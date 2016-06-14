16 фантастически красивых садов под лестницами

Стараниями архитекторов и дизайнеров лестницы в современных интерьерах приобрели значение не только строго функциональное, но и изящно-декоративное. Именно такие примеры разнообразной стилистики этих высоких конструкций мы и собрали для вас в этом обзоре: стекло и металл, бетон и дерево, стройные вертикали и плавные линии.