Дом невероятной красоты

Есть дома, проходя мимо которых невозможно оторвать глаза от захватывающей архитектуры, любопытных форм и гармонично сочетающихся внешних элементов этого чуда архитектурного искусства.
Такие строения часто пробуждают живой интерес и любопытство, которое так и подталкивает каждого заглянуть в окно или просто приоткрыть дверь массивных ворот и войти, чтобы ближе рассмотреть внутреннее убранство и поинтересоваться, настолько ли дом интересен внутри так, как он выглядит снаружи?
Один из таких домов, восхищающих своим совершенством, создала талантливый архитектор Ивона Фабрович. Может не всем придется по вкусу именно этот дом – каждый человек имеет свои, особенные требования к видению подобных проектов. Но то, что именно этот дом привлекает к себе внимание, является неоспоримым фактом.
Он по-настоящему впечатляет неординарным, оригинальным и очень интересным планированием.
Если у вас есть сомнения, что данный проект является чем-то особенным, после рассмотрения его в более детальном виде, они полностью улетучатся!
Со стороны сада наоборот, дом выглядит довольно открытым и гостеприимным. Большие застекленные оконные и дверные проемы открывают прекрасные виды из каждой комнаты. При этом стеклянные раздвижные системы встроены от пола до потолка, производя таким способом эффект единого пространства дома и прилегающей к нему территории.
С первого этажа дома можно беспрепятственно выйти на просторную террасу, за которой открывается красивый сад и ухоженная лужайка.
В этой части двора размещены удобные скамейки, стулья, кресла на любой вкус. Эта мебель организована и предназначена для создания комфортной обстановки в любую погоду, в любое время года. Оригинальный дизайн мебели подчеркивает богатую и экстравагантную направленность стиля.
Особенно интересно выглядит контрастное сочетание белоснежной штукатурки на белом фасаде первого этажа, жалюзи, вмонтированных по всему периметру второго этажа, а также плитки, уложенной с этой стороны дома. Здесь все настроение дома создается на игре контраста. При этом цветовая гамма гармоничная и спокойная.
Очень стильно и красиво выглядят рамы окон и дверных проемов, выполненные в динамичном светло-коричневом цвете.
Терраса имеет очень современный, стильный вид. Этому способствовало использование глянцевой черной плитки. Серая мебель для отдыха удобна и практична, здесь можно испытывать высшее блаженство, отдыхая на открытом пространстве, довольно хорошо защищенном от посторонних соседских глаз и любопытных взоров прохожих.
Во время планирования строительства дома, владельцы поставили задачу простроить уникальный дом, который бы вписывался в общую стилистику жилых зданий этого района. При этом он должен иметь свои особенные, неповторимые черты, которые выделяющие его из общей массы строений.
Воплощая задуманный, полный контрастов проект, дизайнер создал современный, очень уютный, комфортабельный и функциональный дом. Уникальный дизайн и необычный интерьер – главное отличие такого необычного жилища.
Фасадная часть выглядит закрытой и недоступной. Такой эффект был достигнут умышленно, так как владельцам дома было необходимо сделать свое жилье максимально защищенным, недоступным для посторонних, с самым высоким уровнем конфиденциальности, обеспечивающей необходимый комфорт в уединенной обстановке.
С фасадной части здания встроены узкие окна небольшого размера, не выделяющаяся на общем фоне входная дверь, добротные гаражные ворота. Оконные проемы оборудованы внешними защитными жалюзи, которые при необходимости можно в любой момент закрыть. Всем своим видом фасадная часть дома как бы пытается максимально защитить свое внутреннее пространство при помощи различных дизайнерских приемов.
Терраса имеет очень современный, стильный вид. Этому способствовало использование глянцевой черной плитки.
Серая мебель для отдыха удобна и практична, здесь можно испытывать высшее блаженство, отдыхая на открытом пространстве, довольно хорошо защищенном от посторонних соседских глаз и любопытных взоров прохожих.
