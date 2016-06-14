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16 фантастически красивых садов под лестницами

Перла Вереника Перла Вереника
AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Гостиная в стиле минимализм
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Стараниями архитекторов и дизайнеров лестницы в современных интерьерах приобрели значение не только строго функциональное, но и изящно-декоративное. Именно такие примеры разнообразной стилистики этих высоких конструкций мы и собрали для вас в этом обзоре: стекло и металл, бетон и дерево, стройные вертикали и плавные линии. 

1. Богатство текстур

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Гостиная в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Природа столь богата разнообразием текстур, что даже небольшое заимствование их в интерьере сделает ваш дом и уютным, и уникальным. Камин с живым огнем в центре гостиной, деревянная лестница с теплой текстурой ступеней, гладкие округлые камушки на полу – все это оживляет атмосферу, добавляет новые уровни в восприятии интерьера. 

2. Освещение и контраст

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Гостиная в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Великолепие этой лестницы проявляет себя совершенно по разному в зависимости от угла обзора. Белая зубчатая полоса ступеней на фоне черной стены подчеркнуто тонкая и легкая. Прозрачные перила, отсутствие опор делают профиль этой лестницы изящным силуэтом в свете ярких огней. Вся глубина лестницы уходит на второй план, сливаясь с фоном стены.

3. Черный и стильный

Paris apartment., Diff.Studio Diff.Studio Гостиные в эклектичном стиле
Diff.Studio

Paris apartment.

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

В комнате, где элегантность и изысканность очевидны, лестница не могли быть иной. Широкие черные ступени с бликами позолоты вступают в дуэт с утонченностью хрустальных люстр. Вся лестница словно растворена в черном бархатном пространстве интерьера, лишь долгой тенью вдоль стены намекая о своем присутствии, столь же таинственная и торжественная, как и вся атмосфера гостиной.

4. В стиле industrial

Departamento HG, Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura Гостиная в стиле модерн
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

Массивный металл индустриальной стилистики придает интерьерам уникальность и особую харизму. Нарочитая простота конструкций, промышленная прямота материала без всяких художественных дополнений как ни странно, еще ярче подчеркивает уютную комфортабельность домашней атмосферы, выступая контрастным фоном для мягких диванов, ковров и широких панорам остекления. 

5. Полет в невесомости

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos Офисные помещения и магазины
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

Деревянные ступени этой лестницы непривычно легко парят в воздухе, словно тонкие штрихи каллиграфического рисунка. Минимализм конструкции изящно подчеркивает объем помещения, не скрадывая ни миллиметра свободного пространства.

6. Спираль морской раковины

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Винтовая лестница всегда смотрится в интерьере загадочно и оригинально, ведь с поворотом каждой ступени меняется ваш угол зрения на пространство, открывая новые нюансы оформления. Особую грациозность конструкции этой белой плавной лестнице придает ее гармоничный переход в потолок комнаты, что делает этот функциональный элемент межэтажного соединения похожим на классические образцы скульптуры. 

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7. Подчеркивая размеры

Casa de Campo Querétaro, Tectónico Tectónico Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Форма лестницы и ее оформление в интерьере может скорректировать размеры помещения, подчеркнуть масштабность строения или наоборот, скрыть некоторые диспропорции. Например, длинная, подчеркнуто прямая лестница, пронзающая пространство словно стремительный полет стрелы, добавляет помещения динамичность и подчеркивает его размер. Темная древесина ступеней и минимализм декора дают ощущение легкости, несмотря на внушительную продолжительность лестницы. 

8. Белоснежный минимализм

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design Гостиная в стиле модерн
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

Еще одна лестница спиральной формы поражает нас своим конструктивным решением. Словно гигантская лента, извивается она вдоль стены. Причудливый поворот ступеней невесомо парит в воздухе, не имея кажется никакой опоры под собой. За счет своей плавной минималистичной формы без центрального элемента оси, лестница кажется живым существом, застывшим в пространстве по велению могущественного волшебника.

9. Авангард транспарентности

Innovations with glass - the staircase model LONDRA, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale Лестницы Стекло Прозрачный
Siller Treppen/Stairs/Scale

Innovations with glass – the staircase model LONDRA

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

Хрупкое стекло всегда воспринимается в конструкциях лестницы как нечто зыбкое и ненадежное, но тем не менее, дизайнеры решаются и на экстремально яркие эксперименты. Сделав лестницу не просто с деталями из стекла, а полностью прозрачной – поистине грандиозный и впечатляющий проект. 

10. Конструктивизм из металла

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio Гостиные в эклектичном стиле
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

Крайне интересный эффект дает и использование для лестничной конструкции легкого металла. Стальные отблески в сочетании со стеклянными прозрачными перегородками делают такую лестницу элегантно-глянцевым украшением интерьера.

11. Традиционный кованый металл

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Классическое оформление лестницы  перилами из кованого металла – это вещь вне времени и моды. Ажурные черные завитки и кружево узоров вдоль белый ступеней лестницы безотказно смягчает массивность каменной конструкции. Контраст строгой геометрии и флористических мотивов можно дополнить еще одним ярким штрихом – мягкой энергией воды в декоративном фонтане под лестницей.

12. Лестница в облака

Glasstree Wall IAM Design Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
IAM Design

Glasstree Wall

IAM Design
IAM Design
IAM Design

Легкая и светлая, эта лестница позволяет играть с отделкой стен серым бетоном,  выстраивать яркий контраст тонких полупрозрачных ступеней и монолитно-основательного камня. Безупречно выбрано и место для расположения лестницы. Ступени ведут нас не просто вверх, на следующий этаж дома, а словно приглашают нас продолжить эту прогулку в далекой синеве неба. 

13. Лестница с садом

Casa MN, Básico arquitectura Básico arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Básico arquitectura

Básico arquitectura
Básico arquitectura
Básico arquitectura

Пространство под лестницей можно использовать как дополнительный резерв декоративного оформления интерьера, вписав в комплекс со ступенями зелень домашних растений. В высоком лестничном проеме поместить масштабные, крупные экземпляры, а в нижней части – цветущие кусты. 

14. Картина в трех измерениях

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA Гостиная в стиле модерн
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

Минималистичные лестницы, ступени которых парят в воздухе, кажется лишь слегка касаясь краем стены, украшают комнату словно арт-композиции, изящно и легко, просто и ярко. 

15. Обнаженная конструкция

CASA ALBEGA - Ristrutturazione di un appartamento su due livelli, INO PIAZZA studio INO PIAZZA studio Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
INO PIAZZA studio

INO PIAZZA studio
INO PIAZZA studio
INO PIAZZA studio

Конструкция лестницы сама по себе может стать украшением интерьера: массивная сталь ступеней, четкие линии, тонкая стрела опоры. Промышленный стиль в интерьере находит и подчеркивает красоту каждого материала, не стремясь задействовать дополнительную отделку.

16. Эффектный камень

homify Гостиная в стиле модерн Бежевый
homify

homify
homify
homify

Камень является одним из тех материалов, которые часто используются дизайнерами для создания в интерьере конструкций прочных и изысканных одновременно. Тем более, что вариантов для реализации самой разной стилистики в камне достаточно: классический белый мрамор, брутальный гранит, экспрессивные сочетания цветов и фактур. 

Дом, окруженный лесом
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