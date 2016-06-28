Маленький деревянный домик на природе

Этот привлекательный проект современного коттеджа из SIP-панелей откроет вам возможности дизайна в стиле кантри с особой любовью к современной практичности. Такой дом может быть идеальной дачей или хорошим стартовым домом для молодой семьи. Его возведение, по разным оценкам и с разной отделкой, будет стоить от 3,5 до 5,5 млн рублей.

Авторы данного проекта – студия TOKI-AD – решили реализовать здесь множество трендовых идей в дизайне. Например, террасы с выходом на них через двери-слайдеры, двусветная гостиная и кухонный остров отлично подходят для современной жизни семьи с маленькими детьми.

В этом проекте есть лаконичность минимализма, современный эко-подход и система отопления на основе «теплого пола» и теплового насоса, которая решает проблемы дизайна панорамного остекления и снижает эксплуатационные расходы.