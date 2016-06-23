Стильный дом на берегу Балтийского моря

Дом на море в нашем представлении как правило рисуется по известной модели: эдаким дворцом в средиземноморском стиле, с обязательным бассейном и прочими признаками голливудского благочестия. Однако приморская архитектура невероятно разнообразна и не может сводиться к какому-либо ограниченному перечню признаков, “предъявляемых” ею с целью удостоверить свой статус.
В случае с проектом от бюро Möhring Architekten – домом, расположенным в живописной местности полуострова Фишланд на Балтийском море – это утверждение исчерпывает себя за ненадобностью: рассматриваемый дом не требует оправданий. Потрясающая слаженность элементов фасада предвосхищает картину интерьеров. Этот просторный дом в 120 квадратных метров, рассчитанный на семью из шести человек, спроектирован с учётом всех пожеланий заказчика и являет собой изящное сочетание комфорта и безукоризненного стиля.
Протяжённый вдоль улицы и достаточно узкий участок стал отправной точкой для архитекторов – и одной из существенных трудностей, впоследствии в значительной мере повлиявших на результат. Именно специфическая топография предопределила образ “традиционного” дома под двускатной крышей, рассечённого остеклением таким образом, чтобы компенсировать отсутствие полноценной террасы или мезонина.
В свою очередь традиция предписала колорит и внешний декор дома: не смотря на “современность” остекления, дом не нарушает досточтимого ландшафта, идеально вписываясь в картину посёлка.
Удивительная открытость этого дома взглядам всякого, кто пожелает в него заглянуть, поражает. Особенно нас, не привыкших даже чуть приоткрывать своей очень частной домашней жизни. Что же! Остаётся только поражаться удивительной декоративной силе такого конструктивного решения и волнующей и воодушевляющей жизненности такого не зашоренного взгляда на природу вещей.
Не очевидная диссимметрия фасадов дома завораживает и заставляет замедлить ход прохожих. Простая прогулка по улице превращается в увлекательный сценарий, чья архетипическая динамика наводит на мысль о эдаком укрощённом буржуазном Парфеноне.
Помещения. расположенные на первом этаже не имеют жёстких очертаний, перетекая друг в друга. Гостиная, кухня и столовая выделяются вовсе лишь в качестве специальных зон в одном просторном зале. На первом же этаже расположены ванная, спальня и прачечная, отделённые, однако, от основного пространства дверьми.
Широкие стеклянные поверхности не только позволяют проникать в дом дневному свету с избытком, но и открывают свободный от преград вид в сад. Этот гостеприимный ход – открыть обзор гостиной с улицы – служит не только функциональной, но и поэтической, образной стороне: щедрое остекление производит специфическое впечатление интегрированного в живую природу интерьера, будто вы находитесь непосредственно в саду.
Преобладание белого цвета и натуральной неокрашенной древесины в интерьере соответствует самым устойчивым веяниям в дизайне последних лет. Простые материалы и лаконизм пластического решения помогают согласовать сложную композицию интерьеров с простым экстерьером, благодаря чему у нас создаётся удивительно цельный и последовательный динамический образ дома.
Одна из спален, расположенных на втором этаже, демонстрирует нам главный принцип организации всего дома: простой, доступный и ненавязчивый комфорт стоит здесь во главе угла.
Широкие щели окон раздвигают стены и приподнимают подобный шатру потолок. Увеличенная таким образом спальня так же, как и зал внизу, тяготеет к доверительной открытости пейзажу за окном. А протяжённые по периметру лавки-шкафчики уверенно вместят в себе всё то, что в противном случае бередило бы чинный порядок спальни.
Наконец, ванная, так же занимающая часть второго этажа, обращает на себя наше внимание. Благодаря особому расположению в большом объёме дома помещение это обладает особым же антуражем, в целом выраженном в композиционной чистоте
Появившиеся вдруг острые углы и диагональные линии тотчас ассимилируются, успокаиваются при помощи мощных структурных находок. А узкий портал, прочерченный горизонтальными линиями в конце ванной, – дверь в сауну, – .переводит идею игры или сценарий, прослеженный нами вначале, и внутрь помещения.