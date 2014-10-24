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Торговый центр в Роттердаме – шопинг и собственные апартаменты

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Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
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Начиная с 1-го октября 2014 года все больше людей устремляется в Роттердам за покупками.  Причиной тому стало открытие очень необычного шопинг-молла и по совместительству жилого дома в историческом центре города, который так и назвали Роттердам. 

Постройка имеет форму арки, ее длина составляет 120 метров, а высота и ширина – 40 метров. В 16-этажном здании находятся более 90 торговых точек, 228 квартир и 1200 парковочных мест. Давайте внимательнее посмотрим на особенности архитектуры и дизайна интерьера первого крытого рынка в Голландии.

Как все начиналось…

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

В 2004 году разработчики проекта Provast совместно с архитектурной студией MVRDV выиграли конкурс на строительство торгового центра. Одной из причин, побудившей городскую администрацию задуматься о постройке крытого шопинг-молла, стал принятый Европейским парламентом закон, запрещающий хранить рыбу и мясо на открытом воздухе. Кроме того, все больше роттердамцев хотели переселиться в исторический центр города, однако жилья на всех желающих катастрофически не хватало. Таким образом, администрация города приняла решение построить торговый центр, в котором можно будет не только продавать, но и жить.  Строительные работы начались в 2009 году.

Историческая сила места

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

Чтобы осознать историческое значение места постройки торгового центра, сделаем небольшое отступление. В 1270 году на реке Ротт была построена плотина, вокруг которой образовалось рыбацкое поселение, получившее в 1340 году статус города, названного в честь реки Роттердам. Город постепенно разрастался и богател. Непоследнюю роль в его процветании сыграло выгодное географическое положение, превратившее его в XVII веке в важнейший торговый порт.

Лестница времени

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

Перед тем как начать строительство торгового центра, на месте будущей достопримечательности Роттердама ученые провели археологические раскопки, результаты которых впоследствии были представлены на эскалаторах здания в виде изображений со звуком. Чем ниже вы спускаетесь, тем более ранний исторический отрезок отображается на балюстраде.

Строительство молла

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

Первые четыре этажа торгового центра Роттердам находятся под землей, и их занимают гаражи, в которых найдется местечко не только для жителей молла, но и для его сотрудников и многочисленных гостей. Первый наземный этаж стал домом для 96 торговых точек, средняя площадь которых составляет около 20 м². Арендовать их можно по отдельности, а можно снять сразу несколько помещений, если планируете открывать большой магазин.  Большие холодильные камеры и складские помещения разместились на первом цокольном этаже. Для перемещения крупных партий товаров предусмотрены грузовые лифты, которые никоим образом не будут беспокоить жителей, которые, кстати, также получили в распоряжение большое помещение для хранения вещей и предметов мебели. 

Сами квартиры находятся на верхних этажах здания. Чуть ниже расположились рестораны и продуктовые магазины.

Что нас ждет в торговом центре?

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

Магазины в Роттердаме открыты ежедневно с 10 до 20 часов, а в воскресенье с 12 до 18. Рестораны работают допоздна и, чтобы не беспокоить жителей центра, для них предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. В будущем на крыше молла планирутеся выращивать зелень и овощи, это сделает воздух в помещениях свежее и улучшит акустику здания.  

Дирекция Роттердама планирует на регулярной основе организовывать конференции, ярмарки и конкурсы, посвященные теме здорового питания. Началом этого масштабного проекта послужило создание лаборатории Мир вкуса, в которой можно ознакомиться с новейшими трендами в пищевой промышленности, а также записаться в кулинарную школу.

Архитектура

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

В 2012 году компания J.P. van Eesteren начала строительство арки. Создатели проекта убеждены, что именно такая конструкция здания позволит посетителям двигаться максимально свободно и создаст ощущение открытого пространства при всегда идеальной температуре воздуха. Чтобы сделать передний и задний фасады здания максимально прозрачными и обеспечить проникновение в здание естественного света, было решено выполнить их из стекла. Эту конструкцию можно сравнить с теннисными ракетками. Передняя и задняя стороны образуют жесткую раму, между которой туго натянута сеть. Отдельные листы стекла зажаты с помощью кронштейнов между стальными тросами. Фасады из стали и стекла были сконструированы таким обзразом, что ему под силу выдержать даже сильный ураган. 

