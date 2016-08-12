10 нововведений для уборки на кухне

Сегодня мы покажем вам, как современная кухня становится более удобной и мульти-функциональной для хозяйки. И главное – речь здесь пойдет не о тех новшествах, которые не все из нас готовы использовать на 100%, а об упрощении самых обычных элементов работы на кухни. Например, резки овощей или варки кофе.
Плетеные корзины для мелочей, канцелярии, мелких предметов – настоящий подарок хозяйке, у которой на кухне слишком много небольших деталей! Они выдвигаются на специальных рейлингах, созданы либо из натурального материала, либо из пластика и являются очень удобными для любого типа кухонь.
Маркировки различных досок (для мяса, овощей и сыра, отдельно) могут стать хорошим вариантом на маленький бюджет, но уже уходят далеко в прошлое. Встроенные прямо в гарнитур (интегрированные) деревянные или каменные столешницы для резки являются новым словом в дизайне кухни.
Специальное покрытие древесины позволяет полностью исключить запахи после резки (даже мясные или рыбные), так как полностью обволакивает материал, не пропуская к пористому дереву ничего лишнего. Доски для резки также могут быть каменными, мраморными и изготовленными из пластика. В фирмах по производству современных кухонь они продаются отдельно, как и многие другие элементы – замене они подлежат каждые 5-15 лет, в зависимости от ваших нужд (большая семья или маленькая).
Такая доска очень легко моется и становится прекрасным помощником любой хозяйке.
Если вы уже знаете, что холодильники прячутся за обычными дверьми гарнитура, а стеклокерамические плиты и отдельно встроенные духовки выглядят лучше, чем обычные стационарные печи, мы подготовили для вас еще несколько сюрпризов.
Кроме уже перечисленного, встроенная бытовая техника может быть представлена мелкими бытовыми приборами – кофемашиной, микроволновкой, грилем и барбекю, винным холодильником и другими. Это позволяет очистить полки и столешницу от скопления мелкой бытовой техники, которая нуждается в постоянной уборке, чистке и множестве розеток. Так наводить порядок на столешницах становится гораздо проще!
Современные проекты домов часто имеют панорамные окна, в том числе и на кухне. Для того, чтобы быстро и легко их мыть, вам понадобится профессиональное чистящее средство и склиз (палка с держателем и резиновым лезвием для быстрой и очень эффективной уборки). Выбирайте проверенные фирмы для склиза (другие названия – сгонка, стеклоочиститель) – Unger (Германия), Vermop (Германия), Vileda (Германия), Euromop (Италия), Wagtail (Австралия).
Открытые полки на кухне могут полностью изменить ваш быт в лучшую сторону. Современные кухонные гарнитуры позволяют полностью забыть о неорганизованном пространстве или слишком пестрых интерьерах. Когда все вещи уже стоят на своих местах, наводить порядок гораздо проще.
Удивительно, но современный дизайн создан специально для того, чтобы уменьшить наши хлопоты по дому! Стили модерн, минимализм, скандинавский и другие предлагают лаконичные варианты, очень удобные для хозяйки. Здесь идеальные стыки, простая плитка, минималистичные фасады (иногда даже без ручек), а все поверхности открыты, просты и моются быстро и легко.
Bright coloursvol. 2
Мы уже говорили о том, что мелкие предметы на кухне, у которых нет места, являются главным источником неаккуратного вида интерьера. Высокий гарнитур с дополнительными модулями прямо под потолком позволяет решить эту проблему, как минимум, на 50-80%! Эта шикарная кухня по проекту Дарьи Одарюк рассчитана на большую семью и полностью соответствует мечте хозяйки.
Мелочи на кухне бывают и другого типа – фотографии, канцелярия, заметки и рецепты. То, что можно прикрепить к стене, покрытой магнитно-грифельной краской, или написать прямо на ней, стоит организовать именно таким образом. Маленькая грифельная стена может быть кухонным фартуком, дверью или акцентной стеной.
Для уборки многочисленных крупноформатных фасадов кухни на длину 3 метров требуется около 50 минут. Для таких дверей-слайдеров – около 10-ти. Лишние 40 минут времени два раза в месяц вам наверняка не помешают, а сами двери-слайдеры выполнены в современном стиле и к тому же скрывают за собой уникальную и почти гениальную систему хранения в столовой (заменяет буфет).
Обычное моющее средство и вода не справятся с микроскопическими бактериями и загрязнениями на нержавеющей стали. Данный материал требует специального чистящего раствора. Так же, как у дерева, у нержавеющей стали зернистая структура и способна впитывать в себя многие нежелательные элементы. По этой причине очень важно иметь ввиду специальные профильные чистящие средства.
Далее на homify:
— Русская мечта для пригорода за 3,2 млн рублей!;
— Идеи дизайна красивой кухни;