяется особое внимание, хочется совместить удобство с функциональностью, подчеркнуть индивидуальный стиль и характер. Что же посоветуют по этому вопросу дизайнеры? Какие детали в интерьере столовой особо важны и каких ошибок следует избегать?

Место встречи

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

Традиционно совместный обед собирает вместе всю семью и друзей и становится не только временем для еды, но и для совместного общения, теплой беседы, обменом мнениями и новостями. Организация интерьера столовой зоны должна максимально располагать к спокойному и комфортному отдыху: мягкие стулья, широкий стол, где каждому найдется место, гармоничная палитра оттенков в оформлении пространства. 

Интересные сочетания

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Столовая комната в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Нет сомнений, главное с точки зрения функциональности и визуального восприятия в столовой – это композиция стола и стульев. Гармоничное пространство столовой определяется формой стола: большой или компактный, круглый или квадратный, в центре помещения или угловой. 

Но кроме правильных пропорций в выборе мебели для столовой важно правильно расставить акценты, задать нужный тон с помощью сочетания цветов и текстур, стилей и эпох. Совсем не обязательно подбирать детали с точным соответствием одному оттенку или стилю. Микс винтажных вещиц и ультрасовременных материалов, промышленного и ретро-дизайна, ярких цветов и тонких оттенков придаст вашему интерьеру неповторимость и четкое восприятие вашей индивидуальности. 

В оформлении столовой зоны дизайнеры предлагают нам быть смелее в экспериментах: расставить вдоль стола стулья разного формата и цвета, разбавить строгость интерьера домашними поделками и ковриками ручной работы в кантри стиле, использовать в качестве декора яркие уютные аксессуары.

Кухня-столовая

casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta Столовая комната в стиле модерн
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

Зачастую мы не имеем возможности сделать столовую в отдельной комнате, но это не значит, что придется лишать себя комфорта и уютной атмосферы. Если столовая зона занимает лишь часть общего с кухней пространства, важно соблюсти гармоничное стилевое оформление всей комнаты.

Для отделения столовой можно использовать зонирование с помощью напольного покрытия – лаконичного и функционального вокруг рабочих поверхностей и более респектабельного и оригинального в части обеденного стола. 

Также визуальному зонированию и созданию размеренной, расслабляющей атмосферы в столовой поспособствует оформление стен в различной цветовой гамме: светлые, легкие оттенки для кухни и теплые, фактурные материалы для столовой. 

Все детали для декора

Loreto, FEF Arquitectas FEF Arquitectas Столовая комната в стиле модерн
FEF Arquitectas

FEF Arquitectas
FEF Arquitectas
FEF Arquitectas

Если столовая является частью кухни, мы можем воспользоваться  этим и использовать для декора кухонную утварь, шкафы с посудой и оригинальные кухонные аксессуары. Такое оформление позволит создать единое пространство, удобное для приготовления еды и в то же время, домашнюю, радушную атмосферу в столовой. Достаточно лишь выбрать красочные банки для круп и приправ, расставить на полках вдоль обеденного стола красочные тарелки и чашки. Одним словом, добавить на кухню немного эстетической упорядоченности и использовать кухонную утварь как декоративные элементы в столовой. 

Важная деталь интерьера – свет

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS Столовая комната в стиле модерн Дерево Бежевый
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

Сосредоточившись на выборе обеденного стола, не стоит забывать об огромной роли освещения. Сам дизайн светильника в столовой уже задаст необходимую стилевую линию: классическую или ультрасовременный хай-тек, утонченность арт-деко или легкую ностальгию ретро-стилистики.  С помощью отдельного светильника зона столовой гарантированно выделяется из общего пространства кухни и появляется возможность регулировать уровень освещения. Яркий свет добавит торжественности праздничному приему гостей, подчеркнет изящные линии сервиза и аппетитность закусок. Для достижения более уединенной, романтичной обстановки достаточно лишь приглушить свет, добавить несколько свечей к оформлению столовой. 

Оформление стола – не последний вопрос

EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Столовая комната в классическом стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Как известно, стиль складывается из мелочей. Именно такой принцип активно используется дизайнерами для создания оригинального интерьера столовой. Просторная поверхность обеденного стола  - идеальный холст для творческих экспромтов: букет живых цветов в стеклянной вазе или корзина фруктов, кашпо с зеленью домашних растений или авангардная композиция из оригинальных баночек с солью и перцем, классические белые свечи или винтажная статуэтка.

Используем цвет

Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq Столовая комната в стиле лофт
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Привычная цветовая гамма для столовой находится в диапазоне бежевых и натуральных оттенков, но как показывают дизайнерские приемы в оформлении этой зоны, нейтральный фон прекрасно дополняется яркими всплесками, оживляющими обстановку. Контрастные цветовые акценты в столовой задают стиль: сочные зеленые оттенки, позитивно оранжевые и желтые тона, глубокие красные и даже холодные синие. Если вы не готовы сразу принять цвет как часть вашего стиля, можно попробовать свои силы в оформлении столовой с помощью ярких постеров на стенах, скатерти на столе, подушек для стульев. Так вы легко сможете сменить декор, подбирая нужный вам цветовой стиль в интерьере. 

Где живут загадки
Какой ваш любимый цвет и стиль для столовой?

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