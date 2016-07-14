​11 модных стилей в дизайне кроватей

Выбирая кровать или даже целый комплект мебели для спальни, вам следует тщательно рассмотреть все варианты. Вдруг в мире есть стиль, который вы упустили и который является вашей самой настоящей мечтой!
Давайте вместе посмотрим, как стили в дизайне интерьера проявляются в дизайне мебели и узнаем, что для вас и вашей семьи подходит лучше всего!
Один из самых перспективных стилей в дизайне кроватей в РФ – неоклассика, он основывается на лаконичном текстильном изголовье с техникой капитоне. Оно может быть разной формы – прямоугольным, полукруглым, в форме бабочки, кареты или веера. Для дизайна обычно используются лаконичные расцветки – бежевый, белый, серый или коричневый.
Потрясающий стиль ар-деко, полный роскоши геометричных узоров, блеска зеркальной отделки и шелка, шика дорогой отделки и текстиля, особенно разнообразен в дизайне кроватей. Изголовья здесь могут быть как лаконичными, как на фотографии выше, так и почти царскими – с капитоне, позолоченной резьбой по периметру и стразами!
Удивительный стиль мастер-сьют, который часто просто поражает наше воображение и заставляет мечтать об интерьере, который знает о нас все и предугадывает наши желания, имеет явное отражение и в дизайне мебели. Точнее, именно данный стиль полностью размывает грани между отделкой и мебелью, которые дополняют друг друга и становятся единым целым.
Изголовье здесь часто имеет подсветку, интегрированный в стену формат, а сама кровать стоит на полу, иногда даже не закрепленная к стене. Прикроватные тумбочки могут быть невесомыми, без ножек и крепиться на стену, а само изголовье – продолжаться за пределы кровати (на уровень тумбочек), иметь встроенные светильники, розетки и выключатели, элементы климат-контроля и другие технологичные начинки.
Room of wondersvol. 2
Легкая современная эклектика подразумевает кровать с текстильным изголовьем и простым декором – стразами, легкой рамой, пуговицами или орнаментом. Такие изголовья могут быть как частью кровати, так и крепиться к стене. В последнем варианте их можно заменить на новые за более скромную сумму.
Потрясающий стиль дворцовой классики на основе палитры цвета розового жемчуга вдохновляет, как никогда! Комплекты такой мебели стоят от 80 тыс. рублей (кровать + шкаф) и имеют очень презентабельный вид. Если вы всегда мечтали быть принцессой, жить во Франции или во дворце – позвольте себе такое удовольствие. Правда, вариации из темного дерева уже относятся к другому стилю, который больше напоминает английские готические особняки, чем французские.
Предельный минимализм в дизайне кроватей обычно основывается на изголовье в очень лаконичном формате. Простые линии, минимум декора или орнаментов и нейтральная раскраска позволяют сделать спальню местом для спокойного отдыха.
Футуристические интерьеры требуют особого подхода в выборе мебели. Чаще всего футуризм урбанистический, современный основывается на минимализме, но выбирает монохромные цветовые гаммы, наполненные био-формами, зеркалами, удивительным текстилем и креативной интегрированной подсветкой. Кровати здесь имеют либо исключительно простые формы, либо параметрические или повторяют биологические, становясь центром композиции.
Эко-минимализм, нордическая лаконичность, бледность и ощущение скандинавского рустика в данном стиле очень сильно влияет на атмосферу всей спальни. Только если вы действительно любите оригинальное дерево, стоит выбирать этот слегка брутальный стиль для дизайна интерьера. Правда, белые, более лаконичные вариации подойдут в любой интерьер, например, от IKEA.
Данный стиль легко можно узнать по скошенным ножкам, которые у мебели обычно расставлены в стороны. Кроме того, эклектичное смешение в дизайне фасадов (белые, деревянные, пластмассовые) также говорит о том, что вы находитесь в интерьере, который мог быть создан в 60-х в Милане или США.
В современности ретро 60-х выходит на новый уровень и становится одним из самых популярных стилей 2015-2020-х годов. Коллекции в данной стилистике можно увидеть у многих производителей мебели, а в некоторых странах, например в Турции, где в реальные 60-ые мода на мебель в принципе почти отсутствовала, данная мебель вызывает настоящий бум так как не является прошлым страны.
Стиль прованс, как итальянский, так и французский, часто основывается на кованой кровати различных типов. Чем дальше в историю дизайна вы заходите, тем грубее оказывается ковка и может доходить до почти средневековых форм. Правда, стиль прованс чаще всего используется не для создания готической атмосферы, а настроения легкой весны в городской квартире. Тогда вам понадобится белая кровать с балдахином и текстиль с розами или пионами.
Раскладные диваны, кровати, спускающие с потолка или прячущиеся в шкафу… Мебель-трансформер обычно выполнена в стиле минимализм и позволяет вам с удобством жить на маленьком пространстве.
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