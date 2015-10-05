Что такое термодом

Наверняка многие слышали о новой строительной технологии, которая предполагает строительство дома из термоблоков. Аналогично называется и строение, которое в итоге возводится: термодом. Самый значительный плюс такой постройки в том, что в жаркое время года в его помещениях сохраняется живительная прохлада, а в холодное – спасительное тепло. Что же это такое – термодом?

Базовым принципом строительства термодома считается принцип конструктора. Термоблоки позволяют оперативно и без лишних трудозатрат возводить дома, коттеджи, подвалы, бассейны и т.д. Термодом может принять любую архитектурную форму, иметь планировку любого уровня сложности и занимать любую площадь.