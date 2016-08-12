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10 нововведений для уборки на кухне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Contemporary take on a French Country Kitchen, At No 19 At No 19 Кухни в эклектичном стиле
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Сегодня мы покажем вам, как современная кухня становится более удобной и мульти-функциональной для хозяйки. И главное – речь здесь пойдет не о тех новшествах, которые не все из нас готовы использовать на 100%, а об упрощении самых обычных элементов работы на кухни. Например, резки овощей или варки кофе.

​Встроенные плетеные корзины

Contemporary take on a French Country Kitchen At No 19 Кухни в эклектичном стиле
At No 19

Contemporary take on a French Country Kitchen

At No 19
At No 19
At No 19

Плетеные корзины для мелочей, канцелярии, мелких предметов – настоящий подарок хозяйке, у которой на кухне слишком много небольших деталей! Они выдвигаются на специальных рейлингах, созданы либо из натурального материала, либо из пластика и являются очень удобными для любого типа кухонь.

​Интегрированная доска для резки

Silestone Amazon Grey and Spekva Wenge Haus12 Interiors Кухня в стиле модерн
Haus12 Interiors

Silestone Amazon Grey and Spekva Wenge

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Маркировки различных досок (для мяса, овощей и сыра, отдельно) могут стать хорошим вариантом на маленький бюджет, но уже уходят далеко в прошлое. Встроенные прямо в гарнитур (интегрированные) деревянные или каменные столешницы для резки являются новым словом в дизайне кухни.

Специальное покрытие древесины позволяет полностью исключить запахи после резки (даже мясные или рыбные), так как полностью обволакивает материал, не пропуская к пористому дереву ничего лишнего. Доски для резки также могут быть каменными, мраморными и изготовленными из пластика. В фирмах по производству современных кухонь они продаются отдельно, как и многие другие элементы – замене они подлежат каждые 5-15 лет, в зависимости от ваших нужд (большая семья или маленькая).

Такая доска очень легко моется и становится прекрасным помощником любой хозяйке.

​Встроенная мелкая бытовая техника

Linear kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в стиле минимализм
Harvey Jones Kitchens

Linear kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Если вы уже знаете, что холодильники прячутся за обычными дверьми гарнитура, а стеклокерамические плиты и отдельно встроенные духовки выглядят лучше, чем обычные стационарные печи, мы подготовили для вас еще несколько сюрпризов.

Кроме уже перечисленного, встроенная бытовая техника может быть представлена мелкими бытовыми приборами – кофемашиной, микроволновкой, грилем и барбекю, винным холодильником и другими. Это позволяет очистить полки и столешницу от скопления мелкой бытовой техники, которая нуждается в постоянной уборке, чистке и множестве розеток. Так наводить порядок на столешницах становится гораздо проще!

​Панорамные окна

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Кухня в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Современные проекты домов часто имеют панорамные окна, в том числе и на кухне. Для того, чтобы быстро и легко их мыть, вам понадобится профессиональное чистящее средство и склиз (палка с держателем и резиновым лезвием для быстрой и очень эффективной уборки). Выбирайте проверенные фирмы для склиза (другие названия – сгонка, стеклоочиститель) – Unger (Германия), Vermop (Германия), Vileda (Германия), Euromop (Италия), Wagtail (Австралия).

​Встроенные открытые полки

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в классическом стиле
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Открытые полки на кухне могут полностью изменить ваш быт в лучшую сторону. Современные кухонные гарнитуры позволяют полностью забыть о неорганизованном пространстве или слишком пестрых интерьерах. Когда все вещи уже стоят на своих местах, наводить порядок гораздо проще.

​Современный дизайн

Эстетика чистоты (дизайн-проект), Design Service Design Service Кухни в эклектичном стиле Белый
Design Service

Эстетика чистоты (дизайн-проект)

Design Service
Design Service
Design Service

Удивительно, но современный дизайн создан специально для того, чтобы уменьшить наши хлопоты по дому! Стили модерн, минимализм, скандинавский и другие предлагают лаконичные варианты, очень удобные для хозяйки. Здесь идеальные стыки, простая плитка, минималистичные фасады (иногда даже без ручек), а все поверхности открыты, просты и моются быстро и легко.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Высокий гарнитур

Гостиная "Bright colours" vol. 2 Студия дизайна Дарьи Одарюк Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гостиная Bright colours vol. 2

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Мы уже говорили о том, что мелкие предметы на кухне, у которых нет места, являются главным источником неаккуратного вида интерьера. Высокий гарнитур с дополнительными модулями прямо под потолком позволяет решить эту проблему, как минимум, на 50-80%! Эта шикарная кухня по проекту Дарьи Одарюк рассчитана на большую семью и полностью соответствует мечте хозяйки. 

​Грифельные доски

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Кухня в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Мелочи на кухне бывают и другого типа – фотографии, канцелярия, заметки и рецепты. То, что можно прикрепить к стене, покрытой магнитно-грифельной краской, или написать прямо на ней, стоит организовать именно таким образом. Маленькая грифельная стена может быть кухонным фартуком, дверью или акцентной стеной.

Двери-слайдеры

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в скандинавском стиле
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Для уборки многочисленных крупноформатных фасадов кухни на длину 3 метров требуется около 50 минут. Для таких дверей-слайдеров – около 10-ти. Лишние 40 минут времени два раза в месяц вам наверняка не помешают, а сами двери-слайдеры выполнены в современном стиле и к тому же скрывают за собой уникальную и почти гениальную систему хранения в столовой (заменяет буфет).

Нержавеющая сталь

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Обычное моющее средство и вода не справятся с микроскопическими бактериями и загрязнениями на нержавеющей стали. Данный материал требует специального чистящего раствора. Так же, как у дерева, у нержавеющей стали зернистая структура и способна впитывать в себя многие нежелательные элементы. По этой причине очень важно иметь ввиду специальные профильные чистящие средства.

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