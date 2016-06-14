8 идей, чтобы превратить вашу крышу в террасу

Часто бывает, что в доме есть место, довольно заброшенное и практически не используемое. Единственным его предназначением является накопление и хранение всяческого ненужного и не используемого хлама. Здесь редко кто-нибудь бывает, а если и заходит, то только для того, чтобы что-то оставить на хранение или окунуться в поиск потерянных вещей. Обычно таким местом является чердачное помещение или гараж, которым практически не пользуются.
Если вы поступаете со своими не используемыми вещами и чердаком так же, вы наверняка знаете, как неопрятно выглядит это помещение. Если есть желание что-то изменить в своем доме, всегда есть возможность преобразить свое жилище и вернуть такому помещению жилой и ухоженный вид. При этом многое изменится вокруг: вдруг обнаружится, что в доме есть особое место, где приятно провести время, отдохнуть, развеяться.
Мы предлагаем несколько полезных советов, они помогут создать совершенно особое пространство на вашей крыше, которой давно не уделялось должного внимания.
Все что вам необходимо сделать, чтобы узнать, как осуществить это чудесное преобразование – продолжить чтение этой статьи. Мы уверены, что воспользовавшись нашими советами и подсказками, вы убедитесь на собственном опыте, что крышу можно использовать достаточно эффективно и с огромной пользой для всех жильцов вашего уютного дома.
Если климат местности, в которой вы живете, дождливый, могут быть проблемы с уютной открытой террасой. Отличным решением в таком случае будет установка крытой части крыши. Она не только защитит вашу мебель, вас и ваших гостей, если внезапно начнется дождь, но также такое накрытие будет служить защитой от дождя и палящего солнца.
Под таким навесом можно в дождливую погоду получать огромное удовольствие, укрывшись теплым пледом, в комфортной обстановке наблюдать за каплями и звуками летнего дождя. Это прекрасно!
Создать шикарную террасу на крыше, используя также и чердак можно по максимуму. Здесь можно организовать различные зоны для полноценного и увлекательного отдыха – спальную зону, место, где будет приятно наслаждаться изысканными блюдами, и даже небольшой бассейн с джакузи. Такой вариант оборудования террасы на крыше идеально подходит, если позволяет площадь чердака и открытого пространства крыши, а фундамент дома достаточно прочный, чтобы выдержать такую нагрузку. При этом понятно, что и затраты на обустройство такого райского уголка будут серьезными.
Но как приятно отдыхать на такой роскошной террасе, в обустройстве которой использованы натуральные деревянные материалы и кирпич, а цветовая гамма интерьера максимально натуральная и приближенная к естественным тонам. При этом часть зоны для отдыха располагается под крышей дома, но полностью открытая, а для отдыха в бассейне и рядом с ним достаточно места под открытым небом.
Терраса на крыше это шикарно!
Еще одним отличным способом использования крыши является обустройство на ней красивой открытой гостиной. На этой террасе можно встречаться с друзьями, проводить время в кругу семьи, играть с детьми и наблюдать, как они веселятся и резвятся на обновленной крыше. Такая гостиная подходит также для спокойного и тихого времяпрепровождения. Здесь можно тихо посидеть, пообщаться или провести время в одиночестве, за чашечкой ароматного чая с интересной книгой. В таком идеальном месте возможны любые варианты, которые предпочтительнее именно для вас.
Уютно выглядит крыша, отделанная светлым деревом – парапеты крыши, пол и примыкающие стены, а также мебель, выполненная в деревенском стиле.
Выбирайте мебель простых форм, наиболее подходящую для вашего настроения и желаний. Дополнить обстановку можно различными растениями, высаженными в большие емкости. По периметру очень красиво смотрится декоративный кустарник, который защитит зону отдыха от ветра и посторонних взглядов, сделав это место максимально уютным.
Если в вашем доме отсутствует сад, мало зеленых насаждений вокруг, это не очень хорошо сказывается на настроении. Контакт с живой природой человеку жизненно необходим, особенно, если семья живет в большом городе. Создание красивой зеленой крыши станет самым лучшим и абсолютно экологичным решением, которое можно создать в домашних условиях. Это благоприятно скажется на эмоциональном состоянии всех членов семьи и обеспечит много преимуществ каждому из ваших домочадцев.
Радикально изменить обстановку и климат на крыше можно тотальным озеленением всей площади крыши. В зеленом пространстве можно разместить четыре основных элемента, присутствующих в природе – воздух, земля, огонь и вода.
Зеленый ковер травы, небольшие клумбы с цветущими растениями, маленький водопадик – все это гармонично впишется в ландшафт крыши. Установив минимальное количество мебели, можно наслаждаться совершенством вашего органичного пространства и отдыхать в зеленом оазисе, в кругу своей семьи или с друзьями на природе даже не выходя из своего дома!
Но нужно понимать, что сохранение совершенства зеленой зоны требует особого ухода. Если вы готовы время от времени немного потрудиться, ухаживая за газонной травой и другими растениями – такое решение именно для вас!
Вспомните о четырех стихиях природы, упомянутых выше, которые могут присутствовать на вашей зеленой крыше. Пришел черед включить в него четвертую стихию – огонь. Сегодня есть из чего выбрать – сотни стилей каминов, которые могут быть очень гармонично интегрированы в общую стилистику вашей крыши в соответствии с ее размерами, стилем и дизайном. Любое дизайнерское решение может включать сегодня в обстановку камин, который станет неотъемлемой частью интерьера. Наличие камина на крыше – наилучшее решение, если вы хотите наслаждаться вечерами созерцанием красоты города, сидя у камина. Или во время вечеринок использовать его в качестве уютного места, которое будет спасать от ночной прохлады. Наблюдать за искрами огня и вести беседы возле камина, наслаждаясь хорошим вином – это так романтично!
В зимнее время камин также можно использовать во время отдыха на крыше. Это отличный способ сделать террасу более уютной и красивой, кроме того, это просто практично.
Если вам нравится окружать себя растениями, зеленая крыша будет именно тем, что вам нужно. Больше зелени можно расположить на террасе в горшках. Для того чтобы растения хорошо себя чувствовали в таком месте, нужно выбирать только такие виды, которые не боятся солнечных лучей и могут находиться на солнце довольно долго.
Несколько горшков можно размещать в любом месте, которое вы посчитаете наиболее подходящим для них. Можно периодически переставлять и менять их местами, чтобы освежать обстановку вокруг. Или даже создать целый сад на крыше и получать удовольствие, окружив себя красивыми деревьями, цветами и плетущимися растениями. В окружении такого сада будет всегда отличное настроение.
Если вы любите организовывать у себя дома различные вечеринки, размещение на крыше бара – именно то, что нужно. Расположив в нем различные напитки, необходимые для проведения мероприятий, собственный бар станет центром внимания. И не забудьте об освещении, которое не помешает во время вечеринок. Достаточное количества света будет необходимо, когда солнце уйдет на закат и на землю опустятся сумерки.
Если вам не хватает собственного спа-салона, значит, пришло время для его создания у себя дома, и крыша – именно то место, где он будет очень кстати. Установите массажный стол и джакузи на крыше, чтобы получать массу удовольствия в комфортной обстановке. Вы будете проводить на своей террасе очень приятные минуты своей жизни, и это место станет самым любимым в вашем доме. Найдите время для того, чтобы проявить о себе максимальную заботу!