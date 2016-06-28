До и После: 10 кухонь с новым дизайном

Эти 10 кухонь докажут вам, что при любых изначальных данных и площади вместе с дизайнером интерьера вы сможете получить кухню вашей мечты!
Дизайн кухни 7, 8, 9 кв. метров – это всего лишь качественные материалы, приемлемый бюджет и талант дизайнера, который поможет вам воплотить ваши идеи.
В этой маленькой старой квартирке владельцы решили сделать перепланировку – кухня стала частью гостиной и вскоре получит новую отделку и гарнитур.
Стильный современный гарнитур в стиле модерн оформлен с помощью самых бюджетных деталей из возможных. Так, посудомоечная и стиральная машины и холодильник куплены пока в белом цвете, тогда как встроенная духовка, вытяжка и микроволновка – уже в стальном. Почему? Все просто – одну технику легко купить в стальном цвете недорого, другая же стоит гораздо дешевле в белом варианте. Для начала новой жизни хватит и такого набора, а со временем его возможно менять.
На этой кухне явно не хватает организованности и новой отделки. Прожившая без ремонта уже более 30-ти лет, она очень сильно нуждается в новом подходе.
Удивительно, но после редизайна кухня стала по-настоящему красивой и современной! При этом был выбран бюджетный вариант гарнитура, встроенной техники и керамической плитки для фартука. Но пара встроенных в фартук розеток показывает современный и стильный подход к организации пространства. Радиатор отопления был перенесен на левую стену, возле печи.
На этой кухне явно царит беспорядок. Удивительно, как вообще хозяйка здесь находила нужные ей вещи.
Теперь эта кухня выглядит просто шикарно! Минималистичный гарнитур с акриловым глянцем, без ручек и с такими потрясающими дополнениями, как интегрированная доска для резки и механизм TIP-ON (открывание от нажатия, push-открывание).
Раньше эта кухня выглядела очень «ретро» и не всегда отвечала требованиям хозяйки. Новые владельцы решили преобразовать всю квартиру и особое внимание уделить новой кухне. Дизайнер разработал проект, который позволяет реализовать все идеи в компактной манере.
После мы видим на этой кухне множество приятных деталей – окна-слайдеры, удобные для проветривания, встроенный в гарнитур холодильник, стальную раковину, интегрированную в столешницу без бортиков, и белую бытовую технику под цвет самого гарнитура. Справа была организована столовая зона с помощью откидной барной стойки.
Приближенные к сталинке условия показывают, что и узкие длинные комнаты со слегка увеличенной высотой потолков могут получить современную отделку и стать просто потрясающим местом для организации кухни. На полу здесь использована керамическая плитка под выбеленную серую древесину, организована система подогрева пола, вставлены новые распашные двери на балкон.
Маленькие кухни в домиках в деревне тоже имеют все шансы на восстановление, правда, только в контексте общей реконструкции. Давайте посмотрим, как преобразилась эта прекрасная кухня!
После ремонта был использован гарнитур от IKEA, новая большая газовая печь, мелкая бытовая техника. Кухонный фартук и небольшая площадь под гарнитуром были оформлены с помощью плитки с узором средиземноморской мозаики, а перегородка со стороны гостиной получила красивые стекла.
Не только самые старые кухни, пережившие ремонт в 70х, 80х или даже 60х годах вызывают восторг после редизайна! Эта кухня из 90х тоже радикально изменилась!
Этот шикарный минималистичный гарнитур с интегрированными ручками, встроенной бытовой техникой, раковиной без бортиков и стеклянным кухонным фартуком выглядит потрясающе! И в 2020х он до сих пор будет стильным!
Эта кухня явно заслуживала лучшего обращения и нового дизайна! Она вовсе не была похожа на интерьер мечты, но смогла измениться благодаря владельцу.
Теперь благодаря совмещению с гостиной зоной эта кухня имеет гораздо большую площадь и оформлена в стиле ретро в оттенках латте.
Здесь, кажется, уже никогда не будет веселого семейного ужина! Но давайте посмотрим интерьер «После»!
Чистейший модерн, созданный на основе современной отделки, новых потолков и выровненных стен, а также современной качественной мебели и техники заслуживает восхищения!
На этой кухне мы нашли множество неудобных мелких деталей, а дизайнер их исправил!
Теперь на этой кухне воцарилась атмосфера стильного городского образа жизни!
В этом интерьере не было ничего, что хотелось бы оставить после редизайна! Чудеса отделки, дизайна интерьера и декора сделали с ней невозможное!
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;