Маленький деревянный домик на природе

Этот привлекательный проект современного коттеджа из SIP-панелей откроет вам возможности дизайна в стиле кантри с особой любовью к современной практичности. Такой дом может быть идеальной дачей или хорошим стартовым домом для молодой семьи. Его возведение, по разным оценкам и с разной отделкой, будет стоить от 3,5 до 5,5 млн рублей.
Авторы данного проекта – студия TOKI-AD – решили реализовать здесь множество трендовых идей в дизайне. Например, террасы с выходом на них через двери-слайдеры, двусветная гостиная и кухонный остров отлично подходят для современной жизни семьи с маленькими детьми.
В этом проекте есть лаконичность минимализма, современный эко-подход и система отопления на основе «теплого пола» и теплового насоса, которая решает проблемы дизайна панорамного остекления и снижает эксплуатационные расходы.
Дом построен из SIP-панелей и имеет очень удобную планировку. На первом этаже мы найдем большую комнату, которая совмещает функции гостиной, лестничного холла, прихожей, кухни и столовой. Еще на первом этаже есть кладовая, топочная и гостевой туалет.
На втором этаже мы найдем одну ванную комнату и три спальни площадью около 10 кв. метров каждая, а также маленькую детскую игровую комнату площадью 7 кв. метров. Общая площадь дома – около 125 кв. метров.
Стильная двусветная гостиная выглядит очень подходяще для семьи с маленькими детьми. Она просторная, светлая, имеет двери-слайдеры с выходом на террасу, а также оформлена с помощью натуральных материалов.
Выход на террасы и в сад с помощью дверей-слайдеров – очень удобная и современная идея. Панорамный вид на горы, хвойный и лиственный лес и идеальную газонную площадку действительно выглядит очень красиво.
Пространство прихожей на первом этаже находится на 10 см ниже общего уровня пола. Здесь легко расположить велосипеды, ролики и обувь, и все это с удобством для уборки.
Также в гостиной мы найдем железную печь на дровах, находящуюся в идеальном месте для обзора из гостиной, столовой и кухни.
В стильной кухне-столовой есть отдельная маленькая кладовая и гарнитур с кухонным островом. На фотографии выше на переднем плане – столовая группа, компактно размещенная рядом.
На втором этаже мы найдем три спальни и маленькую детскую игровую комнату. Плюс к ним здесь – большая общая ванная комната. Спальни и комнаты маленькие, компактные, а системы хранения встроены в стену.
Фасады дома оформлены штукатуркой с покраской в кофейный оттенок. Окна и двери, а также материал мощения террасы – натуральное дерево. Мансардный этаж создает как пространство для спален, так и зону второго света для гостиной с лестницей на втором этаже.
А вот так этот маленький деревянный домик выглядит вечером. Очень красивый проект ландшафтного дизайна подразумевает газон, насыпную площадку для паркинга и небольшой забор слева от парадного входа, добавляющий приватности большим окнам в гостиной. Террасы здесь две – бетонная (слева) и деревянная (справа).
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;