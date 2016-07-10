До и После: Реконструкция коттеджа

Этот коттедж был построен в 70-80-ые годы и нуждался в полной реконструкции. Строители и рабочие оставили лишь внешние стены и некоторые внутренние перегородки и демонтировали все, что, по их мнению, мешало возрождению дома-Феникса из пепла.

Студия талантливых профессионалов TUNCER SEZGIN İÇ MIMARLIK разработала данный дизайн-проект и реализовала его в одном из самых очаровательных мест на этой планете. Курорт Чешме в Турции популярен у молодоженов и виндсерферов, англичан и скандинавов и любим за его потрясающую природу, лазурные воды и потрясающе красивые греческие улицы со старыми домиками.