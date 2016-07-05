Небольшой одноэтажный дом

Очень удобная планировка красиво разграничивает приватную и общественную зоны с помощью длинного коридора. Так, правая часть остается шумной и оживленной, а левая – спокойной и идеальной для отдыха и сна. По планировке дом немного похож на американские ранчо – вытянутая одноэтажная форма с длинным коридором, ведущим к спальням, и особенно большой гостиной.

Общая площадь дома в 151 кв. метр идеально подходит для жизни современной семьи с 1-3 детьми. Площадь спален при этом – 23 и 19 кв. метров, где детской может быть и большая комната.

А еще в доме мы найдем шикарную гостиную площадью 48 кв. метров, которая также является игровой и парадной столовой. На большой кухне (18 кв. метров) размещается не только гарнитур, но и отдельная семейная столовая.

Есть две ванные комнаты (9 и 3 кв. метра), тамбур-прихожая, коридор и топочная (9 кв. метров). Отдельного внимания заслуживает терраса с зоной барбекю – здесь 46 кв. метров отданы под летний богемный образ жизни!

Общая площадь застройки – 233 кв. метра, а строительный объем для расчетов стоимости – около 655 куб. метров.

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