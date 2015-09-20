Топ 5 – Лучшие проекты недели

Прошедшая неделя была чрезвычайно
урожайной на интересные проекты. Многие из них преподнесли совершенно неожиданные сюрпризы. Например, дом, который спереди выглядит как скромная деревенская постройка, а с обратной стороны превращается в виллу класса люкс или классический коттедж в Дагомысе – мечта русской буржуазии. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому приглашаем вас еще раз взглянуть на пятерку лучших проектов и определить, какой из них больше всего понравился вам.
Экстерьер этого дома выполнен в модном стиле модерн в серо-белой цветовой гамме. Дверь из светлого натурального дерева гармонирует с белым фасадом и встречает гостей естественным теплом древесины. При взгляде с улицы дом кажется закрытым для внешнего мира и достаточно скромным, но это впечатление не должно вводить в заблуждение. Уже на следующем фото перед вам предстанет шикарнейшая вилла…
Польский проект коттеджа в стиле модерн порадует вас элегантными решениями в декоре и удобной современной планировкой. Дом от архитектурной студии Archipunktura Architekci Detalu может изменить ваше представление о том, каким должен быть семейный коттедж в наше время.
В последнее время мы стали опять ценить натуральные вещи – натуральные продукты, одежду, предметы интерьера. Это касается и наших жилищ. Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка.
Недавно на рынке появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. Всем, кто планирует постройку деревянного дома, настоятельно рекомендуем обратить внимание на советы, данные в этой статье.
В этом доме вы найдете сразу несколько популярных стилей дизайна интерьера, собранных под одной крышей деревянного дома. Дизайн-бюро Lavka-design радует нас интересным миксом, который в итоге можно назвать новым русским минимализмом в загородном строительстве.
История нашего дизайна в принципе такова, что, копируя различные элементы из других культур и традиций, мы создаем что-то совершенно новое на их основе. В этом доме вы найдете рустик, немного ковбойского антуража, этнические элементы и даже спальню в стиле американский винтаж. Посмотрим, как все это уместилось под одной крышей?
Дом в стиле русской буржуазии на черноморском побережье обещает показать вам лучшие приемы в дизайне интерьера в классическом стиле. Дизайн-студия КРЕАЗОН спроектировала и реализовала данный проект в Дагомысе, очаровательном прибрежном поселке, утопающем в зелени.
От изобилия местной природы классический стиль выглядит еще более изысканным и живописным, а интерьеры блестят и переливаются в лучах яркого южного солнца. Совершая виртуальную фото-прогулку по данном проекту, не забывайте, что море здесь совсем близко…