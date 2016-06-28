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До и После: 10 кухонь с новым дизайном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Дерево Бежевый
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Эти 10 кухонь докажут вам, что при любых изначальных данных и площади вместе с дизайнером интерьера вы сможете получить кухню вашей мечты!

Дизайн кухни 7, 8, 9 кв. метров – это всего лишь качественные материалы, приемлемый бюджет и талант дизайнера, который поможет вам воплотить ваши идеи.

​До: перепланировка

de casa de abandonada a un moderno piso, madridecora madridecora
madridecora

madridecora
madridecora
madridecora

В этой маленькой старой квартирке владельцы решили сделать перепланировку – кухня стала частью гостиной и вскоре получит новую отделку и гарнитур.

​После: удачный итог

de casa de abandonada a un moderno piso, madridecora madridecora
madridecora

madridecora
madridecora
madridecora

Стильный современный гарнитур в стиле модерн оформлен с помощью самых бюджетных деталей из возможных. Так, посудомоечная и стиральная машины и холодильник куплены пока в белом цвете, тогда как встроенная духовка, вытяжка и микроволновка – уже в стальном. Почему? Все просто – одну технику легко купить в стальном цвете недорого, другая же стоит гораздо дешевле в белом варианте. Для начала новой жизни хватит и такого набора, а со временем его возможно менять.

До и После: 4,5 метра красоты

Flancia Via Preneste , Ristrutturazione Case Ristrutturazione Case
Ristrutturazione Case

Flancia Via Preneste

Ristrutturazione Case
Ristrutturazione Case
Ristrutturazione Case

На этой кухне явно не хватает организованности и новой отделки. Прожившая без ремонта уже более 30-ти лет, она очень сильно нуждается в новом подходе.

Удивительно, но после редизайна кухня стала по-настоящему красивой и современной! При этом был выбран бюджетный вариант гарнитура, встроенной техники и керамической плитки для фартука. Но пара встроенных в фартук розеток показывает современный и стильный подход к организации пространства. Радиатор отопления был перенесен на левую стену, возле печи.

​До: старая кухня с лоджией

Reforma E&E. Ampliación de cocina con lavadero, RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

На этой кухне явно царит беспорядок. Удивительно, как вообще хозяйка здесь находила нужные ей вещи.

​После: присоединение лоджии

Reforma E&E. Ampliación de cocina con lavadero, RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Кухня в стиле модерн
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Теперь эта кухня выглядит просто шикарно! Минималистичный гарнитур с акриловым глянцем, без ручек и с такими потрясающими дополнениями, как интегрированная доска для резки и механизм TIP-ON (открывание от нажатия, push-открывание).

​До: кухня 7 метров

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio Кухня в скандинавском стиле
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Раньше эта кухня выглядела очень «ретро» и не всегда отвечала требованиям хозяйки. Новые владельцы решили преобразовать всю квартиру и особое внимание уделить новой кухне. Дизайнер разработал проект, который позволяет реализовать все идеи в компактной манере.

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​После: кухня 7 метров

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio Кухня в скандинавском стиле
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

После мы видим на этой кухне множество приятных деталей – окна-слайдеры, удобные для проветривания, встроенный в гарнитур холодильник, стальную раковину, интегрированную в столешницу без бортиков, и белую бытовую технику под цвет самого гарнитура. Справа была организована столовая зона с помощью откидной барной стойки.

​До и После: квартира в сталинке

Martinelli, Ristrutturazione Case Ristrutturazione Case
Ristrutturazione Case

Martinelli

Ristrutturazione Case
Ristrutturazione Case
Ristrutturazione Case

Приближенные к сталинке условия показывают, что и узкие длинные комнаты со слегка увеличенной высотой потолков могут получить современную отделку и стать просто потрясающим местом для организации кухни. На полу здесь использована керамическая плитка под выбеленную серую древесину, организована система подогрева пола, вставлены новые распашные двери на балкон.

​До: кухня в домике в деревне

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Маленькие кухни в домиках в деревне тоже имеют все шансы на восстановление, правда, только в контексте общей реконструкции. Давайте посмотрим, как преобразилась эта прекрасная кухня!

​После: кухня в домике в деревне

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

После ремонта был использован гарнитур от IKEA, новая большая газовая печь, мелкая бытовая техника. Кухонный фартук и небольшая площадь под гарнитуром были оформлены с помощью плитки с узором средиземноморской мозаики, а перегородка со стороны гостиной получила красивые стекла.

​До: кухня из 1990х

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA 2, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Кухня в стиле модерн
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

Не только самые старые кухни, пережившие ремонт в 70х, 80х или даже 60х годах вызывают восторг после редизайна! Эта кухня из 90х тоже радикально изменилась!

​После: кухня из 2020х

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA 2, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Кухня в стиле модерн
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

Этот шикарный минималистичный гарнитур с интегрированными ручками, встроенной бытовой техникой, раковиной без бортиков и стеклянным кухонным фартуком выглядит потрясающе! И в 2020х он до сих пор будет стильным!

​До: кухня 6 метров

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Эта кухня явно заслуживала лучшего обращения и нового дизайна! Она вовсе не была похожа на интерьер мечты, но смогла измениться благодаря владельцу.

​После: перепланировка

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Дерево Бежевый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Теперь благодаря совмещению с гостиной зоной эта кухня имеет гораздо большую площадь и оформлена в стиле ретро в оттенках латте.

​До: потоп и плохое обращение

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Здесь, кажется, уже никогда не будет веселого семейного ужина! Но давайте посмотрим интерьер «После»!

​После: чудесное преображение

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS Кухня в стиле модерн
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

Чистейший модерн, созданный на основе современной отделки, новых потолков и выровненных стен, а также современной качественной мебели и техники заслуживает восхищения!

​До: неудобства

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Кухня в стиле модерн
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

На этой кухне мы нашли множество неудобных мелких деталей, а дизайнер их исправил!

После: стиль и шик

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS Кухня в стиле модерн
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

Теперь на этой кухне воцарилась атмосфера стильного городского образа жизни!

​До и После: из ретро – в европейский урбан

METAMORFOZA 48 m², WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli

WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli

В этом интерьере не было ничего, что хотелось бы оставить после редизайна! Чудеса отделки, дизайна интерьера и декора сделали с ней невозможное!

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