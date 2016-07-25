Легкие проекты беседок и навесов

Если вы хотите обустроить территорию своего приусадебного участка, то вам наверняка пригодятся проекты беседок и навесов – легкие и понятные. Мы собрали для вас нескольких из них, чтобы вы смогли оценить потребности в материалах, примерные габариты той или иной идеи и попробовали подстроить их под ваши нужды.
Если вы не нашли подходящей идеи для беседки или навеса, мы советуем вам обратиться со своей проблемой на Форум, спросить что-то в комментариях к статье или заглянуть в раздел «Дизайн сада» на homify.
Этот подиум выглядит более сложным в создании, но может помочь вам на рельефном участке, если вы не хотите выравнивать грунт. Столбчатый бетонный фундамент дополняется гидроизоляцией, на которую затем кладутся направляющие деревянные опоры и лишь затем на них – деревянный настил.
Этот прекрасный проект беседки основан на бетонном фундаменте, кирпичной кладке и деревянной структуре с металлическими элементами. Он создан профессиональными строителями в максимально упрощенной конфигурации – кровля из поликарбоната, простая лавочка и легкая штукатурка это подтверждают.
Данный проект беседки выполнен фирмой HOUSE RECONSTRUCTION LLC в контексте обустройства территории при пансионате.
Этот стильный навес основан на деревянном каркасе. Анкерное крепление деревянных столбов к бетонной основе уже давно показало себя как практичное и надежное решение. Кроме того, оно подходит под современный стиль в оформлении и отлично смотрится с деревянными террасами или патио.
Такой навес основан на двух столбах и креплении навеса еще и на стену здания. Правда, основной вес конструкции приходится именно на столбы.
В данном случае мы видим модернизированную идею того навеса, что мы видели выше. Здесь столбов множество, они тоже прикреплены к бетону анкерным способом, но огороженная территория также имеет место для создании летней кухни и стеклянный экран со стороны сада.
Эта традиционная беседка основана на бетонном заливном фундаменте, деревянном мощении пола, а также деревянном каркасе с современной кровлей. Некоторые элементы беседки оформлены искусственным камнем. Общая ее площадь – около 25 кв. метров.
Маленький симпатичный домик для детей может строиться по той же технологии. Анкерное крепление столбов к бетону, затем деревянный каркас на основе столбов, деревянное мощение и верхняя часть домика.
Самый простой навес можно сделать и из бревен достаточного размера. Удивительно, но анкерный способ может помочь вам и здесь, правда, качество крепления резко снижается из-за неудобной формы бревна. Тем не менее, такой навес может быть в 10 раз дешевле стандартного. Если вам нужен навес на 1 сезон, вы можете просто вкопать бревна в землю.
Низкие лавочки – идеальный вариант для дачи, на которой отдыхают пенсионеры и дети. Такой вариант с мощеной тротуарной площадкой отлично подойдет как часть парковой зоны. Кроме того, на площадке смогут играть дети, сюда же можно поставить стол со стульями, если гостей соберется достаточно много.
Для летней кухни в этом проекте создан деревянный навес на бетонном фундаменте, а вот для зоны патио куплены обычные зонтики, которые тоже неплохо смотрятся в этом дворике.
На кирпичную или блочную кладку в данном случае прибиваются опорные детали навеса для двух из его сторон. Для других двух опорой служат деревянные колонны, которые берут начало в бетонном фундаменте. Патио красиво украшает высокая клумба, позволяющая создать на нем приватность. А в клумбах дополнительно посажены вьющиеся растения, создающие тень, забираясь на сам навес.
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