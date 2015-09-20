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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Балкон и терраса в стиле модерн
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Прошедшая неделя была чрезвычайно урожайной на интересные проекты. Многие из них преподнесли совершенно неожиданные сюрпризы. Например, дом, который спереди выглядит как скромная деревенская постройка, а с обратной стороны превращается в виллу класса люкс или классический коттедж в Дагомысе – мечта русской буржуазии. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому приглашаем вас еще раз взглянуть на пятерку лучших проектов и определить, какой из них больше всего понравился вам.  

1. Два лица одного коттеджа

Wohnhaus O32, m67 architekten m67 architekten Дома в стиле модерн
m67 architekten

m67 architekten
m67 architekten
m67 architekten

Экстерьер этого дома выполнен в модном стиле модерн в серо-белой цветовой гамме. Дверь из светлого натурального дерева гармонирует с белым фасадом и встречает гостей естественным теплом древесины. При взгляде с улицы дом кажется закрытым для внешнего мира и достаточно скромным, но это впечатление не должно вводить в заблуждение. Уже на следующем фото перед вам предстанет шикарнейшая вилла…  

2. Дом иллюзиониста

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Балкон и терраса в стиле модерн
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Польский проект коттеджа в стиле модерн порадует вас элегантными решениями в декоре и удобной современной планировкой. Дом от архитектурной студии Archipunktura Architekci Detalu может изменить ваше представление о том, каким должен быть семейный коттедж в наше время.

3. Современные дешевые деревянные дома: как выбрать?

​Дом под Харьковом ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​Дом под Харьковом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В последнее время мы стали опять ценить натуральные вещи – натуральные продукты, одежду, предметы интерьера. Это касается и наших жилищ. Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка.

Недавно на рынке появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. Всем, кто планирует постройку деревянного дома, настоятельно рекомендуем обратить внимание на советы, данные в этой статье

4. Русский минимализм

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Гостиная в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

В этом доме вы найдете сразу несколько популярных стилей дизайна интерьера, собранных под одной крышей деревянного дома. Дизайн-бюро Lavka-design радует нас интересным миксом, который в итоге можно назвать новым русским минимализмом в загородном строительстве.

История нашего дизайна в принципе такова, что, копируя различные элементы из других культур и традиций, мы создаем что-то совершенно новое на их основе. В этом доме вы найдете рустик, немного ковбойского антуража, этнические элементы и даже спальню в стиле американский винтаж. Посмотрим, как все это уместилось под одной крышей?

5. Классический коттедж в Дагомысе

Дом в Дагомысе, Креазон Креазон Дома в классическом стиле
Креазон

Дом в Дагомысе

Креазон
Креазон
Креазон

Дом в стиле русской буржуазии на черноморском побережье обещает показать вам лучшие приемы в дизайне интерьера в классическом стиле. Дизайн-студия КРЕАЗОН спроектировала и реализовала данный проект в Дагомысе, очаровательном прибрежном поселке, утопающем в зелени.
От изобилия местной природы классический стиль выглядит еще более изысканным и живописным, а интерьеры блестят и переливаются в лучах яркого южного солнца. Совершая виртуальную фото-прогулку по данном проекту, не забывайте, что море здесь совсем близко…

Варианты удобных письменных столов
Какой проект понравился вам больше всего? 

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