Стильный дом на берегу Балтийского моря

Дом на море в нашем представлении как правило рисуется по известной модели: эдаким дворцом в средиземноморском стиле, с обязательным бассейном и прочими признаками голливудского благочестия. Однако приморская архитектура невероятно разнообразна и не может сводиться к какому-либо ограниченному перечню признаков, “предъявляемых” ею с целью удостоверить свой статус.

В случае с проектом от бюро Möhring Architekten – домом, расположенным в живописной местности полуострова Фишланд на Балтийском море – это утверждение исчерпывает себя за ненадобностью: рассматриваемый дом не требует оправданий. Потрясающая слаженность элементов фасада предвосхищает картину интерьеров. Этот просторный дом в 120 квадратных метров, рассчитанный на семью из шести человек, спроектирован с учётом всех пожеланий заказчика и являет собой изящное сочетание комфорта и безукоризненного стиля.