Удивительный особняк под Ополем

Сегодня мы взглянем на весьма интересный семейный дом, сочетающий в себе тихий сельский уют и современную городскую функциональность. Архитекторы заслуженно считают свое творение гибридом всего наилучшего, что можно было взять из разных типов зданий.
И внешний вид здания, и интерьер поражают своей оригинальностью. И хотя детали внутренней отделки и экстерьера местами резко контрастируют между собой, общая картина выглядит очень гармонично и даже идиллично.
Дом площадью 237 кв. метров стоит на участке, размер которого составляет 1700 квадратных метров. Большое открытое пространство вокруг здания дало возможность создать красивый сад с альпинариями, цветниками, клумбами, овощными грядками и пышными зелеными лужайками. Это настоящий райский оазис, который располагает к отдыху и дарит покой.
Концепция дома заключалась в следующем: с одной стороны, архитектурно он должен был соответствовать традиционным деревенским постройкам, а с другой – удовлетворять потребности современного городского жителя. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, было решено построить простую одноэтажную конструкцию, при возведении которой использовали локально доступные материалы – например, натуральный камень.
Остроконечная крыша облицована плоской матовой плиткой графитового цвета, прекрасно сочетающейся с серым фасадом. Деревянные элементы – каркас крыши, двери и ворота гаража – несколько разбавляют строгую серость и придают зданию очарование.
Для строительства этого дома были использованы высококачественные материалы, делающие здание экологически чистым и энергоэффективным. Они обеспечивают оптимальную теплоизоляцию, снижая энергозатраты на нагрев или охлаждение помещения. Двухкамерное остекление также помогает поддерживать комфортную температуру внутри здания, а еще – открывает потрясающий вид на сад и окрестности.
Что касается внутренней отделки здания, то здесь его основная концепция раскрывается более полно. Каменная стена и деревянные балки под потолком создают атмосферу не просто деревенскую, а даже немного средневековую, зато в остальном интерьер очень современен и функционален. Лаконичные прямые линии, строгая цветовая гамма, изысканный декор и оригинальные осветительные приборы создают непередаваемый эффект.
Внутреннее пространство дома характеризуется приглушенной цветовой палитрой – здесь господствуют различные оттенки серого: от светло-пепельного до антрацитового. Эта скромность компенсируется богатством фактур – грубая шероховатость камня, идеальная гладкость стекла, берхатистость мягкой мебели. Потолок облицован деревянными досками, которые немного осветляют и оживляют картину. Раздвижные стеклянные двери соединяют помещение с внешним пространством.
Когда наступает ночь, дом становится похожим на одну из вилл солнечной Тосканы. Каменный фасад необыкновенно красиво подсвечивается огнями, придавая особый уют просторной крытой террасе. Еще один элемент, позаимствованный из средиземноморского стиля – легкая плетеная мебель, а также живые растения. Здесь дом как будто сливается с садом – этот эффект усиливается благодаря широким стеклянным дверям и большим окнам.
В данном проекте воплощен интересный подход к строительству частных жилищ в пригороде. Дом сочетает в себе деревенский шарм со всеми удобствами, присущими городской квартире, а его дизайн буквально переносит нас в другой, магический мир.