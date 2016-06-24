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Люксовый особняк под Москвой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой
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Этот обворожительный особняк с элегантными, насыщенными интерьерами за мгновение перенесет вас из современного мира в волшебный, полный глянца и истинной роскоши. В нем сочетается комфортабельность 21-ого века с аристократичным шармом, который создан на основе брендовой дизайнерской мебели, дорогих тканей и декора.

Архитектурная студия FABER GROUP находится в Москве и занимается эксклюзивными проектами высшего уровня. В их власти сделать из интерьера произведение искусства, изысканно сочетая архитектурные и дизайнерские решения.

​Особняк нового уровня

Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Дома в классическом стиле ар-деко
FABER GROUP

Banana House

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Данный проект создан на основе огромной галереи с панорамным двусветным остеклением и двух крыльев здания. В дизайне интерьера мы найдем стиль ар-деко – самый гламурный и глянцевый из всех классических. Если вы смотрели кинокартину «Великий Гетсби» и помните особняк персонажа Леонардо Ди Каприо, то вам наверняка придет на ум сравнение данных интерьеров.

​Открытая галерея

Гостиная FABER GROUP Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой ар-деко,камин,гостиная,двусветный холл
FABER GROUP

Гостиная

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

На первом этаже в зоне открытой галереи мы найдем чайную гостиную, каминную, зону библиотеки и парадную столовую, расположенные в комнате с верхним балкончиком и сложной высококачественной отделкой.

​Дизайн интерьера

Двусветная гостиная FABER GROUP Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой ар-деко,балкон,гостиная столовая,гостиная
FABER GROUP

Двусветная гостиная

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Настроение ар-деко со смесью оригинального ретро выглядит в этом доме действительно благородно. Каждая деталь стоит на своем месте, а в целом проект является наследием стиля, а не просто подражанием особнякам начала прошлого века.

Ар-деко как стиль всегда характеризовался использованием таких материалов, как алюминий, нержавеющая сталь, лак, хром, мрамор и гранит. Вместе с эклектичным смешением с изысканными богатыми тканями, гранеными кристаллическими формами, блеском и интенсивным звучанием четкой цветовой гаммы данную стилистику можно назвать идеальной для создания масштабного дизайн-проекта.

​Кухня в стиле ар-деко

Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Кухня в классическом стиле кухня,ар-деко
FABER GROUP

Banana House

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Стильная и элегантная, но при этом массивная и роскошная, кухня в стиле ар-деко всегда привлекает внимание. В ней нет места ни капле провинциальности, и вся она рассчитана не просто на красивую повседневную  жизнь, но и на восторженные взгляды гостей. Функциональность и практичность вместе с подчеркнутой роскошью – прекрасное описание для стиля ар-деко, позволяющего любой интерьер превратить в настоящее шоу.

Геометрия здесь царит как в оформлении пола и потолка, так и в дизайне мебели, декоре и даже вентиляционных экранах. Кроме того, ар-деко в интерьере кухни часто благосклонно относится к использованию хрусталя, перламутра, фактурной кожи, темных и редких пород древесины, а также позолоты, серебра, бронзы и латуни. Эти характерные признаки стиля в дизайне кухни определяют роскошный вид при любых цветовых и композиционных решениях.

​В духе эпохи джаза

Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле ар-деко
FABER GROUP

Banana House

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Особенное очарование этого дома нельзя не принимать во внимание в деле поиска своего собственного любимого стиля. Ар-деко, выбранный архитектор и дизайнером, в этом проекте смотрится не просто красиво, но и очень органично. Если вы ищите идеальный стиль для себя и своей жизни, ар-деко может предложить вам блеск и роскошь, ощущение вечной коктейльной вечеринки, а также такую глубину образа, какую вы редко можете встретить в других стилях.

​Спальня

Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Спальня в классическом стиле спальня,ар-деко
FABER GROUP

Banana House

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Удивительная спальня в коралловых оттенках выглядит, как дворцовая. Французские нотки наряду с легкими этническими акцентами – лучшая визитная карточка спальни в стиле ар-деко. Сложные комбинации эффектного текстиля, переходы по полутонам и мелкие узоры на тканях создают в этом интерьере особенно оригинальную атмосферу.

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Обратитесь к нам!

​Ванная комната

Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Ванная в классическом стиле Янтарный / Золотой ванная,главная ванная,ванная комната
FABER GROUP

Banana House

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Шикарно оформленная ванная комната с панорамным угловым остеклением, высокими потолками и изысканным сочетанием оттенков дарит этому дому облик настоящего особняка.

​Бассейн и зона SPA

Бассейн FABER GROUP Бассейн в классическом стиле Камень Бежевый бассейн в доме,бассейн
FABER GROUP

Бассейн

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Кроме того, в доме мы найдем бильярдную, зону SPA, бассейн и помещения для персонала. Бассейн имеет остекление с трех сторон, чашу-джакузи и детскую горку.

​Фасады здания

Banana House, FABER GROUP FABER GROUP Дома в классическом стиле
FABER GROUP

Banana House

FABER GROUP
FABER GROUP
FABER GROUP

Потрясающая медная декоративная отделка фасадов с орнаментом пейсли смотрится просто обворожительно в тандеме с современным форматом остекления и стилистикой минимализма в ландшафтном и садовом дизайне.

Мы благодарим студию FABER GROUP за возможность написать о столь вдохновляющем проекте.

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