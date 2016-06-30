Строим дачу из бревен своими руками

Этот эксклюзивный проект летнего дома на основе бревен покажет вам, что оригинальные методы строительства часто приводят к очень интересным результатам!
Архитектурное бюро Александра Иванюшина реализовало этот проект с особой любовью к стилю рустик – здесь природные элементы является основой не только дизайн-проекта, но и образа жизни.
Итак, как же построить такую дачу из бревен? Следим вместе за этапами и учимся!
Кровля основывается на ровных, четко расположенных деревянных стропилах. Все элементы крыши являются цельными, т. е. все использованные здесь бревна являются натуральными, не клееными. Балки перекрытий и кровля будут потом видны из интерьера, так как они являются частью дизайн-проекта.
Сначала расчищенная площадка была подготовлена для заливного фундамента. Затем бревна высотой до 6-ти метров стали частью конструкции. Использовались бревна в форме двузубца, чтобы поместить в данную нишу опорные балки для кровли.
Система теплового насоса с «теплым полом» является самым современным и подходящим методом отопления для современного дома с панорамным остеклением. Окна были вмонтированы в первую очередь в парадный фасад со стороны реки – здесь остекление двусветное и напоминает стиль шале. Обратите внимание и на подшивку кровли деревянными досками – она смотрится симпатично и при этом достаточно современно.
Стены в проекте могут быть возведены из кирпича, блока, заполнены утеплителем и различными каркасными панелями – выбор достаточно широк.
Все стены в доме оштукатурены и покрашены в белый цвет. В главном строении реализована идея открытой кухни-столовой с мангалом в достаточно просторном помещении с высокими потолками. Кухня куплена от IKEA и накрыта гранитной столешницей индивидуального изготовления. Мангал выполнен местным мастером на основе кирпичей и добавляет традиционные нотки в дизайн дачи.
Стены здесь оклеены натуральными обоями с настоящими листьями деревьев. Камин с вертикальным открыванием топки, стекло – трехстороннее. Стильный дизайн интерьера подразумевает также отделку пола керамической плиткой.
Современная дача – это всегда радость для всей семьи, ведь тогда отдых на природе становится не просто событием, но настоящим праздником. Комфортабельный дом с удобной мебелью и современной отделкой помогает мотивировать всю семью на совместный досуг.
Кроме систем канализации, водоснабжения и отопления в доме также были поставлены кондиционеры, а актуальная отделка позволяет свести хлопоты по уборке к минимуму.
Стильная лестница с деревянной отделкой и элементами из бревен шикарно контрастирует с современными перегородками из гипсокартона. Контраст двух эпох в домах в стиле рустик практически всегда необходим, ведь нужно добиться максимально комфортабельных условий, какую бы атмосферу вы ни пожелали бы видеть в интерьерах.
Светлые породы дерева больше всего подходят под проект дачи. В отличие от темных и рыжих, в отделке они ведут себя более лаконично и сдержанно, отвечая всем правилам современного интерьера. Кроме того, светлые, выбеленные и просто белые породы дерева помогают сделать маленькую дачу визуально больше, добавить ей скандинавского настроения, да и вообще они более модные.
Если вам понравился данный проект дома из бревен, мы советуем вам обратиться к автору проекта – архитектору Александру Иванюшину – за консультацией. Специалисты помогут вам разработать эксклюзивный проект дома или дачи, реализовать его в соответствии с доступным для вас бюджетом и довести его до совершенства под авторским надзором.
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