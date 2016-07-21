Проект дома для молодой семьи

Современный дом вашей мечты может выглядеть именно так. Слегка футуристичный, выполненный в формате кубизма, он смотрится очень необычно и украшает стандартную улицу с особенным шиком.
В отделке фасада используется имитация бруса и декоративная штукатурка, а панорамное остекление в черных рамах создает особенный глянцевый облик всего дома. Созданный на вдохновении современным стилем жизни, этот дом является прекрасным способом сделать жизнь в пригороде максимально комфортабельной.
Общая площадь дома – 380 кв. метров, где современная планировка поражает наравне с настоящими wow-эффектами. Одна двусветная гостиная с угловым остеклением делает жизнь в таком доме по-настоящему особенной. Комбинированная отделка фасадов делает облик дома лаконичным, что позволяет скомпенсировать большие объемы здания и аккуратно вписать их в окружающую среду.
Авторы проекта – архитекторы из студии ARCH INNOVATION GROUP – создали по-настоящему удивительный дом. Он кажется, как минимум, американским или даже австралийским и повышает качество жизни в обычном пригороде в разы. В таком доме утро всегда кажется калифорнийским, а зима проходит в стиле люксового горнолыжного курорта! Кроме того, для летнего времени здесь предусмотрены обширные террасы, которые могут вместить и зону барбекю, и место для шезлонгов, и большой плавательный бассейн.
На первом этаже расположена гостиная со вторым светом и внутренним балконом. На втором этаже мы найдем две спальни, которые сейчас используются как спальня и кабинет, а в будущем будут спальней и детской. В доме предусмотрен гараж на два автомобиля и большой открытый бассейн с подсветкой.
Панорамное остекление, террасы и современный ландшафтный дизайн всецело направлены на то, чтобы объединить внутреннее и внешнее в дизайне загородного дома. В этом проекте данное сочетание реализовано особенно плавно – несколько террас на разных уровнях и в разных частях участка делают сад удобным для отдыха на уровне интерьеров.
Панорамное остекление – точка гармоничного слияния природы и дома. Реализованное в формате от пола до потолка или даже в двусветном варианте, оно неизменно позитивно влияет как на внешний облик дома, так и на эстетику интерьеров. В данном случае главный модуль остекления дома в гостиной обращен специально на террасу при бассейне, «остров» и сам бассейн, поэтому с дивана открывается просто потрясающий вид, способствующий максимальному расслаблению.
Особенный элемент в ландшафтном проекте – «остров» при бассейне, декорированный зелеными туями для создания приватности и релакс-эффекта. Вокруг этой террасы, которую корректнее было бы назвать полуостровом, выступающим с материка, располагаются лазурные воды бассейна в стиле бланже.
Основная терраса располагается за этой зоной – она выровнена с уровнем пола в доме и имеет площадь более 40 кв. метров. Частично она затенена конструкцией самого здания и навесом, а декоративная штукатурка серого цвета на колоннах удивительно переливается от бледно-серого и пепельного до черного и угольного оттенков.
В зависимости от освещения, погоды и времени суток дом меняется. На закате он будет смотреться особенно внушительно, а на ярком солнце древесина становится менее заметной, зато на первый план выходит декоративная штукатурка с жирными темно-серыми оттенками. Такой подход к дизайну фасадов очень современен – в разное время дом выглядит по-разному, но каждое из его настроений учтено дизайнером при создании нужной атмосферы.
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