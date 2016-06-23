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Стильный дом на берегу Балтийского моря

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Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Гостиная в стиле модерн
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Дом на море в нашем представлении как правило рисуется по известной модели: эдаким дворцом в средиземноморском стиле, с обязательным бассейном и прочими признаками голливудского благочестия. Однако приморская архитектура невероятно разнообразна и не может сводиться к какому-либо ограниченному перечню признаков, “предъявляемых” ею с целью удостоверить свой статус.

В случае с проектом от бюро Möhring Architekten – домом, расположенным в живописной местности полуострова Фишланд на Балтийском море – это утверждение исчерпывает себя за ненадобностью: рассматриваемый дом не требует оправданий. Потрясающая слаженность элементов фасада предвосхищает картину интерьеров. Этот просторный дом в 120 квадратных метров, рассчитанный на семью из шести человек, спроектирован с учётом всех пожеланий заказчика и являет собой изящное сочетание комфорта и безукоризненного стиля.

Глядя из сада…

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Двускатные крыши
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Протяжённый вдоль улицы и достаточно узкий участок стал отправной точкой для архитекторов – и одной из существенных трудностей, впоследствии в значительной мере повлиявших на результат. Именно специфическая топография предопределила образ “традиционного” дома под двускатной крышей, рассечённого остеклением таким образом, чтобы компенсировать отсутствие полноценной террасы или мезонина.

В свою очередь традиция предписала колорит и внешний декор дома: не смотря на “современность” остекления, дом не нарушает досточтимого ландшафта, идеально вписываясь в картину посёлка.

И глядя с улицы

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Двускатные крыши
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Удивительная открытость этого дома взглядам всякого, кто пожелает в него заглянуть, поражает. Особенно нас, не привыкших даже чуть приоткрывать своей очень частной домашней жизни. Что же! Остаётся только поражаться удивительной декоративной силе такого конструктивного решения и волнующей и воодушевляющей жизненности такого не зашоренного взгляда на природу вещей.

Не очевидная диссимметрия фасадов дома завораживает и заставляет замедлить ход прохожих. Простая прогулка по улице превращается в увлекательный сценарий, чья архетипическая динамика наводит на мысль о эдаком укрощённом буржуазном Парфеноне.

Открытая планировка

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Гостиная в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Помещения. расположенные на первом этаже не имеют жёстких очертаний, перетекая друг в друга. Гостиная, кухня и столовая выделяются вовсе лишь в качестве специальных зон в одном просторном зале. На первом же этаже расположены ванная, спальня и прачечная, отделённые, однако, от основного пространства дверьми. 

Широкие стеклянные поверхности не только позволяют проникать в дом дневному свету с избытком, но и открывают свободный от преград вид в сад. Этот гостеприимный ход – открыть обзор гостиной с улицы – служит не только функциональной, но и поэтической, образной стороне: щедрое остекление производит специфическое впечатление интегрированного в живую природу интерьера, будто вы находитесь непосредственно в саду.

В духе времени

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Столовая комната в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Преобладание белого цвета и натуральной неокрашенной древесины в интерьере соответствует самым устойчивым веяниям в дизайне последних лет. Простые материалы и лаконизм пластического решения помогают согласовать сложную композицию интерьеров с простым экстерьером, благодаря чему у нас создаётся удивительно цельный и последовательный динамический образ дома.

Приоритеты

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Спальня в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Одна из спален, расположенных на втором этаже, демонстрирует нам главный принцип организации всего дома: простой, доступный и ненавязчивый комфорт стоит здесь во главе угла. 

Широкие щели окон раздвигают стены и приподнимают подобный шатру потолок. Увеличенная таким образом спальня так же, как и зал внизу, тяготеет к доверительной открытости пейзажу за окном. А протяжённые по периметру лавки-шкафчики уверенно вместят в себе всё то, что в противном случае бередило бы чинный порядок спальни.

Сквозные рифмы

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Ванная комната в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Наконец, ванная, так же занимающая часть второго этажа, обращает на себя наше внимание. Благодаря особому расположению в большом объёме дома помещение это обладает особым же антуражем, в целом выраженном в композиционной чистоте

Появившиеся вдруг острые углы и диагональные линии тотчас ассимилируются, успокаиваются при помощи мощных структурных находок. А узкий портал, прочерченный горизонтальными линиями в конце ванной, – дверь в сауну, – .переводит идею игры или сценарий, прослеженный нами вначале, и внутрь помещения.

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