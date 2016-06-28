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Маленький деревянный домик на природе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Дома в стиле модерн Дерево Серый
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Этот привлекательный проект современного коттеджа из SIP-панелей откроет вам возможности дизайна в стиле кантри с особой любовью к современной практичности. Такой дом может быть идеальной дачей или хорошим стартовым домом для молодой семьи. Его возведение, по разным оценкам и с разной отделкой, будет стоить от 3,5 до 5,5 млн рублей.

Авторы данного проекта – студия TOKI-AD – решили реализовать здесь множество трендовых идей в дизайне. Например, террасы с выходом на них через двери-слайдеры, двусветная гостиная и кухонный остров отлично подходят для современной жизни семьи с маленькими детьми.

В этом проекте есть лаконичность минимализма, современный эко-подход и система отопления на основе «теплого пола» и теплового насоса, которая решает проблемы дизайна панорамного остекления и снижает эксплуатационные расходы.

​Домик в лесу

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Дома в стиле модерн Дерево Серый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Дом построен из SIP-панелей и имеет очень удобную планировку. На первом этаже мы найдем большую комнату, которая совмещает функции гостиной, лестничного холла, прихожей, кухни и столовой. Еще на первом этаже есть кладовая, топочная и гостевой туалет.

На втором этаже мы найдем одну ванную комнату и три спальни площадью около 10 кв. метров каждая, а также маленькую детскую игровую комнату площадью 7 кв. метров. Общая площадь дома – около 125 кв. метров.

​Двусветная гостиная

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Стильная двусветная гостиная выглядит очень подходяще для семьи с маленькими детьми. Она просторная, светлая, имеет двери-слайдеры с выходом на террасу, а также оформлена с помощью натуральных материалов.

​Двери-слайдеры на террасу

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Окна и двери в стиле модерн Дерево Белый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Выход на террасы и в сад с помощью дверей-слайдеров – очень удобная и современная идея. Панорамный вид на горы, хвойный и лиственный лес и идеальную газонную площадку действительно выглядит очень красиво.

​Лестничный холл

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Железо / Сталь Черный
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Пространство прихожей на первом этаже находится на 10 см ниже общего уровня пола. Здесь легко расположить велосипеды, ролики и обувь, и все это с удобством для уборки.

​Камин в гостиной

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Железо / Сталь Черный
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Также в гостиной мы найдем железную печь на дровах, находящуюся в идеальном месте для обзора из гостиной, столовой и кухни.

​Кухня-столовая

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

В стильной кухне-столовой есть отдельная маленькая кладовая и гарнитур с кухонным островом. На фотографии выше на переднем плане – столовая группа, компактно размещенная рядом.

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Спальни

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Спальня в стиле модерн Дерево Белый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

На втором этаже мы найдем три спальни и маленькую детскую игровую комнату. Плюс к ним здесь – большая общая ванная комната. Спальни и комнаты маленькие, компактные, а системы хранения встроены в стену.

​Дизайн фасадов

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Дома в стиле модерн Дерево Серый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Фасады дома оформлены штукатуркой с покраской в кофейный оттенок. Окна и двери, а также материал мощения террасы – натуральное дерево. Мансардный этаж создает как пространство для спален, так и зону второго света для гостиной с лестницей на втором этаже.

​Вечерний вид

里山に建つ家, toki Architect design office toki Architect design office Дома в стиле модерн Дерево Серый
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

А вот так этот маленький деревянный домик выглядит вечером. Очень красивый проект ландшафтного дизайна подразумевает газон, насыпную площадку для паркинга и небольшой забор слева от парадного входа, добавляющий приватности большим окнам в гостиной. Террасы здесь две – бетонная (слева) и деревянная (справа).

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