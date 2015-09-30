Нитяные шторы в интерьере

Кисея или нитяные шторы давно считается украшением помещения и в большинстве случае служит для декорирования комнаты. Кроме того, ими можно удачно зонировать пространство или просто украсить пустую стену. Их развешивают на окнах, ими разделяют части комнаты или используют вместо двери. В любом случае, кисея отлично смотрится почти в любом интерьере и особенно удачно вписывается в обстановку спален, гостиных и даже балконов.

Место, где практически не обойтись без веревочных штор – это квартира-студия, в которой совсем немного квадратных метров. Вот здесь очень остро встает потребность разделить территорию на зоны, при этом минимально задействовав само пространство. В этом случае кисеи незаменимы – они не только разделяют комнаты и их части, но и максимально украшают место.

Изначально нитяные шторы получили широкое распространение в восточных странах, после чего пришли в нашу культуру. Они особенны тем, что пропускают достаточное количество воздуха при том, что не позволяют жарким лучам излишне нагревать помещение. Подобрав нужный оттенок штор, можно регулировать степень проникновения солнца в комнату.