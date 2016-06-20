Дом невероятной красоты

Есть дома, проходя мимо которых невозможно оторвать глаза от захватывающей архитектуры, любопытных форм и гармонично сочетающихся внешних элементов этого чуда архитектурного искусства.

Такие строения часто пробуждают живой интерес и любопытство, которое так и подталкивает каждого заглянуть в окно или просто приоткрыть дверь массивных ворот и войти, чтобы ближе рассмотреть внутреннее убранство и поинтересоваться, настолько ли дом интересен внутри так, как он выглядит снаружи?

Один из таких домов, восхищающих своим совершенством, создала талантливый архитектор Ивона Фабрович. Может не всем придется по вкусу именно этот дом – каждый человек имеет свои, особенные требования к видению подобных проектов. Но то, что именно этот дом привлекает к себе внимание, является неоспоримым фактом.

Он по-настоящему впечатляет неординарным, оригинальным и очень интересным планированием.

Если у вас есть сомнения, что данный проект является чем-то особенным, после рассмотрения его в более детальном виде, они полностью улетучатся!