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Простой коттедж в стиле шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Сиера_530 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
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Этот очаровательный коттедж в стиле шале понравится всем, кто любит традиционный подход в загородной архитектуре. В данном случае архитектурные решения и дизайнерские приемы помогают в самом обычном пригороде создать атмосферу альпийской деревушки. И конечно же, студия VESCO CONSTRUCTION сделала все, чтобы внутри дом соответствовал правилам и уровню современной комфортной жизни.

Дизайн фасадов выполнен в соответствии с оригинальным стилем – декоративный камень, дерево и простая бежевая штукатурка эффектно подчеркивают друг друга в экстерьере. Немаловажной частью является кровля шоколадного цвета, кованые светильники на стенах дома и кашпо с цветущими растениями, без которых ни одно шале не смотрится настоящим.

В этом доме вас ждут не просто дизайн и планировочное решение, но и возможность построить в средней полосе почти настоящее шале. Его особенное очарование придется по вкусу каждому, кто любит настроение гор и хвойного леса. Если вы действительно мечтаете о шале, вы можете подумать о строительстве коттеджа в данном стиле или о покупке настоящего дома в Италии. Например, нуждающиеся в реконструкции исторические дома на севере страны стоят от 10-20 тыс. евро.

Образ шале

Сиера_530 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Сиера_530 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Стиль шале отлично подойдет для загородного дома. Удивительно, что построить такой дом можно из любого материала (газоблока, кирпича, SIP-панелей), а декоративные детали создадут нужный образ.

Такой дизайн дома отлично подходит для умеренного и холодного климата. Шоколадные оттенки позволяют добавить теплых, насыщенных красок зимой, бежевые – отлично соревнуются с серым пейзажем за окном, подогревая его, а камень и натуральное дерево создают контраст, что особенно важно для домов в степи и в лесу.

Эксклюзивность

Сиера_530 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Сиера_530 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Как и оригинальные шале в Швейцарии и Франции, этот дом является эксклюзивным проектом. Его многоуровневая асимметричная планировка очень красиво повторяет традиции настоящего альпийского жилья. В горах из-за рельефной местности окна в доме тоже могут быть расположены в очень нестандартном порядке, что делает дом и виды из него максимально оригинальными.

Микс шале и модерна

Сиера_530 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
Vesco Construction

Сиера_530 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Удивительно, но в планировках тоже есть собственные стили и архитектура, расположение комнат и даже такие мелочи, как отсутствие или наличие ниш, чаще всего зависят от этого. В современных коттеджах, которые имитируют различные стили, например, шале или американский, планировки чаще всего проявляются гармоничным сочетанием стандартного восточноевропейского коттеджа и копируемого стиля.

​Планировка

Сиера_530 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Сиера_530 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

На первом этаже нас ждет прекрасная, почти симметричная планировка с особенно привлекательным форматом кухни-гостиной. Общая площадь последней – около 65 кв. метров, она расположилась в задней части здания и также имеет террасу для барбекю (46 метров). Гостиная выходит окнами на три стороны света, а красивый выступ в зоне столовой придает ей атмосферности и особенного шарма. Также на первом этаже есть игровая для детей (кабинет/гостевая), тамбур-холл, лестничный холл и гостевая туалетная комната.

В приватной семейной зоне второго этажа мы найдем очень привлекательную планировку. Главный мастер-сьют (27 метров) имеет отдельную ванную комнату и гардеробную (12 и 12 метров). Рядом находятся две детские спальни (20 и 18 метров) с собственной ванной комнатой (6 метров). На этом этаже есть один огромный балкон при мастер-сьюте (20 метров) и один маленький французский балкончик для одной из детских.

На цокольном этаже нас ждут не только технические помещения. Гараж на два автомобиля здесь соседствует не только с гаражом для автотехники ( 40 + 40 метров), кладовой и топочной, но и со спальней, кабинетом и туалетной комнатой. При желании, здесь можно организовать домашний кинотеатр или гостевую комнату.

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