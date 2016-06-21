До и После: Ремонт старого дома

Капитальный ремонт старого дома – это огромное количество процессов, скоординировать которые нам помогают архитекторы и дизайнеры. Составленные сметы помогают определить точный бюджет, определенный стиль в дизайне – добиться нужного визуального эффекта, а строители помогают реализовать мечту в современном формате с помощью проверенных и даже инновационных технологий.

Студия ARQUITECTURA SRA.FARNSWORTH полностью преобразила облик этого трехэтажного дома с ультра-узкой шириной фасада в одну комнату, стоящего на улице в старом центре города. После преобразований из него получились две квартиры – обе имеют общую площадь около 45 кв. метров, тогда как общая площадь дома вместе с коридорами – около 110 кв. метров. Чердачное помещение было использовано для создания второго уровня со спальной в нише для верхней квартиры, а остекление и дизайн фасадов были решены в традиционной манере, чтобы не изменять облик старой улицы.

Данный дом пережил капитальный ремонт – снос части внутренних перегородок, ремонт несущих стен, создание новой кровли и чердачного уровня, редизайн фасадов, получил современную систему отопления, выравнивание стен, пола и потолков после создания новых межэтажных перекрытий.