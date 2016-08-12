10 нововведений для уборки на кухне

Маркировки различных досок (для мяса, овощей и сыра, отдельно) могут стать хорошим вариантом на маленький бюджет, но уже уходят далеко в прошлое. Встроенные прямо в гарнитур (интегрированные) деревянные или каменные столешницы для резки являются новым словом в дизайне кухни.

Специальное покрытие древесины позволяет полностью исключить запахи после резки (даже мясные или рыбные), так как полностью обволакивает материал, не пропуская к пористому дереву ничего лишнего. Доски для резки также могут быть каменными, мраморными и изготовленными из пластика. В фирмах по производству современных кухонь они продаются отдельно, как и многие другие элементы – замене они подлежат каждые 5-15 лет, в зависимости от ваших нужд (большая семья или маленькая).

Такая доска очень легко моется и становится прекрасным помощником любой хозяйке.