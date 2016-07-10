До и После: Реконструкция коттеджа

Этот коттедж был построен в 70-80-ые годы и нуждался в полной реконструкции. Строители и рабочие оставили лишь внешние стены и некоторые внутренние перегородки и демонтировали все, что, по их мнению, мешало возрождению дома-Феникса из пепла.
Студия талантливых профессионалов TUNCER SEZGIN İÇ MIMARLIK разработала данный дизайн-проект и реализовала его в одном из самых очаровательных мест на этой планете. Курорт Чешме в Турции популярен у молодоженов и виндсерферов, англичан и скандинавов и любим за его потрясающую природу, лазурные воды и потрясающе красивые греческие улицы со старыми домиками.
Первым этапом реконструкции был вынос всего ненужного. Была демонтирована кухня, которая раньше находилась в нише слева. Все полы, настенные детали, окна и двери тоже были убраны, чтобы новая отделка не базировалась ни на чем старом. Остались только внешние и некоторые несущие стены.
Удивительно, но после такой масштабной реконструкции дом выглядит как новый, а 30-40 лет жизни с него слетают практически мгновенно!
После редизайна на первом этаже мы найдем стильную прихожую с гардеробной за лестницей, ванную комнату с зоной прачечной напротив лестницы, а также открытую зону кухни-гостиной, между которыми расположена лишь колонна и зона TV.
В Турции общее расположение кухни и гостиной в одной комнате популярным стало достаточно давно. Уже многие десятилетия дома строятся с расчетом на то, что кухня и гостиная будут близкими соседями, а значит – прекрасно освещены, с ощущением внутреннего простора и общей концепцией в дизайне интерьера.
В данном случае планировка салона, площадь которого немногим больше 35 кв. метров, была зонирована с помощью несущей колонны и зоны TV, за которой мы найдем одну из главных частей гарнитура с плитой и вытяжкой активного типа, которую вы видите почти над TV (по форме она напоминает стильные светильник).
Стильная кухня имеет вытянутую форму, но прекрасное оснащение. Гарнитур в стиле минимализм здесь смотрится очень стильно и современно, а элементы ар-деко в дизайне гостиной позволяют сделать дом еще и роскошным и презентабельным на вид.
Бывшие кухни (10 кв. метров) и салона (27 кв. метров, с лестницей) теперь являются единым целым и смотрятся очень современно.
Простая отделка в ванной комнате типична для Турции. Керамическая плитка, маленькое окно, большая тумба с мраморной столешницей являются стандартным набором для дома 80-90х годов.
После редизайна обе ванные комнаты в этом прекрасном коттедже получили новую отделку. Выполненные в оливково-каменной цветовой гамме, они смотрятся очень стильно из-за использованной крупноформатной прямоугольной плитки.
Также в ванных комнатах мы найдем встроенные сливы для унитаза. Сами унитазы подвесные плюс имеют функцию биде, что есть в 99% квартир и домов в турецких городах и показывает общий уровень жизни в данной стране.
Красивая новая тумба напоминает стиль SPA – сочетание темного дерева и натурального камня выглядит здесь просто роскошно!
Стильные спальни на втором этаже оформлены в современном стиле и нейтральных цветовых гаммах. Все они имеют встроенные системы хранения.
Студия TUNCER SEZGIN İÇ MIMARLIK находится в прибрежном городе Измир, на Эгейском побережье Турции. Она занимается реконструкцией частных домов и дизайном интерьеров квартир. На их счету огромное количество стильных и просто очаровательных проектов частных домов, квартир и отелей.
Хотим обратить ваше внимание на другой проект того же автора. Отель YA-GA в Алачати, Турция, популярен не только у читателей интерьерных журналов, но и у самих туристов, которые погружаются в настоящую греко-турецкую сказку, отдыхая на побережье Эгейского моря. Потрясающие, вдохновляющие интерьеры этого отеля вы можете посмотреть здесь.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;