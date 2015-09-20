Топ 5 – Лучшие проекты недели

В последнее время мы стали опять ценить натуральные вещи – натуральные продукты, одежду, предметы интерьера. Это касается и наших жилищ. Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка.

Недавно на рынке появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. Всем, кто планирует постройку деревянного дома, настоятельно рекомендуем обратить внимание на советы, данные в этой статье.