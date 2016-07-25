Легкие проекты беседок и навесов

Если вы хотите обустроить территорию своего приусадебного участка, то вам наверняка пригодятся проекты беседок и навесов – легкие и понятные. Мы собрали для вас нескольких из них, чтобы вы смогли оценить потребности в материалах, примерные габариты той или иной идеи и попробовали подстроить их под ваши нужды.

Если вы не нашли подходящей идеи для беседки или навеса, мы советуем вам обратиться со своей проблемой на Форум, спросить что-то в комментариях к статье или заглянуть в раздел «Дизайн сада» на homify.