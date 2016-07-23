Невероятный дом в стиле минимализм

Уникальный проект загородного дом в стиле минимализм – это всегда вдохновение, которое остается с вами надолго. Этот потрясающий коттедж от архитектора Александра Жидкова покажет вам, что площадь в 250 кв. метров может выглядеть по-голливудски.
Данный проект дома не является бюджетным вариантом для жизни в пригороде, но дает нам пример потрясающего соотношения цены и качества. Панорамное остекление здесь дает эффектную визуальную картинку как со стороны интерьеров, так и во внешнем облике дома, а рациональная планировка по высшим стандартам удивит своей комфортабельностью даже придирчивого клиента.
Данный проект, который во многом превосходит подобные, идет навстречу современной загородной архитектуре и практически футуристичному облику пригорода. Выполненный в стиле минимализм, он не просто выглядит лаконично и современно, но и использует главные тренды этого сезона. Например, реечные экраны для создания приватности и затенения для спален, оформление фасадов декоративными панелями из натурального дерева, стеклянные экраны без видимых швов и бортиков для террас и угловое панорамное остекление.
Тонкие и прямые линии преобладают в визуальном облике проекта. Каждая комната здесь имеет не только расширенный формат, но и дизайн интерьера, который позволяет использовать каждый квадратный метр на 100%.
Общая площадь остекления на фасадах – около 90 кв. метров, что позволяет по-настоящему реализовать мечту о панорамных видах почти из любой комнаты дома.
Шикарная планировка дома включает кухню-гостиную с панорамным видом и отдельной террасой для отдыха, которые изнутри выглядят, как часть природы и ощущаются просто фантастически. Слева мы видим блок летней гостиной с домашним кинотеатром, над ним – летнюю террасу для отдыха или бытовых нужд.
Несколько спален расположены на втором этаже и имеют панорамное остекление, как и главная ванная комната. Цветовая гамма проекта позволяет практически полностью стереть границы между зонами, их назначением и различиями и создать один большой проект, будто целый мир с удивительной атмосферой.
Панорамное остекление в проекте имеет не просто большое значение для внешнего вида, но и для созданного настроения в доме. Можно сказать, что жить в таком доме все равно, что жить с широко открытым глазами, тогда как стандартные окна ассоциируются с сильным прищуриванием. Подумав об этом, можно сразу понять, насколько велика разница в восприятии мира и самого себя и насколько уровень жизни может быть увеличен за счет панорамного остекления.
Шикарные террасы находятся в зоне летнего отдыха – при второй гостиной и террасе на втором этаже. Здесь, на площади более 60 кв. метров, достаточно места для столовой, патио, шезлонгов, уголка для чаепитий, детской площадки и зоны барбекю.
Террасы являются незаменимым дополнением к дому для жизни в теплое время года. Современные виллы подразумевают их расширенную площадь (до 150 кв. метров), благодаря которым летняя жизнь на свежем воздухе наконец-то переходит на американский уровень. Такие террасы подходят как для теплого, так и для умеренного и даже холодного климата.
Еще один проект архитектора Александра Жидкова похожей площади вы можете найти в его портфолио. Он имеет близкую цветовую гамму с проектом, описанном в данной статье. Этот стильный коттедж оформлен в скандинавском стиле и смотрится особенно уютно. Специально созданный для зеленого участка в окружении живописного ландшафта, он имеет очень приватную планировку и шикарную террасу. Общая площадь дома (270 кв. метров) идеальна для современной семьи.
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