Невероятный дом в стиле минимализм

Шикарная планировка дома включает кухню-гостиную с панорамным видом и отдельной террасой для отдыха, которые изнутри выглядят, как часть природы и ощущаются просто фантастически. Слева мы видим блок летней гостиной с домашним кинотеатром, над ним – летнюю террасу для отдыха или бытовых нужд.

Несколько спален расположены на втором этаже и имеют панорамное остекление, как и главная ванная комната. Цветовая гамма проекта позволяет практически полностью стереть границы между зонами, их назначением и различиями и создать один большой проект, будто целый мир с удивительной атмосферой.

Панорамное остекление в проекте имеет не просто большое значение для внешнего вида, но и для созданного настроения в доме. Можно сказать, что жить в таком доме все равно, что жить с широко открытым глазами, тогда как стандартные окна ассоциируются с сильным прищуриванием. Подумав об этом, можно сразу понять, насколько велика разница в восприятии мира и самого себя и насколько уровень жизни может быть увеличен за счет панорамного остекления.