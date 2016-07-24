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Частный коттедж из газоблока

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Частный коттедж из газоблока, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
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Этот очень симпатичный домик является прекрасным примером того, что французская изысканность и роскошь могут сочетаться в правильных гармоничных пропорциях и в обычном коттедже.

Построенный из газоблока, декорированный рустовым камнем, штукатуркой, коваными перилами для окон и искусственным камнем, он впишется в любой европейский пригород. И даже более того – удачно размещенная мансарда выглядит очень аккуратной и стильной, по-французски мечтательной и очень элегантной.

Архитектор проекта – Садовникова Наталья Евгеньевна, она создала его для реализации в Челябинске. Мы благодарим автора за возможность рассказать о ее проекте и желаем дальнейших профессиональных успехов!

​Планировка

Общий вид 4 Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
Садовникова Наталья Евгеньевна

Общий вид 4

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Стильная планировка этого дома подразумевает не только современные решения, но и такие интересные детали, как отдельный вход для бойлерной со стороны гаража, отдельную гардеробную при прихожей, а также шикарный эркер для гостиной.

На мансарде мы найдем три спальни площадью 16, 16 и 22,5 кв. метра, которые идеально подойдут для семьи с 2-4 детьми. Для более маленькой семьи такой коттедж может стать еще более удобным – здесь найдется место для кабинета, домашнего кинотеатра или гостевой спальни.

​Французская элегантность

Общий вид Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
Садовникова Наталья Евгеньевна

Общий вид

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Всего лишь несколько дизайнерских приемов и архитектурных решений помогают создать нужную атмосферу элегантности и аристократичности в этом коттедже. Например, атмосферный эркер с собственной кровлей справа смотрится очень по-европейски и дополняет прямоугольный объем здания изысканной асимметрией.

Красиво выступает и зона крыльца, кажется, что она имеет двусветное остекление. На самом деле верхняя часть этого потрясающего окна относится к детской спальне и изнутри напоминает самую настоящую башню принцессы!

​Удобные решения

Общий вид 2 Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
Садовникова Наталья Евгеньевна

Общий вид 2

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Отдельно стоящий гараж на два автомобиля объединен с домом с помощью большой, мощеной тротуарной плиткой площадки. За ним начинается сад и двор с прогулочными дорожками. Два балкона украшают задний фасад здания и имеют собственную кровлю с резким скатом – нижняя терраса относится к кухне, а верхняя – ко второй детской комнате.

​Планировка первого этажа

План первого этажа Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

План первого этажа

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

Войдя в дом, мы попадаем в прихожую, которая залита солнечным светом из большой парадной двери со стеклянными вставками. В них можно интегрировать и витражи, на манер европейских особняков. При прихожей, где уже поместился шкаф-купе и полочка для обуви, мы найдем отдельную гардеробную для обуви и верхней одежды, площадью около 7 кв. метров.

Пройдя далее, мы попадаем в холл, который предлагает либо подняться наверх, на мансарду, либо зайти в гостиную. Выбирая последний вариант, мы находим себя в очень привлекательной угловой комнате с остеклением с трех сторон. Шикарный эркер с мягкими сиденьями в нише выглядит очень аристократично, а кухня-столовая, которая находится в этой же комнате, добавляет солнечного света за счет двух своих окон. А еще в гостиной есть камин на дровах, отлично вписанный в современный неоклассический интерьер.

Кухня-столовая имеет прекрасную площадь в 16 кв. метров, что позволяет организовать здесь комфортабельное место для кулинарии и полноценную обеденную зону.

​Планировка второго этажа

План второго этажа Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

План второго этажа

Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна
Садовникова Наталья Евгеньевна

На втором этаже нас ждут три спальни, каждая из которых имеет свой маленький бонус в планировке. Например, в первой есть огромное арочное окно, которое мы видели на парадном фасаде. Она напоминает спальню в замке, отлично подойдет для детской дочери и имеет площадь в 16 кв. метров.

Вторая спальня находится над гостиной и имеет лишь два окна – одно стандартное с видом на улицу, а второе мансардное – с видом на небо. Как вы можете увидеть на фасаде, эркер в данной комнате отсутствует, но в этой комнате есть другая приятная особенность – камин, поэтому она отлично подойдет для спальни родителей.

Третья спальня имеет угловое расположение, два блока остекления и выход на собственный балкон-террасу площадью 17,5 кв. метров. Это позволяет надеяться на то, что вашему сыну она особенно понравится и он сможет устроить здесь множество игровых зон.

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