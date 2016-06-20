Современные столовые: на что нужно обратить внимание в интерьере

Столовая зона – большая или маленькая, отдельная или совмещенная с кухней, присутствует в любом доме и всегда имеет значимую роль в жизни семьи, приеме гостей. Поэтому и оформлению этого уютного уголка всегда уделяется особое внимание, хочется совместить удобство с функциональностью, подчеркнуть индивидуальный стиль и характер. Что же посоветуют по этому вопросу дизайнеры? Какие детали в интерьере столовой особо важны и каких ошибок следует избегать?
Традиционно совместный обед собирает вместе всю семью и друзей и становится не только временем для еды, но и для совместного общения, теплой беседы, обменом мнениями и новостями. Организация интерьера столовой зоны должна максимально располагать к спокойному и комфортному отдыху: мягкие стулья, широкий стол, где каждому найдется место, гармоничная палитра оттенков в оформлении пространства.
Нет сомнений, главное с точки зрения функциональности и визуального восприятия в столовой – это композиция стола и стульев. Гармоничное пространство столовой определяется формой стола: большой или компактный, круглый или квадратный, в центре помещения или угловой.
Но кроме правильных пропорций в выборе мебели для столовой важно правильно расставить акценты, задать нужный тон с помощью сочетания цветов и текстур, стилей и эпох. Совсем не обязательно подбирать детали с точным соответствием одному оттенку или стилю. Микс винтажных вещиц и ультрасовременных материалов, промышленного и ретро-дизайна, ярких цветов и тонких оттенков придаст вашему интерьеру неповторимость и четкое восприятие вашей индивидуальности.
В оформлении столовой зоны дизайнеры предлагают нам быть смелее в экспериментах: расставить вдоль стола стулья разного формата и цвета, разбавить строгость интерьера домашними поделками и ковриками ручной работы в кантри стиле, использовать в качестве декора яркие уютные аксессуары.
Зачастую мы не имеем возможности сделать столовую в отдельной комнате, но это не значит, что придется лишать себя комфорта и уютной атмосферы. Если столовая зона занимает лишь часть общего с кухней пространства, важно соблюсти гармоничное стилевое оформление всей комнаты.
Для отделения столовой можно использовать зонирование с помощью напольного покрытия – лаконичного и функционального вокруг рабочих поверхностей и более респектабельного и оригинального в части обеденного стола.
Также визуальному зонированию и созданию размеренной, расслабляющей атмосферы в столовой поспособствует оформление стен в различной цветовой гамме: светлые, легкие оттенки для кухни и теплые, фактурные материалы для столовой.
Если столовая является частью кухни, мы можем воспользоваться этим и использовать для декора кухонную утварь, шкафы с посудой и оригинальные кухонные аксессуары. Такое оформление позволит создать единое пространство, удобное для приготовления еды и в то же время, домашнюю, радушную атмосферу в столовой. Достаточно лишь выбрать красочные банки для круп и приправ, расставить на полках вдоль обеденного стола красочные тарелки и чашки. Одним словом, добавить на кухню немного эстетической упорядоченности и использовать кухонную утварь как декоративные элементы в столовой.
Сосредоточившись на выборе обеденного стола, не стоит забывать об огромной роли освещения. Сам дизайн светильника в столовой уже задаст необходимую стилевую линию: классическую или ультрасовременный хай-тек, утонченность арт-деко или легкую ностальгию ретро-стилистики. С помощью отдельного светильника зона столовой гарантированно выделяется из общего пространства кухни и появляется возможность регулировать уровень освещения. Яркий свет добавит торжественности праздничному приему гостей, подчеркнет изящные линии сервиза и аппетитность закусок. Для достижения более уединенной, романтичной обстановки достаточно лишь приглушить свет, добавить несколько свечей к оформлению столовой.
Как известно, стиль складывается из мелочей. Именно такой принцип активно используется дизайнерами для создания оригинального интерьера столовой. Просторная поверхность обеденного стола - идеальный холст для творческих экспромтов: букет живых цветов в стеклянной вазе или корзина фруктов, кашпо с зеленью домашних растений или авангардная композиция из оригинальных баночек с солью и перцем, классические белые свечи или винтажная статуэтка.
Привычная цветовая гамма для столовой находится в диапазоне бежевых и натуральных оттенков, но как показывают дизайнерские приемы в оформлении этой зоны, нейтральный фон прекрасно дополняется яркими всплесками, оживляющими обстановку. Контрастные цветовые акценты в столовой задают стиль: сочные зеленые оттенки, позитивно оранжевые и желтые тона, глубокие красные и даже холодные синие. Если вы не готовы сразу принять цвет как часть вашего стиля, можно попробовать свои силы в оформлении столовой с помощью ярких постеров на стенах, скатерти на столе, подушек для стульев. Так вы легко сможете сменить декор, подбирая нужный вам цветовой стиль в интерьере.