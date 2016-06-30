Строим дачу из бревен своими руками

Этот эксклюзивный проект летнего дома на основе бревен покажет вам, что оригинальные методы строительства часто приводят к очень интересным результатам!

Архитектурное бюро Александра Иванюшина реализовало этот проект с особой любовью к стилю рустик – здесь природные элементы является основой не только дизайн-проекта, но и образа жизни.

Итак, как же построить такую дачу из бревен? Следим вместе за этапами и учимся!