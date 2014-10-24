Торговый центр в Роттердаме – шопинг и собственные апартаменты

В 2012 году компания J.P. van Eesteren начала строительство арки. Создатели проекта убеждены, что именно такая конструкция здания позволит посетителям двигаться максимально свободно и создаст ощущение открытого пространства при всегда идеальной температуре воздуха. Чтобы сделать передний и задний фасады здания максимально прозрачными и обеспечить проникновение в здание естественного света, было решено выполнить их из стекла. Эту конструкцию можно сравнить с теннисными ракетками. Передняя и задняя стороны образуют жесткую раму, между которой туго натянута сеть. Отдельные листы стекла зажаты с помощью кронштейнов между стальными тросами. Фасады из стали и стекла были сконструированы таким обзразом, что ему под силу выдержать даже сильный ураган.

Роттердам – это не просто торговый центр, а настоящее произведение искусства, которое потрясающе выглядит как внутри, так и снаружи. Чтобы красочным интерьером можно было также любоваться снаружи, при облицовке здания был использован натуральный серый камень, им же, кстати, выложены большинство улиц города.

Вход в Роттердам возможен как с главного, так и с заднего фасадов.