Солнечный энергоэффективный дом в Ростове-на-Дону

Может ли обычный кирпичный коттедж для большой семьи быть еще и «умным домом»? Давайте посмотрим на реализацию этого проекта от компании «СОЛНЕЧНЫЕ ДОМА», которая показывает нам, что в деле проектирования частного дома существует возможность реализации пассивного солнечного отопления.

И конечно же, данный дом является доступным вариантом для покупки. К упрощенной базовой версии здесь были добавлены современные и классические детали декора, а все оттенки в дизайне фасадов можно поменять на уникальные, конкретно для вашего проекта, при том, что внешний вид дома в принципе может быть решен практически в любом архитектурном стиле. Главное здесь – концепция «солнечного» домостроения.

Так как же выглядит такой дом? Как он экономит средства на отопление и как оберегает вашу семью от зимних холодов? Давайте узнаем вместе!