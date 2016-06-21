Простой коттедж в стиле шале

Этот очаровательный коттедж в стиле шале понравится всем, кто любит традиционный подход в загородной архитектуре. В данном случае архитектурные решения и дизайнерские приемы помогают в самом обычном пригороде создать атмосферу альпийской деревушки. И конечно же, студия VESCO CONSTRUCTION сделала все, чтобы внутри дом соответствовал правилам и уровню современной комфортной жизни.

Дизайн фасадов выполнен в соответствии с оригинальным стилем – декоративный камень, дерево и простая бежевая штукатурка эффектно подчеркивают друг друга в экстерьере. Немаловажной частью является кровля шоколадного цвета, кованые светильники на стенах дома и кашпо с цветущими растениями, без которых ни одно шале не смотрится настоящим.

В этом доме вас ждут не просто дизайн и планировочное решение, но и возможность построить в средней полосе почти настоящее шале. Его особенное очарование придется по вкусу каждому, кто любит настроение гор и хвойного леса. Если вы действительно мечтаете о шале, вы можете подумать о строительстве коттеджа в данном стиле или о покупке настоящего дома в Италии. Например, нуждающиеся в реконструкции исторические дома на севере страны стоят от 10-20 тыс. евро.