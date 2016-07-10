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До и После: Реконструкция коттеджа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
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Этот коттедж был построен в 70-80-ые годы и нуждался в полной реконструкции. Строители и рабочие оставили лишь внешние стены и некоторые внутренние перегородки и демонтировали все, что, по их мнению, мешало возрождению дома-Феникса из пепла.

Студия талантливых профессионалов TUNCER SEZGIN İÇ MIMARLIK разработала данный дизайн-проект и реализовала его в одном из самых очаровательных мест на этой планете. Курорт Чешме в Турции популярен у молодоженов и виндсерферов, англичан и скандинавов и любим за его потрясающую природу, лазурные воды и потрясающе красивые греческие улицы со старыми домиками.

​До: реконструкция в процессе

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Первым этапом реконструкции был вынос всего ненужного. Была демонтирована кухня, которая раньше находилась в нише слева. Все полы, настенные детали, окна и двери тоже были убраны, чтобы новая отделка не базировалась ни на чем старом. Остались только внешние и некоторые несущие стены.

Удивительно, но после такой масштабной реконструкции дом выглядит как новый, а 30-40 лет жизни с него слетают практически мгновенно!

​После: современный интерьер

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

После редизайна на первом этаже мы найдем стильную прихожую с гардеробной за лестницей, ванную комнату с зоной прачечной напротив лестницы, а также открытую зону кухни-гостиной, между которыми расположена лишь колонна и зона TV.

​Планировка салона

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

В Турции общее расположение кухни и гостиной в одной комнате популярным стало достаточно давно. Уже многие десятилетия дома строятся с расчетом на то, что кухня и гостиная будут близкими соседями, а значит – прекрасно освещены, с ощущением внутреннего простора и общей концепцией в дизайне интерьера.

В данном случае планировка салона, площадь которого немногим больше 35 кв. метров, была зонирована с помощью несущей колонны и зоны TV, за которой мы найдем одну из главных частей гарнитура с плитой и вытяжкой активного типа, которую вы видите почти над TV (по форме она напоминает стильные светильник).

​После: кухня

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Стильная кухня имеет вытянутую форму, но прекрасное оснащение. Гарнитур в стиле минимализм здесь смотрится очень стильно и современно, а элементы ар-деко в дизайне гостиной позволяют сделать дом еще и роскошным и презентабельным на вид.

Бывшие кухни (10 кв. метров) и салона (27 кв. метров, с лестницей) теперь являются единым целым и смотрятся очень современно.

​До: ванная комната

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Простая отделка в ванной комнате типична для Турции. Керамическая плитка, маленькое окно, большая тумба с мраморной столешницей являются стандартным набором для дома 80-90х годов.

​После: ванная комната

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

После редизайна обе ванные комнаты в этом прекрасном коттедже получили новую отделку. Выполненные в оливково-каменной цветовой гамме, они смотрятся очень стильно из-за использованной крупноформатной прямоугольной плитки.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: вторая ванная комната

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Также в ванных комнатах мы найдем встроенные сливы для унитаза. Сами унитазы подвесные плюс имеют функцию биде, что есть в 99% квартир и домов в турецких городах и показывает общий уровень жизни в данной стране.

Красивая новая тумба напоминает стиль SPA – сочетание темного дерева и натурального камня выглядит здесь просто роскошно!

​После: спальня

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Стильные спальни на втором этаже оформлены в современном стиле и нейтральных цветовых гаммах. Все они имеют встроенные системы хранения.

​Архитектор и дизайнер

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Студия TUNCER SEZGIN İÇ MIMARLIK находится в прибрежном городе Измир, на Эгейском побережье Турции. Она занимается реконструкцией частных домов и дизайном интерьеров квартир. На их счету огромное количество стильных и просто очаровательных проектов частных домов, квартир и отелей.

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Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Хотим обратить ваше внимание на другой проект того же автора. Отель YA-GA в Алачати, Турция, популярен не только у читателей интерьерных журналов, но и у самих туристов, которые погружаются в настоящую греко-турецкую сказку, отдыхая на побережье Эгейского моря.  Потрясающие, вдохновляющие интерьеры этого отеля вы можете посмотреть здесь.

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​До и После: Ремонт комнаты в коммуналке 14 метров
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