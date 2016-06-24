Люксовый особняк под Москвой

Этот обворожительный особняк с элегантными, насыщенными интерьерами за мгновение перенесет вас из современного мира в волшебный, полный глянца и истинной роскоши. В нем сочетается комфортабельность 21-ого века с аристократичным шармом, который создан на основе брендовой дизайнерской мебели, дорогих тканей и декора.

Архитектурная студия FABER GROUP находится в Москве и занимается эксклюзивными проектами высшего уровня. В их власти сделать из интерьера произведение искусства, изысканно сочетая архитектурные и дизайнерские решения.