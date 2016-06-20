Где живут загадки

Проектирование частного дома – это далеко не всегда не обременённый ничем полёт фантазии. Как правило всё выглядит совсем иначе. Помимо личного видения архитектора и даже помимо ожиданий заказчика в расчёт принимается великое множество обстоятельств, начиная с специфики конкретной местности и бюджета, заканчивая законами и всевозможными ограничениями.

Однако даже и такая строгая детерминация отнюдь не отменяет тех самых свободы и воображения. В реальной работе архитектора профессионализм, компетентность и талант проявляются именно в том, как умело и убедительно находится гармоничный компромисс между целесообразностью, необходимостью и привлекательностью.

Этот тезис удачно может быть проиллюстрирован примером дома, спроектированного студией Raphael design в деревушке Триттау в земле Шлезвиг-Гольштейн. Придерживаясь принципа предельного вживания в каждый проект, строго соблюдая грань авторского произвола и потакания заказчику, архитекторы смогли произвести на свет исключительно комфортный и уникальный дом.