До и После: Ванная комната вашей мечты!

Площадь в 2,5-3 кв. метра для ванной комнаты никогда не обещает вам легкого пути. Правда, и на ней вы можете реализовать мечту об удобной, современной и идеально чистой ванной комнате. Вместе с дизайнером придумать и реализовать такой проект – проще простого, нужно лишь найти свой любимый стиль и определить бюджет.
Именно так поступили владельцы этой ванной комнаты, обратившись к студии AGNÈS DANDINE – CHICHICHIC и лично – к Агнес Дандине. Именно она нашла потрясающее решение для этой ванной комнаты, отдельно ото всего проекта дизайна квартиры. Если вас сильно расстраивает ваша ванная комната или кухня, вы можете попросить дизайнера создать проект только для одной комнаты вашего дома.
Удивительно, но 2,5 кв. метра, на первый взгляд, никак не могут быть идеальной ванной комнатой. В ней просто нет достаточного места для того, чтобы сделать интерьер таким, какой вы заслуживаете. В такое утверждение поверить легче всего, и гораздо труднее – решиться проверить, так ли это на самом деле.
На практике дизайнеры каждый день доказывают нам, что проблема неудобства маленьких комнат и малогабаритных квартир вовсе не в их размере, а в том, как организован в нем быт и как именно в них живут люди. Так, двушки площадью 40 метров, однушки площадью 30 метров, кухни площадью 6-7 метров и даже ванные комнаты площадью 2,5 кв. метра имеют не только надежду, но и реальный шанс на спасение!
При этом не забывайте, что обычно ванные комнаты имеют площадь вовсе не 2,5 кв. метра, а 3-4 кв. метра.
Стильный редизайн этой ванной комнаты подразумевал полную перестановку. Унитаз оказался правее, чем был, приобрел функцию биде и встроенный слив. Слева нашлось место для душевой кабины со стеклянным экраном. Напротив унитаза стоит раковина с зеркалом и маленьким подвесным модулем для хранения.
Среди очень важных дополнений – потолок с подсветкой, который позволяет не использовать обычные светильники, визуально занимающие пространство. Часть стен оформлена плиткой в стиле мозаики – пепельно-угольные оттенки переливаются здесь в блеске подсветки и смотрятся очень гламурно!
Организованный подход к редизайну ванной комнаты позволяет наряду с созданием встроенных сливов для душа и унитаза создать и ниши для декора или хранения мелочей. Здесь могут быть полочки, ниши как модули хранения с дверцами, встроенные детали типа фена на подвесном крючке.
Отделка плиткой в зоне раковины лишь едва доходит до стеклянной полочки. Здесь очень красиво сочетается черная раковина со светлыми деревянными фасадами тумбочки и переливы мозаики.
Редизайн такой ванной комнаты может стоить от 70 тыс. рублей. Около 40 тыс. рублей уйдет на организацию потолка и отделки, встроенного слива для душа и унитаза и, как минимум, еще 30 тыс. уйдет на мебель, без учета стиральной машины. Правда, в данной цене не учитывается работа строителей.
Стоимость проекта очень сильно зависит от того, каким вы хотите видеть свой интерьер. В данном случае бюджет позволил использовать красивую мозаику (но не на все стены в ванной комнате), раковину от IKEA (но самую маленькую), подсветку в потолке (но количеством всего в два спота).
Дизайнер интерьера сможет помочь вам правильно распределить бюджет так, чтобы ванная комната радовала глаз. Найти местного дизайнера можно среди специалистов homify, просто введите регион или индекс в поле поиска здесь.
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