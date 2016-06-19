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Прекрасный дом вдали от городской суеты

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Woning te Tytsjerk, Dorenbos Architekten bv Dorenbos Architekten bv Дома в стиле модерн
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Как выглядит новый проект коттеджа в Нидерландах? Именно так! Студия архитектуры и дизайна DORENBOS ARCHITEKTEN BV создает стильные и современные дома на основе традиционной архитектуры и современных технологий. Что может быть лучше для компактного коттеджа за городом, в котором будете проживать вы или ваши родители?

Теремок из детства

Woning te Tytsjerk, Dorenbos Architekten bv Dorenbos Architekten bv Дома в стиле модерн
Dorenbos Architekten bv

Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv

Всем своим видом дом показывает, что для красивой и удобной жизни вовсе не обязательно придумывать нестандартные решения и реализовывать различные архитектурные тренды. Небольшая спекуляция на чувствах, которая превращает этот оазис тишины и спокойствия в идеальный дом, кроется в оформлении сада. Перед нами возникают образы счастливых детских деньков, проведенных в деревне.

Комбинированный домик

Woning te Tytsjerk, Dorenbos Architekten bv Dorenbos Architekten bv Дома в стиле модерн
Dorenbos Architekten bv

Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv

Этот коттедж оформлен в простой и современной манере, в его архитектуре можно увидеть правдивость деревенского стиля и стремление к осуществлению более тесной связи с природой, что проявилось при помощи панорамных дверей и окон, которые позволяют интерьерам в буквальном смысле купаться в лучах света. В комбинированном доме соединены все достоинства таких строительных материалов, как кирпич и дерево. 

Экстерьер

Woning te Tytsjerk, Dorenbos Architekten bv Dorenbos Architekten bv Дома в стиле модерн
Dorenbos Architekten bv

Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv

Интересным образом спланирован и ландшафт — он представляет собой ровную газонную площадку, в центре которой находится непосредственно дом с небольшим огородом. Существующее патио тянется по всей длине заднего фасада и вмещает небольшую столовую группу. Мощение в данном случае произведено при помощи тротуарной плитки.

Ничего лишнего!

Woning te Tytsjerk, Dorenbos Architekten bv Dorenbos Architekten bv Столовая комната в стиле модерн
Dorenbos Architekten bv

Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv

Оформление интерьеров достаточно сдержанное и позволяет разгуляться фантазии обладателей этого жилья. Шкафы, стеллажи и даже такая техника, как холодильник, встроены в специально созданные ниши. Таким образом, мебель не мешает передвигаться по дому и визуально остается незамеченной. Такое решение идеально в случае, если в семье имеются маленькие дети, которые любят бегать по дому. Достаточная высота потолков позволила сформировать дополнительный уровень для зон более приватного назначения.

Торжество простора

Woning te Tytsjerk, Dorenbos Architekten bv Dorenbos Architekten bv Кухня в стиле модерн
Dorenbos Architekten bv

Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv
Dorenbos Architekten bv

Нижний этаж отдан под репрезентативную зону, столовую и кухню. В соответствии с последними тенденциями в современном дизайне, эти помещения имеют максимально открытую планировку, что, бесспорно, усиливает ощущение простора. Планировка кухни сложилась естественно, как и её освещение. Фасады мебели минималистичны и не имеют лишних деталей. Благодаря панорамному остеклению, жильцы могут постоянно любоваться прекрасным пейзажем.

Что можно построить на даче своими руками
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