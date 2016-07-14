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​11 модных стилей в дизайне кроватей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Спальня в стиле минимализм
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Выбирая кровать или даже целый комплект мебели для спальни, вам следует тщательно рассмотреть все варианты. Вдруг в мире есть стиль, который вы упустили и который является вашей самой настоящей мечтой!

Давайте вместе посмотрим, как стили в дизайне интерьера проявляются в дизайне мебели и узнаем, что для вас и вашей семьи подходит лучше всего!

​Неоклассика

Частный дом (Краснодар), Mushulov Project Mushulov Project Спальня в классическом стиле
Mushulov Project

Частный дом (Краснодар)

Mushulov Project
Mushulov Project
Mushulov Project

Один из самых перспективных стилей в дизайне кроватей в РФ – неоклассика, он основывается на лаконичном текстильном изголовье с техникой капитоне. Оно может быть разной формы – прямоугольным, полукруглым, в форме бабочки, кареты или веера. Для дизайна обычно используются лаконичные расцветки – бежевый, белый, серый или коричневый.

​Ар-деко

Спальня в стиле Ар-деко, Sweet Home Design Sweet Home Design Спальня в стиле модерн
Sweet Home Design

Спальня в стиле Ар-деко

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Потрясающий стиль ар-деко, полный роскоши геометричных узоров, блеска зеркальной отделки и шелка, шика дорогой отделки и текстиля, особенно разнообразен в дизайне кроватей. Изголовья здесь могут быть как лаконичными, как на фотографии выше, так и почти царскими – с капитоне, позолоченной резьбой по периметру и стразами!

​Мастер-сьют

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Спальня в стиле минимализм
Студия Павла Полынова

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м.

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Удивительный стиль мастер-сьют, который часто просто поражает наше воображение и заставляет мечтать об интерьере, который знает о нас все и предугадывает наши желания, имеет явное отражение и в дизайне мебели. Точнее, именно данный стиль полностью размывает грани между отделкой и мебелью, которые дополняют друг друга и становятся единым целым.

Изголовье здесь часто имеет подсветку, интегрированный в стену формат, а сама кровать стоит на полу, иногда даже не закрепленная к стене. Прикроватные тумбочки могут быть невесомыми, без ножек и крепиться на стену, а само изголовье – продолжаться за пределы кровати (на уровень тумбочек), иметь встроенные светильники, розетки и выключатели, элементы климат-контроля и другие технологичные начинки.

​Современная эклектика

Детская "Room of wonders" vol. 2 Студия дизайна Дарьи Одарюк Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Детская Room of wonders vol. 2

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Легкая современная эклектика подразумевает кровать с текстильным изголовьем и простым декором – стразами, легкой рамой, пуговицами или орнаментом. Такие изголовья могут быть как частью кровати, так и крепиться к стене. В последнем варианте их можно заменить на новые за более скромную сумму.

​Дворцовая классика

Leydi, Mozza dİzayn Mozza dİzayn Спальная комната Кровати и изголовья
Mozza dİzayn

Mozza dİzayn
Mozza dİzayn
Mozza dİzayn

Потрясающий стиль дворцовой классики на основе палитры цвета розового жемчуга вдохновляет, как никогда! Комплекты такой мебели стоят от 80 тыс. рублей (кровать + шкаф) и имеют очень презентабельный вид. Если вы всегда мечтали быть принцессой, жить во Франции или во дворце – позвольте себе такое удовольствие. Правда, вариации из темного дерева уже относятся к другому стилю, который больше напоминает английские готические особняки, чем французские.

​Минимализм

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Спальня в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Предельный минимализм в дизайне кроватей обычно основывается на изголовье в очень лаконичном формате. Простые линии, минимум декора или орнаментов и нейтральная раскраска позволяют сделать спальню местом для спокойного отдыха.

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​Футуризм и параметризм

Квартира в Броварах, 27Unit design buro 27Unit design buro Спальня в стиле модерн
27Unit design buro

Квартира в Броварах

27Unit design buro
27Unit design buro
27Unit design buro

Футуристические интерьеры требуют особого подхода в выборе мебели. Чаще всего футуризм урбанистический, современный основывается на минимализме, но выбирает монохромные цветовые гаммы, наполненные био-формами, зеркалами, удивительным текстилем и креативной интегрированной подсветкой. Кровати здесь имеют либо исключительно простые формы, либо параметрические или повторяют биологические, становясь центром композиции.

​Скандинавский

bolighus Design, bolighus design bolighus design Спальная комната Кровати и изголовья
bolighus design

bolighus design
bolighus design
bolighus design

Эко-минимализм, нордическая лаконичность, бледность и ощущение скандинавского рустика в данном стиле очень сильно влияет на атмосферу всей спальни. Только если вы действительно любите оригинальное дерево, стоит выбирать этот слегка брутальный стиль для дизайна интерьера. Правда, белые, более лаконичные вариации подойдут в любой интерьер, например, от IKEA.

​Ретро 60-х

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Спальная комната Кровати и изголовья
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Данный стиль легко можно узнать по скошенным ножкам, которые у мебели обычно расставлены в стороны. Кроме того, эклектичное смешение в дизайне фасадов (белые, деревянные, пластмассовые) также говорит о том, что вы находитесь в интерьере, который мог быть создан в 60-х в Милане или США. 

В современности ретро 60-х выходит на новый уровень и становится одним из самых популярных стилей 2015-2020-х годов. Коллекции в данной стилистике можно увидеть у многих производителей мебели, а в некоторых странах, например в Турции, где в реальные 60-ые мода на мебель в принципе почти отсутствовала, данная мебель вызывает настоящий бум так как не является прошлым страны.

​Прованс

homify Спальня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Стиль прованс, как итальянский, так и французский, часто основывается на кованой кровати различных типов. Чем дальше в историю дизайна вы заходите, тем грубее оказывается ковка и может доходить до почти средневековых форм. Правда, стиль прованс чаще всего используется не для создания готической атмосферы, а настроения легкой весны в городской квартире. Тогда вам понадобится белая кровать с балдахином и текстиль с розами или пионами.

​Трансформеры

Bed Up Cocoon, DECADRAGES DECADRAGES Спальная комната Кровати и изголовья
DECADRAGES

DECADRAGES
DECADRAGES
DECADRAGES

Раскладные диваны, кровати, спускающие с потолка или прячущиеся в шкафу… Мебель-трансформер обычно выполнена в стиле минимализм и позволяет вам с удобством жить на маленьком пространстве.

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А какой у вас любимый стиль в дизайне кроватей? Поделитесь с нами!

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