Где живут загадки

Проектирование частного дома – это далеко не всегда не обременённый ничем полёт фантазии. Как правило всё выглядит совсем иначе. Помимо личного видения архитектора и даже помимо ожиданий заказчика в расчёт принимается великое множество обстоятельств, начиная с специфики конкретной местности и бюджета, заканчивая законами и всевозможными ограничениями.
Однако даже и такая строгая детерминация отнюдь не отменяет тех самых свободы и воображения. В реальной работе архитектора профессионализм, компетентность и талант проявляются именно в том, как умело и убедительно находится гармоничный компромисс между целесообразностью, необходимостью и привлекательностью.
Этот тезис удачно может быть проиллюстрирован примером дома, спроектированного студией Raphael design в деревушке Триттау в земле Шлезвиг-Гольштейн. Придерживаясь принципа предельного вживания в каждый проект, строго соблюдая грань авторского произвола и потакания заказчику, архитекторы смогли произвести на свет исключительно комфортный и уникальный дом.
Обманчиво бесхитростное устройство террасы обнаруживает дальновидность архитектурного плана только со временем: уступчатая конструкция её позволяет менять дислокацию по мере передвижения солнца, оставаясь таким образом в комфортной зоне.
Обильный дневной свет проникает с террасы внутрь дома через широкое остекление входа. Этот привлекательный и гостеприимный приём организует композиционный центр, от которого, подобно рукавам или флигелям, громоздятся боковые объёмы. С террасы мы видим кухню совмещённую со столовой. Таким образом, в сердце дома располагают архитекторы зону доверительной общности. Всё устроено таким образом, чтобы гости и домашние всегда знали, что в этом доме их ждут и теплота человеческих отношений поставлены во главу угла.
Классический “палладианский” план здания раскрывается подковообразно на просторную террасу, позади которой стелется сад с озером. Идиллическое спокойствие, производимое последовательным чередованием гармоничных классических структур проекта, сообщается гостям и хозяевам уже на подступах к дому. В дали от суеты и шума города, здесь открывается удивительная возможность насладиться покоем и тишиной.
Эклектичны интерьер дома раскрывается с совершенно неожиданной стороны. После почти парадного экстерьера мы могли ожидать чего угодно, но только не такой смелости: как, например, вам идея декорировать гостиную ретро-автомобилем?
Изящное смешение стилей и ироничный алогизм, разнообразие материалов и поверхностей, неописуемая игра света, солнечного и искусственного – всё это богатство, “расквартированное” в большом, лишённом глухих перегородок, пространстве, напоминающем скорее лофт или “творческий кластер”, чем тривиальный зал, поражает вас, превращая посещение дома в увлекательный спектакль, с визионистскими уловками.
Большой деревянный стол, напоминающий плотницкий верстак из краеведческого музея, окружён стульями, будто перекочевавшими сюда с провинциального стадиона; над композицией “в деревенском духе” помещаются подчёркнуто “стерильные” дизайнерские светильники – всё это громоздится на фоне фото в эстетике 30-х, продолжающей тему ретро-авто, а по соседству с массивной деревянной дверью висит незатейливая табличка “выход”…
Что это, если не изощрённый ироничный коллаж, подтверждающий выкрики теоретиков потмодернизма о том, что вся жизненная практика последних лет напоминает потоковое пост-концептуалистское представление? Архитекторы продолжают удивлять нас, заигрывая с огромным множеством идей, летающих в воздухе современности.
Праздник фактур и поверхностей продолжается в уголке с камином. Шезлонг, отсылающий к истории дизайна XX века на фоне “ретро” обоев непостижимым образом соседствует с простой деревенской поленницей и резко современным “жерлом” камина. Резкие контрасты в конце концов начинают выстраиваться в своеобразный предельно эклектичный и сверх современный – но всё же стиль, где всё оказывается на своих местах и строго соподчинено в композиционном замысле создателей.
Уютное местечко начинает восприниматься съёмочной площадкой, а вы – случайный но возлюбленный зритель, – погружаетесь в перипетии невероятно закрученной и интересной истории, повествующей о вас же самих!
Экскурс по эрудиции авторов и хозяев дома закономерно оборачивается в какой-то момент вопрошанием об основаниях подобной смелости, содержащем в себе и ответ: вот картина, в неприхотливо-салонном стиле объединяющая в себе следы дремучей, доисторической архаики и кинематографического монтажа – так прямо и без обиняков ответчик указывает на стилистическую палитру и границы культуры, дальше которых он возможно и не пойдёт, сохраняя профессиональный такт, но и не считает размениваться на меньшее.
Но вот, в сторонке, под статуэткой, будто символизирующей робость и простодушие, мы видим некоторую удивительную теперь на этом карнавале стилистическую последовательность, продолжающую линию ретро: два простых жёлтых кресла при журнальном столике устроены, кажется, таким образом, чтобы открыть наиболее выгодный обзор, необходимый для стороннего созидательного наблюдения за развитием спектакля.
Звенящий, отточенный колорит и изысканность сочетаний материалов указывают и на особое положение, долженствующее этому наблюдателю, в котором мы уже начинаем узнавать себя, смотрящего за нашей квази-исторической драмой. Теперь всё складывается в одну величественную даже картину, в бесподобно богатый мир которой мы уже совершенно по собственной воле и под собственным же водительством радостно отдаём свой досуг и чувства.