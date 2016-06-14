16 фантастически красивых садов под лестницами

Стараниями архитекторов и дизайнеров лестницы в современных интерьерах приобрели значение не только строго функциональное, но и изящно-декоративное. Именно такие примеры разнообразной стилистики этих высоких конструкций мы и собрали для вас в этом обзоре: стекло и металл, бетон и дерево, стройные вертикали и плавные линии.
Природа столь богата разнообразием текстур, что даже небольшое заимствование их в интерьере сделает ваш дом и уютным, и уникальным. Камин с живым огнем в центре гостиной, деревянная лестница с теплой текстурой ступеней, гладкие округлые камушки на полу – все это оживляет атмосферу, добавляет новые уровни в восприятии интерьера.
Великолепие этой лестницы проявляет себя совершенно по разному в зависимости от угла обзора. Белая зубчатая полоса ступеней на фоне черной стены подчеркнуто тонкая и легкая. Прозрачные перила, отсутствие опор делают профиль этой лестницы изящным силуэтом в свете ярких огней. Вся глубина лестницы уходит на второй план, сливаясь с фоном стены.
В комнате, где элегантность и изысканность очевидны, лестница не могли быть иной. Широкие черные ступени с бликами позолоты вступают в дуэт с утонченностью хрустальных люстр. Вся лестница словно растворена в черном бархатном пространстве интерьера, лишь долгой тенью вдоль стены намекая о своем присутствии, столь же таинственная и торжественная, как и вся атмосфера гостиной.
Массивный металл индустриальной стилистики придает интерьерам уникальность и особую харизму. Нарочитая простота конструкций, промышленная прямота материала без всяких художественных дополнений как ни странно, еще ярче подчеркивает уютную комфортабельность домашней атмосферы, выступая контрастным фоном для мягких диванов, ковров и широких панорам остекления.
Деревянные ступени этой лестницы непривычно легко парят в воздухе, словно тонкие штрихи каллиграфического рисунка. Минимализм конструкции изящно подчеркивает объем помещения, не скрадывая ни миллиметра свободного пространства.
Винтовая лестница всегда смотрится в интерьере загадочно и оригинально, ведь с поворотом каждой ступени меняется ваш угол зрения на пространство, открывая новые нюансы оформления. Особую грациозность конструкции этой белой плавной лестнице придает ее гармоничный переход в потолок комнаты, что делает этот функциональный элемент межэтажного соединения похожим на классические образцы скульптуры.
Форма лестницы и ее оформление в интерьере может скорректировать размеры помещения, подчеркнуть масштабность строения или наоборот, скрыть некоторые диспропорции. Например, длинная, подчеркнуто прямая лестница, пронзающая пространство словно стремительный полет стрелы, добавляет помещения динамичность и подчеркивает его размер. Темная древесина ступеней и минимализм декора дают ощущение легкости, несмотря на внушительную продолжительность лестницы.
Еще одна лестница спиральной формы поражает нас своим конструктивным решением. Словно гигантская лента, извивается она вдоль стены. Причудливый поворот ступеней невесомо парит в воздухе, не имея кажется никакой опоры под собой. За счет своей плавной минималистичной формы без центрального элемента оси, лестница кажется живым существом, застывшим в пространстве по велению могущественного волшебника.
Хрупкое стекло всегда воспринимается в конструкциях лестницы как нечто зыбкое и ненадежное, но тем не менее, дизайнеры решаются и на экстремально яркие эксперименты. Сделав лестницу не просто с деталями из стекла, а полностью прозрачной – поистине грандиозный и впечатляющий проект.
Крайне интересный эффект дает и использование для лестничной конструкции легкого металла. Стальные отблески в сочетании со стеклянными прозрачными перегородками делают такую лестницу элегантно-глянцевым украшением интерьера.
Классическое оформление лестницы перилами из кованого металла – это вещь вне времени и моды. Ажурные черные завитки и кружево узоров вдоль белый ступеней лестницы безотказно смягчает массивность каменной конструкции. Контраст строгой геометрии и флористических мотивов можно дополнить еще одним ярким штрихом – мягкой энергией воды в декоративном фонтане под лестницей.
Легкая и светлая, эта лестница позволяет играть с отделкой стен серым бетоном, выстраивать яркий контраст тонких полупрозрачных ступеней и монолитно-основательного камня. Безупречно выбрано и место для расположения лестницы. Ступени ведут нас не просто вверх, на следующий этаж дома, а словно приглашают нас продолжить эту прогулку в далекой синеве неба.
Пространство под лестницей можно использовать как дополнительный резерв декоративного оформления интерьера, вписав в комплекс со ступенями зелень домашних растений. В высоком лестничном проеме поместить масштабные, крупные экземпляры, а в нижней части – цветущие кусты.
Минималистичные лестницы, ступени которых парят в воздухе, кажется лишь слегка касаясь краем стены, украшают комнату словно арт-композиции, изящно и легко, просто и ярко.
Конструкция лестницы сама по себе может стать украшением интерьера: массивная сталь ступеней, четкие линии, тонкая стрела опоры. Промышленный стиль в интерьере находит и подчеркивает красоту каждого материала, не стремясь задействовать дополнительную отделку.
Камень является одним из тех материалов, которые часто используются дизайнерами для создания в интерьере конструкций прочных и изысканных одновременно. Тем более, что вариантов для реализации самой разной стилистики в камне достаточно: классический белый мрамор, брутальный гранит, экспрессивные сочетания цветов и фактур.