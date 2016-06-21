До и После: Ремонт старого дома

Капитальный ремонт старого дома – это огромное количество процессов, скоординировать которые нам помогают архитекторы и дизайнеры. Составленные сметы помогают определить точный бюджет, определенный стиль в дизайне – добиться нужного визуального эффекта, а строители помогают реализовать мечту в современном формате с помощью проверенных и даже инновационных технологий.
Студия ARQUITECTURA SRA.FARNSWORTH полностью преобразила облик этого трехэтажного дома с ультра-узкой шириной фасада в одну комнату, стоящего на улице в старом центре города. После преобразований из него получились две квартиры – обе имеют общую площадь около 45 кв. метров, тогда как общая площадь дома вместе с коридорами – около 110 кв. метров. Чердачное помещение было использовано для создания второго уровня со спальной в нише для верхней квартиры, а остекление и дизайн фасадов были решены в традиционной манере, чтобы не изменять облик старой улицы.
Данный дом пережил капитальный ремонт – снос части внутренних перегородок, ремонт несущих стен, создание новой кровли и чердачного уровня, редизайн фасадов, получил современную систему отопления, выравнивание стен, пола и потолков после создания новых межэтажных перекрытий.
Удивительно, какими интерьеры будут после ремонта! Трудно поверить, что это один и тот же дом!
Удивительно устрашающее состояние интерьеров этого дома не долго будет вас расстраивать – смотрите на эффектное преображение ниже!
Теперь лестничный холл выглядит современно, стильно и, тем не менее, сохранил свою традиционность, обнажив каменную кладку.
На фотографии выше вы видите зону кухни, сама же фотография сделана из зоны гостиной. Слева – дверь в общий коридор с небольшой прихожей (со шкафом и полочкой для обуви), справа – ванная комната.
Лестница ведет на верхний чердачный уровень с нишей для спальни с окном в кровле и общей площадью около 16 кв. метров.
Традиционное остекление с распашными дверьми на маленький французский балкон здесь дополнено специальной функцией, позволяющий сделать из балкона лоджию в один миг. Такой вариант остекления очень популярен среди реконструкций старых зданий в Испании, Италии и соседних странах.
Первый и второй уровень являются собственностью одной квартиры. Наверху расположена спальня-гостиная, внизу – кухня . Третий уровень и четвертый (под крышей) отданы маленькой второй верхней квартире. На третьем уровне здесь кухня-гостиная открытого плана, на четвертом – спальная ниша.
Боковые и задние фасады дома глухие, без окон. Окна имеются лишь на главном фасаде (справа на схеме). Система отопления на основе теплового насоса и «теплого пола» решила все проблемы с установкой радиаторов, которые здесь отсутствуют. Среди предпродажных идей даже был реализован стандартный кухонный гарнитур и современная отделка ванной комнаты с минимумом необходимой мебели и сантехники.
Планировка нижней квартиры выглядит очень нестандартно. Войдя в дом, вы попадаете в общий коридор, который имеет лестницу до верхней квартиры и является подъездом. В нижнюю квартиру можно попасть через дверь на первом этаже. Войдя в нее, вы попадаете в маленькую прихожую с лестницей рядом с кухней, а поднявшись наверх, вы оказываетесь на втором уровне с ванной комнатой и спальней. Последняя показана на фотографии выше.
Столь нестандартная и сложная планировка позволила решить проблему разделения дома на две квартиры. Теперь каждая из них имеет кухню площадью 9 кв. метров, ванную площадью 4 кв. метров, а также гостиную площадью 18 или 20 кв. метров. В той квартире, где гостиная меньше, есть чердачная спальня.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;