Небольшой одноэтажный дом

Этот современный проект дома выглядит очень современно и смотрится как идеальная мечта в стиле кантри. Если вы давно хотите перебраться на природу и жить в небольшом, но комфортабельном доме, обязательно посмотрите на этот проект украинской студии ARCH INNOVATION GROUP.
Общая площадь дома в 151 кв. метр позволяет реализовать очень удобную планировку с просторными спальнями (23 и 19 кв. метров) и шикарной гостиной (48 кв. метров). В таком доме приятно жить и растить детей!
Отсутствие чердачных перекрытий позволяет создать двусветное остекление в гостиной, которое выходит панорамным видом на террасу и имеет высоту около 6 метров. Такой современный подход к остеклению в доме с традиционным обликом смотрится особенно эффектно.
Стильный облик этого дома основан на дизайнерских решениях в американской традиции. Большое парадное крыльцо сразу задает тон красивого и аккуратного пригорода. Газонная площадка в зоне палисадника дополнена луговыми травами и кустарниками, что позволяет получить атмосферу в стиле ранчо простыми способами.
В парадном фасаде мы найдем и вовсе потрясающий дизайнерский прием – элемент кровли для крыльца захватывает также стену с дымоходом, который относится к котельной. Здесь фасад оформлен искусственным декоративным камнем, что дает облику дома очень традиционный вид. За парадной дверью мы найдем тамбур, за ним – прихожую и коридор. Справа мы видим окно гостиной, слева – окно маленькой спальни.
Дом реализован и расположен в живописном месте под Харьковом на небольшом склоне. Основная конструкция дома выполнена из газоблока, а стропильная система из ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции). Рядом с домом находится потрясающий хвойный лес, вид на который открывается из большинства окон в доме.
Студия архитектуры и дизайна ARCH INNOVATION GROUP предлагает любой семье свои услуги по созданию проектов коттеджей на эксклюзивной основе. Стоимость – от 700 рублей за кв. метр за рабочий проект, по которому строители смогут реализовать вашу мечту. Дополнительно студия предлагает услуги дизайнера интерьера, авторского надзора за стройкой и отделкой, которые помогут сделать ваш дом идеальным. Сроки – от 2 до 10 недель за проект, в зависимости от сложности.
При гостиной с панорамным остеклением с трех сторон мы найдем шикарную террасу, которая может легко стать любимым местом для отдыха с апреля по ноябрь! Здесь есть зона барбекю для приготовления вкуснейших блюд, а до сада и полянки для игр детей – всего пара метров.
Очень удобная планировка красиво разграничивает приватную и общественную зоны с помощью длинного коридора. Так, правая часть остается шумной и оживленной, а левая – спокойной и идеальной для отдыха и сна. По планировке дом немного похож на американские ранчо – вытянутая одноэтажная форма с длинным коридором, ведущим к спальням, и особенно большой гостиной.
Общая площадь дома в 151 кв. метр идеально подходит для жизни современной семьи с 1-3 детьми. Площадь спален при этом – 23 и 19 кв. метров, где детской может быть и большая комната.
А еще в доме мы найдем шикарную гостиную площадью 48 кв. метров, которая также является игровой и парадной столовой. На большой кухне (18 кв. метров) размещается не только гарнитур, но и отдельная семейная столовая.
Есть две ванные комнаты (9 и 3 кв. метра), тамбур-прихожая, коридор и топочная (9 кв. метров). Отдельного внимания заслуживает терраса с зоной барбекю – здесь 46 кв. метров отданы под летний богемный образ жизни!
Общая площадь застройки – 233 кв. метра, а строительный объем для расчетов стоимости – около 655 куб. метров.
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