До и После: 10 кухонь с новым дизайном

Эти 10 кухонь докажут вам, что при любых изначальных данных и площади вместе с дизайнером интерьера вы сможете получить кухню вашей мечты!

Дизайн кухни 7, 8, 9 кв. метров – это всего лишь качественные материалы, приемлемый бюджет и талант дизайнера, который поможет вам воплотить ваши идеи.