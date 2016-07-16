Солнечный энергоэффективный дом в Ростове-на-Дону

Может ли обычный кирпичный коттедж для большой семьи быть еще и «умным домом»? Давайте посмотрим на реализацию этого проекта от компании «СОЛНЕЧНЫЕ ДОМА», которая показывает нам, что в деле проектирования частного дома существует возможность реализации пассивного солнечного отопления.
И конечно же, данный дом является доступным вариантом для покупки. К упрощенной базовой версии здесь были добавлены современные и классические детали декора, а все оттенки в дизайне фасадов можно поменять на уникальные, конкретно для вашего проекта, при том, что внешний вид дома в принципе может быть решен практически в любом архитектурном стиле. Главное здесь – концепция «солнечного» домостроения.
Так как же выглядит такой дом? Как он экономит средства на отопление и как оберегает вашу семью от зимних холодов? Давайте узнаем вместе!
Остекление помогает расположить все жилые комнаты (гостиная, ванные комнаты, спальни) с южной стороны, а все хозяйственные (коридоры, прихожие, холлы, топочная и т. п.) – с северной. Таким образом, дополнительные комнаты берут на себя роль защитника от холода, который зимой всегда приходит с севера и серьезно охлаждает дом из-за отсутствия с той стороны солнца.
Кроме того, с северной стороны к дому пристроен гараж с котельной, выступающий дополнительным защитным тепловым буфером, запроектированном из легких металлических стоек с последующей обшивкой белым профилированным металлом.
Солнечный энергоэффективный дом спроектирован по принципам пассивной солнечной архитектуры. Данное направление знаменито под названиями «солнечные дома», в которых большую роль играет остекление, и «пассивные дома», в которых большую роль играет теплоизоляционные свойства всего дома и низкие теплопотери самой конструкции.
В этом проекте мы найдем энергоэффективные окна на восточной, южной и западной стороне. На южном фасаде дополнительно установлен большой стеклянный двусветный модуль, а на северном фасаде находится всего лишь одно маленькое окно для естественной сквозной вентиляции дома.
Современные энергоэффективные технологии, использованные в данном проекте, не заканчиваются остеклением и «солнечной» планировкой. Дополнительно в проекте была реализована идея утепленного фундамента, теплых стен в 500 мм и теплых окон с энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами. Усиленное утепление было проведено и по чердачному перекрытию, а весь проект проверен на отсутствие мостиков холода в доме.
При относительно небольшой площади (140 кв. метров) данный дом воспринимается как современный особняк в английском стиле. Благодаря классическим элементам и красно-кирпичной кладке он бы отлично вписался в одну из улиц Лондона.
На первом этаже мы найдем открытую планировку кухни-гостиной с угловой зоной столовой. Общая площадь такого помещения – более 45 кв.метров. На первом этаже есть маленькая душевая комната, кабинет и прихожая, которая также является тамбуром. Южный фасад вы можете найти по двусветному остеклению в гостиной.
На втором этаже на самые теплые стороны света обращены три спальни и зона второго света. Ванная комната и лестничный холл находятся на второстепенных ролях. Современная планировка предусматривает встроенную нишу для гардероба в главной спальне.
Высота первого и второго этажа – 3,5 и 3,25 метра, соответственно.
Благодаря тому, как и куда поставлены и обращены все окна в доме, даже самое низкое зимнее солнце свободно проникает в дом, даря людям тепло солнечных лучей и дополнительно нагревая его.
Оконные проемы дома спроектированы с учетом скрытого монтажа короба рольставни. Таким образом, на фасаде мы не найдем заметные короба, которые могли бы испортить дизайн экстерьера. Рольставни защищают дом от потерь тепла через окна зимой в ночное время, а также послужат регулируемой солнцезащитой летом.
Кроме того, этот солнечный энергоэффективный дом спроектирован по принципу дома-конструктора. Здесь предусмотрена возможность установки в будущем практически любой современной инженерной системы, будь то система кондиционирования, приточно-вытяжная вентиляция, тепловой насос или солнечные батареи и коллекторы.
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