Что такое термодом

Наверняка многие слышали о новой строительной технологии, которая предполагает строительство дома из термоблоков. Аналогично называется и строение, которое в итоге возводится: термодом. Самый значительный плюс такой постройки в том, что в жаркое время года в его помещениях сохраняется живительная прохлада, а в холодное – спасительное тепло. Что же это такое – термодом?
Базовым принципом строительства термодома считается принцип конструктора. Термоблоки позволяют оперативно и без лишних трудозатрат возводить дома, коттеджи, подвалы, бассейны и т.д. Термодом может принять любую архитектурную форму, иметь планировку любого уровня сложности и занимать любую площадь.
Обратите внимание, как потрясающе смотрится этот дом! Все это благодаря нестандартному строительству – только термоблоки могут использоваться для постройки подобного архитектурного шедевра. В отличие от условий обычного строительства, термоблоки позволяют сооружать грандиозные конструкции, несмотря на масштабность дизайн-проекта.
В таком доме идеально жить в жаркие дни – его теплоизоляционные стены спасают от зноя и сохраняют для вас столь необходимую прохладу. Отметим, что веранда с навесом оформлена со вкусом и в стиле общего интерьера. Ее даже можно назвать логичным продолжением самого дома, его жилого помещения. Стеклянные окна и двери удачно подобраны под стиль модерна. Важно: при строительстве в термодоме необходимо организовать принудительную вентиляцию.
Дом для большой семьи и целых поколений – так можно охарактеризовать представленный на фото дом. Он производит неподдельное впечатление масштабности, монолитности и грандиозности. Подобный эффект производят термодома, поскольку обеспеченные клиенты для строительства коттеджей чаще всего выбирают термоблоки. Это наиболее прочное и долговечное сырье, которое гарантирует надежность строительства.
Внешняя отделка термодома может быть любой: от дерева и камня до сайдинга. Все зависит от ваших предпочтений и дизайнерского плана. Многое так же зависит от климатических условий. В холодных широтах разумнее строить дом из теплоизоляционных материалов. Более подробно об устройстве термодома с технической точки зрения вам наверняка расскажут специалисты инжиниринговых компаний.
Огромный плюс в строительстве термодома: архитектурное решение может быть любым. Вы можете создать дом любой понравившейся вам конструкции, если этот допустимо физически. Так как в таком доме отсутствуют несущие стены, освобождается максимум пространства для разбега дизайнерской мысли. Воспользуйтесь этим!
Принцип строительства дома в данном случае никак не влияет на внутреннюю планировку: вы можете воплотить любую интересную для вас идею и это будет вашим правом. На фото можно заметить, что одна из комнат застеклена – это вполне реальное решение для термодома.
Согласитесь, что может быть уютнее, чем веранда в загородном доме? Дом, выполненный в классическом стиле, как нельзя лучше демонстрирует нам, что такое термодом: это возможность нестандартной планировки, прочность конструкций и качественная теплоизоляция.
Основание второго этажа, отделанное деревом, создает атмосферу домашнего уюта и дарит ощущение надежности. Мы видим, что сама веранда оформлена в классическом стиле и наполнена теплыми красками лета: белый, желтый, зеленый. В такой интерьер даже не стоит ничего добавлять: эта комната – законченная картина, на которой можно увидеть и лаунж-зону, и столовую.
Часто ли вы встречали дома, подобный этому? Наверняка не слишком. Дело в нестандартности форм. Безусловно, создать подобный каркас можно было только благодаря термоблокам. Обычное строительство не подойдет для реализации таких идей. Нельзя не заметить дымовую трубу, оформленную в стиле ракетного хвоста: оригинальность постройки начинается уже с крыши.
Несмотря на сказочность внешнего вида, такой дом имеет в прямом смысле железобетонную прочность: в процессе строительства в установленные термоблоки заливается бетон. Это обеспечивает высшую степень надежности постройки.
В доме, как мы видим, стеклянный вход, но это не мешает стенам сохранять тепло или прохладу внутри помещения. Высокая герметичность постройки гарантирует устойчивую температуру в любое время года.
Стекло, плетенка, камень – замечательное сочетание почти всех видов материала в одном помещении. Эта веранда соединяет в себе несколько стилей, но больше всех для ее описания подходит кантри. Обилие зелени, открытое пространство и плетеные кресла как нельзя лучше указывают на ее принадлежность именно к этому стилю. Заметили скошенную крышу? Этот архитектурный момент удачно обыграли дизайнеры, уравновесив крышу одинаковыми светильниками кустами зелени.
Стоит отметить, что строительство домов из термоблоков позволяет экономить на фундаменте – конструкции дают меньшую нагрузку на тот самый фундамент, соответственно, его можно не делать максимально прочным. Кстати, степень сложности работ с термблоками довольно низкая – при желании вы можете самостоятельно заняться строительством термодома, имея на руках только дизайн-проект будущей постройки.
В термодоме вам не придется лишний раз думать об отоплении и теплых полах. Тепло- и звукоизоляцию вам с лихвой обеспечат термоблоки. Для сравнения: затраты на отопление термодома в 3-4 раза ниже, если сравнивать его с кирпичным (вторым по популярности). Что касается звукоизоляции, то она является составной частью самой стены термодома.
Внутренняя отделка на снимке примечательна обилием дерева – это создает атмосферу традиционности, естественности и умиротворения. При герметичности внутреннего устройства окно можно сделать широким и даже дверь – стеклянной. Тепло все равно не будет проходить сквозь плотные стены и двери.
Очевидно, что этот дом построен за рубежом и больше похож на загородный. В любом случае, отведенная для отдыха зона напоминает нам о расслаблении, релаксе и лаунж-атмосфере. Крупное дерево на переднем плане и одноэтажность постройки так же указывают на стиль кантри, смешанный с классическим.
Пенополистирол – материал, который используют для создания термоблоков, отличается экологичностью и способностью «дышать» наравне с древесными материалами. Это сырье проходит все необходимые санитарно-гигиенически обработки и считается экологически чистым материалом.
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В этом доме у пруда хочется остаться надолго – такой незамысловатый уют и камерность обстановки встречает нас у порога этого дома. Простота, стройность, логичность, минимализм – вот какими словами можно охарактеризовать это здание. Обратите внимание, как отгроженность от соседей копирует сам формат строения: все здание как бы стягивается к центру. Нельзя не отметить, что это интересное дизайнерское решение.
Что касается очередных плюсов постройки термодома, особенно стоит выделить следующие: по сравнению с кирпичным домом, цена строительства термодома меньше в 2-3 раза, длительность составляет примерно полгода, а траты на отопление жилья ниже, как минимум, в 2 раза. По-видимому, это очевидные достоинства строительства термодома.