Роттердам – это не просто торговый центр, а настоящее произведение искусства, которое потрясающе выглядит как внутри, так и снаружи. Чтобы красочным интерьером можно было также любоваться снаружи, при облицовке здания был использован натуральный серый камень, им же, кстати, выложены большинство улиц города.

Вход в Роттердам возможен как с главного, так и с заднего фасадов.

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Современное искусство в стенах торгового центра

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

Художники Арно Конен и Ирис Роскам создали специально для Роттердама художественное произведение, в котором отразили свое видение популярного в мифологии символа Рог изобилия.  Среди овощей, фруктов, хлеба, рыбы и многочисленных цветов можно рассмотреть шпиль церкви, находящейся неподалеку от торгового центра. Кажется, что эта картина была росписана вручную, но, к нашему удивлению, это вовсе не фреска в ее классическом понимании.  Рог изобилия был создан с помощью технологии пятислойной печати. Сначала появилась цифровая версия изображения, а затем оно пискель за пискелем было отпечатано на алюминиевых панельях. Всего таких панелей получилось 4500, только представьте как непросто было сложить все эти 4500 частей в единый пазл? Кажется, рог изобилия в Роттердаме можно по праву назвать самым огромным пазлом Европы. 

В центре этого цифрового шедевра дизайнеры намеренно оставили пустое место. Время от времени современные художники планируют демонстрировать там свои видео работы.

Долговечность и экологичность

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

В проектировании и строительстве этого архитектурного шедевра особое внимание  было уделено вопросу устойчивости здания. Роттердам отапливается централизованно, термостат расположен под его коммерческой частью и поставляет энергию в соседние объекты. 

Из открытых отверстий стеклянного фасада в холл здания постоянно подается свежий воздух, он поднимается наверх, проходит через вентиляционные отверстия и снова выходит наружу.  Желающие стать квартиросъемщиками в центре Роттердам обязаны подписать так называемый Зеленый контракт, согласно которому они будут экономно расходовать воду и энергию, сортировать мусор, а при отделке квартир использовать только те материалы, которые не вредят здоровью людей и окружающей среде. Особое внимание уделено охране птиц. Поэтому на 11-ом этаже в западном крыле здания с его внешней стороны предусмотрены специальные ниши, в которых могут переночевать до четырех летучих мышей, а на северной стороне постройки на уровне 1-го этажа расположились десять гнезд для ласточек.  

Гаражные этажи оснащены современными методами управления парковкой, среди которых – распознавание номерного знака и возможность бронировать места по интернету. Все это сделано для того, чтобы избежать заторов и не тратить время и бензин на поиск места. Владельцам электромобилей также не придется волноваться – внутри они найдут достаточное количество зарядных станций.

Что значит жить в торговом центре Роттердам?

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

С некоторых пол проживать в торговых центрах стало невероятно модно. Собственники моллов всячески поощряют данный тренд и изо всех сил стараются привлечь как можно больше горожан к покупке или аренде жилья в стенах торговых центров. Именно благодаря желающим навсегда или на длительный промежуток времени обустроиться в стенах Роттердама, архитекторы решили сделать сделать углы здания закругленными. Благодаря такой конструкции драгоценный естественный свет всегда будет присутствовать в квартирах Роттердама в дневное время. Апартаменты занимают с третьего по одиннадцатый этажи, среди них 126 квартир должны найти своего собственника, а 102 квартиры сдаются в аренду.

Шикартный вид из окна

Markthal Rotterdam, MVRDV MVRDV
MVRDV

Markthal Rotterdam

MVRDV
MVRDV
MVRDV

Окна половины квартир выходят на рыночную площадь, тем не менее жители Роттердама надежно защищены от шума и резких запахов благодаря трехслойному стеклу. В каждой квартире есть терраса, проходящая по всей длине гостиной. 

Вам нравится этот проект? Горим желанием обсудить все его за и против в комментариях.  жить в торговом центре, торговый центр Роттердам, архитектурный шедевр Роттердам, имеет  ли смысл квартира в торговом центре

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