Удивительный особняк под Ополем

Сегодня мы взглянем на весьма интересный семейный дом, сочетающий в себе тихий сельский уют и современную городскую функциональность. Архитекторы заслуженно считают свое творение гибридом всего наилучшего, что можно было взять из разных типов зданий.

И внешний вид здания, и интерьер поражают своей оригинальностью. И хотя детали внутренней отделки и экстерьера местами резко контрастируют между собой, общая картина выглядит очень гармонично и даже идиллично.