Нитяные шторы в интерьере

Кисея или нитяные шторы давно считается украшением помещения и в большинстве случае служит для декорирования комнаты. Кроме того, ими можно удачно зонировать пространство или просто украсить пустую стену. Их развешивают на окнах, ими разделяют части комнаты или используют вместо двери. В любом случае, кисея отлично смотрится почти в любом интерьере и особенно удачно вписывается в обстановку спален, гостиных и даже балконов.
Место, где практически не обойтись без веревочных штор – это квартира-студия, в которой совсем немного квадратных метров. Вот здесь очень остро встает потребность разделить территорию на зоны, при этом минимально задействовав само пространство. В этом случае кисеи незаменимы – они не только разделяют комнаты и их части, но и максимально украшают место.
Изначально нитяные шторы получили широкое распространение в восточных странах, после чего пришли в нашу культуру. Они особенны тем, что пропускают достаточное количество воздуха при том, что не позволяют жарким лучам излишне нагревать помещение. Подобрав нужный оттенок штор, можно регулировать степень проникновения солнца в комнату.
В квартирах, не располагающих обилием свободного места, принято соединять комнаты между собой или устраивать две в одной. К примеру, на этом фото изображена спальня, но в то же время в эту остановку удачно вписывается зона рабочего кабинета. Оформление в стиле модерн позволяет сделать это без потерь для интерьера.
Кисея удивительно плавно и одновременно уверенно разделяет эти части комнаты и придает ей необыкновенное очарование. Приятная легкость и воздушность появляется, благодаря ей, в комнате. Помимо этого, веревочная штора в этом интерьере позволяет зонировать пространство как никакой другой объект. Для чего-то другого просто-напросто не хватит здесь места.
Для интерьера отдельных спален веревочные шторы подойдут как нельзя лучше: нити, украшенные бусинами и перьями создадут романтичную, нежную и расслабляющую атмосферу отдыха и релаксации.
Иногда планировка квартиры бывает очень непростой, неудачной и дизайнерам приходится долго ломать свою голову над тем, как преобразить жилое пространство, сделав его удобным для комфортного проживания. На фото мы видим тот самый случай. Зона умывания отделена от гостиной нитяными светильниками, которые могут менять свой цвет, как новогодняя елка.
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Безусловно, это нельзя считать в чистом виде кисеей, но в современном исполнении это вполне себе нитяные светодиодные шторы. Возможно, иногда подобный вид штор даже более уместен, чем традиционные. По крайней мере, в этом случае дизайнеры остановились на самом подходящем варианте. Светящиеся шторы особенно уместны в вечернее время – они создают романтичную, почти интимную атмосферу.
Прогресс создал техничную замену воздушным нитяным шторам: строгие жалюзи стали пользоваться большей популярностью, благодаря удобному управлению и скорости складывания. Профессиональные декораторы подтвердят, что с тех пор кисеи чаще используются для украшения пространства, а жалюзи вероятнее всего встретить в современно обставленных квартирах и офисах.
Сегодня веревочные шторы представлены в огромном ассортименте: монохромные и разноцветные, тонкие и многослойные, металлические и натуральные, с украшением бисером, жемчугом, стразами, перьями и т.д. Яркими и интересными шторами можно отделить туалетный столик, превратив эту часть комнаты в камерный дамский будуар.
Наверняка в этой гостиной устраиваются приемы многочисленных друзей и родственников, здесь с успехом можно разместить большое количество гостей. Когда к вам приходит сразу несколько человек, нет времени на плавное отодвигание штор. Жалюзи в этом смысле гораздо удобнее и практичнее: одним движением руки вы распахнете окно, позволив солнечному свету мягко наполнить комнату.
Логично, что веревочные шторы более уместны в гостиных и залах, обставленных в стиле ретро или кантри. В такой гостиной обычно располагается камин, пианино и ретро-элементы развешены по всей комнате. В таком случае кисея служит дополнением к общей обстановке и венчает ее своей бисерной или жемчужной отделкой.
Согласитесь, в этой обстановке трудно себе представить тяжелую нитяную штору восточного типа, украшенную стразами и перьями. Подобная кисея может украшать вход в женскую комнату, при этом она должна вписываться в общий интерьер и не привлекать к себе все внимание гостей. Комната, которую мы видим на фото, безусловно, создана для того, чтобы в ней висели светлые жалюзи.
Веревочные шторы бывают уместны даже в строгой обстановке, но для оформления рабочих кабинетов следует выбирать простые нитяные шторы в форме кисеи. При этому цвет кисе должен быть спокойным, желательно холодных оттенков. Такие шторы можно повесить даже рядом с кожаным креслом или шкафом из чистого дуба.
Черно-бело-серая гамма отделки стен выполнена в скандинавском стиле и предполагает логичное продолжение. Конечно, и в этом помещении можно заметить элемент уюта и домашней атмосферы: искусственный камин и дрова под ним. И все же, остальная обстановка соответствует тому, чтобы здесь висели именно жалюзи. Они, как и нитяные шторы, добавляют в интерьер легкость и воздушность.
Несмотря на то, что эта гостиная выполнена в скандинавском стиле, она содержит в своей интерьере японскую нотку. Конечно, это складывающиеся двери, больше напоминающие легковесные створки. Нельзя не отметить, что именно в эту обстановку как нельзя кстати вписывались бы нитяные шторы, тонкие, обязательно светлого оттенка.
Повсеместное дерево в интерьере требует дополнений из натуральных материалов. Веревочная штора из тонкой нити так и просится на место японских дверей. Хотя необходимо отметить, что максимальную популярность нитяные шторы обрели именно в японском стиле интерьера.
Фотография при изрядной доле дизайнерской фантазии наглядно демонстрирует нам, что есть квартиры, в которых лучшим решением на месте двери могут стать нитяные шторы. Они внесут оттенок свободы пространства и визуально значительно расширят его. При этом важно соотнести цвет штор и ближайших к нему предметов интерьера, а так же их стилевую направленность.
Надо сказать, что шторы-нити требует немного внимания, и уход за ними обычно исчерпывается ручной стиркой в мыльной воде. Ни в коем случае не пользуйтесь стиральной машиной – техника испортит ваши шторы с вероятностью 90%. Конечно, если штора бисерная или содержит очень много декоративных элементов, ее достаточно протирать вручную несколько раз в месяц.