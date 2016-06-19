Прекрасный дом вдали от городской суеты

Как выглядит новый проект коттеджа в Нидерландах? Именно так! Студия архитектуры и дизайна DORENBOS ARCHITEKTEN BV создает стильные и современные дома на основе традиционной архитектуры и современных технологий. Что может быть лучше для компактного коттеджа за городом, в котором будете проживать вы или ваши родители?
Всем своим видом дом показывает, что для красивой и удобной жизни вовсе не обязательно придумывать нестандартные решения и реализовывать различные архитектурные тренды. Небольшая спекуляция на чувствах, которая превращает этот оазис тишины и спокойствия в идеальный дом, кроется в оформлении сада. Перед нами возникают образы счастливых детских деньков, проведенных в деревне.
Этот коттедж оформлен в простой и современной манере, в его архитектуре можно увидеть правдивость деревенского стиля и стремление к осуществлению более тесной связи с природой, что проявилось при помощи панорамных дверей и окон, которые позволяют интерьерам в буквальном смысле купаться в лучах света. В комбинированном доме соединены все достоинства таких строительных материалов, как кирпич и дерево.
Интересным образом спланирован и ландшафт — он представляет собой ровную газонную площадку, в центре которой находится непосредственно дом с небольшим огородом. Существующее патио тянется по всей длине заднего фасада и вмещает небольшую столовую группу. Мощение в данном случае произведено при помощи тротуарной плитки.
Оформление интерьеров достаточно сдержанное и позволяет разгуляться фантазии обладателей этого жилья. Шкафы, стеллажи и даже такая техника, как холодильник, встроены в специально созданные ниши. Таким образом, мебель не мешает передвигаться по дому и визуально остается незамеченной. Такое решение идеально в случае, если в семье имеются маленькие дети, которые любят бегать по дому. Достаточная высота потолков позволила сформировать дополнительный уровень для зон более приватного назначения.
Нижний этаж отдан под репрезентативную зону, столовую и кухню. В соответствии с последними тенденциями в современном дизайне, эти помещения имеют максимально открытую планировку, что, бесспорно, усиливает ощущение простора. Планировка кухни сложилась естественно, как и её освещение. Фасады мебели минималистичны и не имеют лишних деталей. Благодаря панорамному остеклению, жильцы могут постоянно любоваться прекрасным пейзажем.