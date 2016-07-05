До и После: Ванная комната вашей мечты!

Удивительно, но 2,5 кв. метра, на первый взгляд, никак не могут быть идеальной ванной комнатой. В ней просто нет достаточного места для того, чтобы сделать интерьер таким, какой вы заслуживаете. В такое утверждение поверить легче всего, и гораздо труднее – решиться проверить, так ли это на самом деле.

На практике дизайнеры каждый день доказывают нам, что проблема неудобства маленьких комнат и малогабаритных квартир вовсе не в их размере, а в том, как организован в нем быт и как именно в них живут люди. Так, двушки площадью 40 метров, однушки площадью 30 метров, кухни площадью 6-7 метров и даже ванные комнаты площадью 2,5 кв. метра имеют не только надежду, но и реальный шанс на спасение!

При этом не забывайте, что обычно ванные комнаты имеют площадь вовсе не 2,5 кв. метра, а 3-4 кв. метра.