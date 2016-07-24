Частный коттедж из газоблока

Этот очень симпатичный домик является прекрасным примером того, что французская изысканность и роскошь могут сочетаться в правильных гармоничных пропорциях и в обычном коттедже.
Построенный из газоблока, декорированный рустовым камнем, штукатуркой, коваными перилами для окон и искусственным камнем, он впишется в любой европейский пригород. И даже более того – удачно размещенная мансарда выглядит очень аккуратной и стильной, по-французски мечтательной и очень элегантной.
Архитектор проекта – Садовникова Наталья Евгеньевна, она создала его для реализации в Челябинске. Мы благодарим автора за возможность рассказать о ее проекте и желаем дальнейших профессиональных успехов!
Стильная планировка этого дома подразумевает не только современные решения, но и такие интересные детали, как отдельный вход для бойлерной со стороны гаража, отдельную гардеробную при прихожей, а также шикарный эркер для гостиной.
На мансарде мы найдем три спальни площадью 16, 16 и 22,5 кв. метра, которые идеально подойдут для семьи с 2-4 детьми. Для более маленькой семьи такой коттедж может стать еще более удобным – здесь найдется место для кабинета, домашнего кинотеатра или гостевой спальни.
Всего лишь несколько дизайнерских приемов и архитектурных решений помогают создать нужную атмосферу элегантности и аристократичности в этом коттедже. Например, атмосферный эркер с собственной кровлей справа смотрится очень по-европейски и дополняет прямоугольный объем здания изысканной асимметрией.
Красиво выступает и зона крыльца, кажется, что она имеет двусветное остекление. На самом деле верхняя часть этого потрясающего окна относится к детской спальне и изнутри напоминает самую настоящую башню принцессы!
Отдельно стоящий гараж на два автомобиля объединен с домом с помощью большой, мощеной тротуарной плиткой площадки. За ним начинается сад и двор с прогулочными дорожками. Два балкона украшают задний фасад здания и имеют собственную кровлю с резким скатом – нижняя терраса относится к кухне, а верхняя – ко второй детской комнате.
Войдя в дом, мы попадаем в прихожую, которая залита солнечным светом из большой парадной двери со стеклянными вставками. В них можно интегрировать и витражи, на манер европейских особняков. При прихожей, где уже поместился шкаф-купе и полочка для обуви, мы найдем отдельную гардеробную для обуви и верхней одежды, площадью около 7 кв. метров.
Пройдя далее, мы попадаем в холл, который предлагает либо подняться наверх, на мансарду, либо зайти в гостиную. Выбирая последний вариант, мы находим себя в очень привлекательной угловой комнате с остеклением с трех сторон. Шикарный эркер с мягкими сиденьями в нише выглядит очень аристократично, а кухня-столовая, которая находится в этой же комнате, добавляет солнечного света за счет двух своих окон. А еще в гостиной есть камин на дровах, отлично вписанный в современный неоклассический интерьер.
Кухня-столовая имеет прекрасную площадь в 16 кв. метров, что позволяет организовать здесь комфортабельное место для кулинарии и полноценную обеденную зону.
На втором этаже нас ждут три спальни, каждая из которых имеет свой маленький бонус в планировке. Например, в первой есть огромное арочное окно, которое мы видели на парадном фасаде. Она напоминает спальню в замке, отлично подойдет для детской дочери и имеет площадь в 16 кв. метров.
Вторая спальня находится над гостиной и имеет лишь два окна – одно стандартное с видом на улицу, а второе мансардное – с видом на небо. Как вы можете увидеть на фасаде, эркер в данной комнате отсутствует, но в этой комнате есть другая приятная особенность – камин, поэтому она отлично подойдет для спальни родителей.
Третья спальня имеет угловое расположение, два блока остекления и выход на собственный балкон-террасу площадью 17,5 кв. метров. Это позволяет надеяться на то, что вашему сыну она особенно понравится и он сможет устроить здесь множество игровых зон.
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