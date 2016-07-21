Проект дома для молодой семьи

Особенный элемент в ландшафтном проекте – «остров» при бассейне, декорированный зелеными туями для создания приватности и релакс-эффекта. Вокруг этой террасы, которую корректнее было бы назвать полуостровом, выступающим с материка, располагаются лазурные воды бассейна в стиле бланже.

Основная терраса располагается за этой зоной – она выровнена с уровнем пола в доме и имеет площадь более 40 кв. метров. Частично она затенена конструкцией самого здания и навесом, а декоративная штукатурка серого цвета на колоннах удивительно переливается от бледно-серого и пепельного до черного и угольного оттенков.

В зависимости от освещения, погоды и времени суток дом меняется. На закате он будет смотреться особенно внушительно, а на ярком солнце древесина становится менее заметной, зато на первый план выходит декоративная штукатурка с жирными темно-серыми оттенками. Такой подход к дизайну фасадов очень современен – в разное время дом выглядит по-разному, но каждое из его настроений учтено дизайнером при создании нужной атмосферы.

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