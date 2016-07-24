Частный коттедж из газоблока

Этот очень симпатичный домик является прекрасным примером того, что французская изысканность и роскошь могут сочетаться в правильных гармоничных пропорциях и в обычном коттедже.

Построенный из газоблока, декорированный рустовым камнем, штукатуркой, коваными перилами для окон и искусственным камнем, он впишется в любой европейский пригород. И даже более того – удачно размещенная мансарда выглядит очень аккуратной и стильной, по-французски мечтательной и очень элегантной.

Архитектор проекта – Садовникова Наталья Евгеньевна, она создала его для реализации в Челябинске. Мы благодарим автора за возможность рассказать о ее проекте и желаем дальнейших профессиональных успехов!