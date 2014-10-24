Торговый центр в Роттердаме – шопинг и собственные апартаменты

Начиная с 1-го октября 2014 года все больше людей устремляется в Роттердам за покупками. Причиной тому стало открытие очень необычного шопинг-молла и по совместительству жилого дома в историческом центре города, который так и назвали Роттердам.
Постройка имеет форму арки, ее длина составляет 120 метров, а высота и ширина – 40 метров. В 16-этажном здании находятся более 90 торговых точек, 228 квартир и 1200 парковочных мест. Давайте внимательнее посмотрим на особенности архитектуры и дизайна интерьера первого крытого рынка в Голландии.
В 2004 году разработчики проекта Provast совместно с архитектурной студией MVRDV выиграли конкурс на строительство торгового центра. Одной из причин, побудившей городскую администрацию задуматься о постройке крытого шопинг-молла, стал принятый Европейским парламентом закон, запрещающий хранить рыбу и мясо на открытом воздухе. Кроме того, все больше роттердамцев хотели переселиться в исторический центр города, однако жилья на всех желающих катастрофически не хватало. Таким образом, администрация города приняла решение построить торговый центр, в котором можно будет не только продавать, но и жить. Строительные работы начались в 2009 году.
Чтобы осознать историческое значение места постройки торгового центра, сделаем небольшое отступление. В 1270 году на реке Ротт была построена плотина, вокруг которой образовалось рыбацкое поселение, получившее в 1340 году статус города, названного в честь реки Роттердам. Город постепенно разрастался и богател. Непоследнюю роль в его процветании сыграло выгодное географическое положение, превратившее его в XVII веке в важнейший торговый порт.
Перед тем как начать строительство торгового центра, на месте будущей достопримечательности Роттердама ученые провели археологические раскопки, результаты которых впоследствии были представлены на эскалаторах здания в виде изображений со звуком. Чем ниже вы спускаетесь, тем более ранний исторический отрезок отображается на балюстраде.
Первые четыре этажа торгового центра Роттердам находятся под землей, и их занимают гаражи, в которых найдется местечко не только для жителей молла, но и для его сотрудников и многочисленных гостей. Первый наземный этаж стал домом для 96 торговых точек, средняя площадь которых составляет около 20 м². Арендовать их можно по отдельности, а можно снять сразу несколько помещений, если планируете открывать большой магазин. Большие холодильные камеры и складские помещения разместились на первом цокольном этаже. Для перемещения крупных партий товаров предусмотрены грузовые лифты, которые никоим образом не будут беспокоить жителей, которые, кстати, также получили в распоряжение большое помещение для хранения вещей и предметов мебели.
Сами квартиры находятся на верхних этажах здания. Чуть ниже расположились рестораны и продуктовые магазины.
Магазины в Роттердаме открыты ежедневно с 10 до 20 часов, а в воскресенье с 12 до 18. Рестораны работают допоздна и, чтобы не беспокоить жителей центра, для них предусмотрен отдельный вход со стороны улицы. В будущем на крыше молла планирутеся выращивать зелень и овощи, это сделает воздух в помещениях свежее и улучшит акустику здания.
Дирекция Роттердама планирует на регулярной основе организовывать конференции, ярмарки и конкурсы, посвященные теме здорового питания. Началом этого масштабного проекта послужило создание лаборатории Мир вкуса, в которой можно ознакомиться с новейшими трендами в пищевой промышленности, а также записаться в кулинарную школу.
В 2012 году компания J.P. van Eesteren начала строительство арки. Создатели проекта убеждены, что именно такая конструкция здания позволит посетителям двигаться максимально свободно и создаст ощущение открытого пространства при всегда идеальной температуре воздуха. Чтобы сделать передний и задний фасады здания максимально прозрачными и обеспечить проникновение в здание естественного света, было решено выполнить их из стекла. Эту конструкцию можно сравнить с теннисными ракетками. Передняя и задняя стороны образуют жесткую раму, между которой туго натянута сеть. Отдельные листы стекла зажаты с помощью кронштейнов между стальными тросами. Фасады из стали и стекла были сконструированы таким обзразом, что ему под силу выдержать даже сильный ураган.
Роттердам – это не просто торговый центр, а настоящее произведение искусства, которое потрясающе выглядит как внутри, так и снаружи. Чтобы красочным интерьером можно было также любоваться снаружи, при облицовке здания был использован натуральный серый камень, им же, кстати, выложены большинство улиц города.
Вход в Роттердам возможен как с главного, так и с заднего фасадов.
Художники Арно Конен и Ирис Роскам создали специально для Роттердама художественное произведение, в котором отразили свое видение популярного в мифологии символа Рог изобилия. Среди овощей, фруктов, хлеба, рыбы и многочисленных цветов можно рассмотреть шпиль церкви, находящейся неподалеку от торгового центра. Кажется, что эта картина была росписана вручную, но, к нашему удивлению, это вовсе не фреска в ее классическом понимании. Рог изобилия был создан с помощью технологии пятислойной печати. Сначала появилась цифровая версия изображения, а затем оно пискель за пискелем было отпечатано на алюминиевых панельях. Всего таких панелей получилось 4500, только представьте как непросто было сложить все эти 4500 частей в единый пазл? Кажется, рог изобилия в Роттердаме можно по праву назвать самым огромным пазлом Европы.
В центре этого цифрового шедевра дизайнеры намеренно оставили пустое место. Время от времени современные художники планируют демонстрировать там свои видео работы.
В проектировании и строительстве этого архитектурного шедевра особое внимание было уделено вопросу устойчивости здания. Роттердам отапливается централизованно, термостат расположен под его коммерческой частью и поставляет энергию в соседние объекты.
Из открытых отверстий стеклянного фасада в холл здания постоянно подается свежий воздух, он поднимается наверх, проходит через вентиляционные отверстия и снова выходит наружу.
Желающие стать квартиросъемщиками в центре Роттердам обязаны подписать так называемый
Зеленый контракт, согласно которому они будут экономно расходовать воду и энергию, сортировать мусор, а при отделке квартир использовать только те материалы, которые не вредят здоровью людей и окружающей среде. Особое внимание уделено охране птиц. Поэтому на 11-ом этаже в западном крыле здания с его внешней стороны предусмотрены специальные ниши, в которых могут переночевать до четырех летучих мышей, а на северной стороне постройки на уровне 1-го этажа расположились десять гнезд для ласточек.
Гаражные этажи оснащены современными методами управления парковкой, среди которых – распознавание номерного знака и возможность бронировать места по интернету. Все это сделано для того, чтобы избежать заторов и не тратить время и бензин на поиск места. Владельцам электромобилей также не придется волноваться – внутри они найдут достаточное количество зарядных станций.
С некоторых пол проживать в торговых центрах стало невероятно модно. Собственники моллов всячески поощряют данный тренд и изо всех сил стараются привлечь как можно больше горожан к покупке или аренде жилья в стенах торговых центров. Именно благодаря желающим навсегда или на длительный промежуток времени обустроиться в стенах Роттердама, архитекторы решили сделать сделать углы здания закругленными. Благодаря такой конструкции драгоценный естественный свет всегда будет присутствовать в квартирах Роттердама в дневное время. Апартаменты занимают с третьего по одиннадцатый этажи, среди них 126 квартир должны найти своего собственника, а 102 квартиры сдаются в аренду.
Окна половины квартир выходят на рыночную площадь, тем не менее жители Роттердама надежно защищены от шума и резких запахов благодаря трехслойному стеклу. В каждой квартире есть терраса, проходящая по всей длине гостиной.
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