В дизайне этого дома не применялись традиционные подходы к созданию интересного интерьера. Это также касается и гаража. Здесь есть все, что делает этот дом особенным и неповторимым.
Во время отделки гаража была реализована идея создания помещения по типу бара, выполненного в американском стиле 60-х годов. Напольное покрытие выполнено контрастными черно-белыми клетками в шахматном порядке. Это навевает воспоминания об оригинальной атмосфере поп-арта. Покрашенные в красный и белый цвет стены все же напоминают, что вы находитесь в гараже, но необычном. Такое оформление гаражного помещение применяется во время проведения гоночных соревнований Формулы-1.
Можно сколько угодно удивляться, почему этому прозаичному по предназначению помещению было уделено столько внимания, чтобы придать ему необычный и шикарный вид. При необходимости это помещение можно выгодно использовать для проведения шумных вечеринок!
Приятное впечатление производит своим убранством коридор, как только вы переступаете его порог. Это помещение наполнено светом, оно просторное и выглядит очень оптимистично.
На фоне спокойных белых стен выигрышно смотрятся различные, довольно уникальные украшения интерьера и мебель – интенсивный цвет, интересные предметы – необычная вешалка в виде сплетенных вершками деревянных палок или часы-скворечник.
Бросается в глаза необычность отделки пола – лоскутный рисунок очень эффектно напоминает, что вы находитесь в прихожей.
Лоскутный рисунок напольного покрытия в прихожей не заканчивается. Он покрывает пол также и в гостиной. Сочетание интенсивного рисунка пола с мебелью мягкого, бежевого цвета создает настроение праздника и интриги.
Столовая в этом уникальном доме выполнена в стиле 50-годов, чему посодействовало удачное сочетание мебели с оригинальным дизайном и цветовых сочетаний, характерных для этого периода.
Раздвижные двери из стекла выходят на внутренний дворик, обеспечивая не только фантастический вид на чудесный сад, но и выполняют функцию отличного источника естественного освещения. При этом терраса становится продолжением внутреннего интерьера, выполняя роль центрального места, в котором проходит семейная жизнь.
Чрезвычайно современная кухня купается в белом цвете. Мебель рабочей стенки кухонного гарнитура полностью интегрирована в стену, при этом остается пространство только для небольших оконных проемов, через которые поступает не очень большое количество естественного освещения. Но это не является проблемой, так как кухонная мебель имеет достаточно источников встроенного искусственного света, которого на фоне мебели белого цвета необходимо не так-то и много.
Вытянутая форма остова кухни позволяет комфортно готовить пищу и иметь достаточно много пространства на рабочей поверхности. Пространство гостиной и кухни условно разделяет деревянная столешница, выступающая в качестве обеденного стола. Таким способом удалось отделить кухонную зону, что очень практично и эстетично.
Создание идеального внутреннего пространства в спальне основывается на применении белого и бежевого цвета. Эти нейтральные и приглушенные цвета разбавлены интересным акцентом на прикроватных тумбочках, выполненных в активном бирюзовом цвете. Еще одним оригинальным решением, повлиявшим на необычность интерьера, стала резная голова оленя.
При всем этом, декорирование спальни производит впечатление оазиса спокойствия и расслабления.
В современной ванной комнате также преобладают светлые тона. На стенах этой комнаты выложены изразцы, имитирующие плитку, черный пол контрастирует с мебелью и стенами, создавая строгую и спокойную атмосферу.
Поскольку окон в ванной комнате не так много, здесь применяется достаточно много источников искусственного света, причем они подобраны также оригинально, как и все, что есть в этом доме. Основной источник света – зеркала. Они имеют различную форму и размеры, и дают достаточно много интенсивного освещения.
После наступления темноты фасад дома с черными ставнями отсвечивает загадочным светом. Освещение снаружи дома довольно скромное, но в сочетании с дизайном фасада именно такой подход является самым оптимальным.
Захватывающе выглядит цифра 16, которая, скорее всего, сделана из светодиодов. Этот элемент фасада очень эффектно и стильно подчеркивает всю необычность и стиль этого захватывающего, прогрессивного дома.