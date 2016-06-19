Прекрасный дом вдали от городской суеты

Этот коттедж оформлен в простой и современной манере, в его архитектуре можно увидеть правдивость деревенского стиля и стремление к осуществлению более тесной связи с природой, что проявилось при помощи панорамных дверей и окон, которые позволяют интерьерам в буквальном смысле купаться в лучах света. В комбинированном доме соединены все достоинства таких строительных материалов, как кирпич и дерево.