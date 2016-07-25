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Легкие проекты беседок и навесов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Moradia das Pedras, EVA | evolutionary architecture EVA | evolutionary architecture Сад в классическом стиле
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Если вы хотите обустроить территорию своего приусадебного участка, то вам наверняка пригодятся проекты беседок и навесов – легкие и понятные. Мы собрали для вас нескольких из них, чтобы вы смогли оценить потребности в материалах, примерные габариты той или иной идеи и попробовали подстроить их под ваши нужды.

Если вы не нашли подходящей идеи для беседки или навеса, мы советуем вам обратиться со своей проблемой на Форум, спросить что-то в комментариях к статье или заглянуть в раздел «Дизайн сада» на homify.

​Беседка на подиуме

The Modern House 2004, House Reconstruction LLC House Reconstruction LLC Балкон и терраса в стиле модерн
House Reconstruction LLC

The Modern House 2004

House Reconstruction LLC
House Reconstruction LLC
House Reconstruction LLC

Этот подиум выглядит более сложным в создании, но может помочь вам на рельефном участке, если вы не хотите выравнивать грунт. Столбчатый бетонный фундамент дополняется гидроизоляцией, на которую затем кладутся направляющие деревянные опоры и лишь затем на них – деревянный настил.

​Солнечный домик

The Modern House 2004, House Reconstruction LLC House Reconstruction LLC Балкон и терраса в стиле модерн
House Reconstruction LLC

The Modern House 2004

House Reconstruction LLC
House Reconstruction LLC
House Reconstruction LLC

Этот прекрасный проект беседки основан на бетонном фундаменте, кирпичной кладке и деревянной структуре с металлическими элементами. Он создан профессиональными строителями в максимально упрощенной конфигурации – кровля из поликарбоната, простая лавочка и легкая штукатурка это подтверждают.

Данный проект беседки выполнен фирмой HOUSE RECONSTRUCTION LLC в контексте обустройства территории при пансионате.

​Современный шик

Moradia das Pedras, EVA | evolutionary architecture EVA | evolutionary architecture Сад в классическом стиле
EVA | evolutionary architecture

EVA | evolutionary architecture
EVA | evolutionary architecture
EVA | evolutionary architecture

Этот стильный навес основан на деревянном каркасе. Анкерное крепление деревянных столбов к бетонной основе уже давно показало себя как практичное и надежное решение. Кроме того, оно подходит под современный стиль в оформлении и отлично смотрится с деревянными террасами или патио.

Такой навес основан на двух столбах и креплении навеса еще и на стену здания. Правда, основной вес конструкции приходится именно на столбы.

Навес для летней кухни

HOUSE NM_PÓVOA DE VARZIM_2015, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Сад в стиле минимализм
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

В данном случае мы видим модернизированную идею того навеса, что мы видели выше. Здесь столбов множество, они тоже прикреплены к бетону анкерным способом, но огороженная территория также имеет место для создании летней кухни и стеклянный экран со стороны сада.

​Беседка для друзей

Беседка B001 ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ Сад в классическом стиле Дерево Эффект древесины Беседки,скачать проект,архив проектов,Деревянная беседка
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ

Беседка B001

ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ

Эта традиционная беседка основана на бетонном заливном фундаменте, деревянном мощении пола, а также деревянном каркасе с современной кровлей. Некоторые элементы беседки оформлены искусственным камнем. Общая ее площадь – около 25 кв. метров.

​Домик для детей

Ahşap Oyun Evi Deniz, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Сад в средиземноморском стиле
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Маленький симпатичный домик для детей может строиться по той же технологии. Анкерное крепление столбов к бетону, затем деревянный каркас на основе столбов, деревянное мощение и верхняя часть домика.

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Навес из бревен

Beach House, Luanda, Antony Simões Studio Antony Simões Studio Сад в рустикальном стиле
Antony Simões Studio

Antony Simões Studio
Antony Simões Studio
Antony Simões Studio

Самый простой навес можно сделать и из бревен достаточного размера. Удивительно, но анкерный способ может помочь вам и здесь, правда, качество крепления резко снижается из-за неудобной формы бревна. Тем не менее, такой навес может быть в 10 раз дешевле стандартного. Если вам нужен навес на 1 сезон, вы можете просто вкопать бревна в землю.

​Беседка в стиле патио

The Modern House 2004, House Reconstruction LLC House Reconstruction LLC Балкон и терраса в стиле модерн
House Reconstruction LLC

The Modern House 2004

House Reconstruction LLC
House Reconstruction LLC
House Reconstruction LLC

Низкие лавочки – идеальный вариант для дачи, на которой отдыхают пенсионеры и дети. Такой вариант с мощеной тротуарной площадкой отлично подойдет как часть парковой зоны. Кроме того, на площадке смогут играть дети, сюда же можно поставить стол со стульями, если гостей соберется достаточно много.

​Комбинирование навесов

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для летней кухни в этом проекте создан деревянный навес на бетонном фундаменте, а вот для зоны патио куплены обычные зонтики, которые тоже неплохо смотрятся в этом дворике.

​Средиземноморское патио

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На кирпичную или блочную кладку в данном случае прибиваются опорные детали навеса для двух из его сторон. Для других двух опорой служат деревянные колонны, которые берут начало в бетонном фундаменте. Патио красиво украшает высокая клумба, позволяющая создать на нем приватность. А в клумбах дополнительно посажены вьющиеся растения, создающие тень, забираясь на сам навес.

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А вы какой навес запланировали поставить на даче? Или беседку?

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