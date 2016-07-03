​До и После: Из 35 квадратов – в идеальный дом!

Позитивное преображение этого дома понравится тем, кто ищет идеи для реконструкции и редизайна старых строений. Этим проектом занималась студия INUK HOME STUDIO, которая с особенным трепетом отнеслась к созданию новой, вдохновляющей атмосферы в этом доме!
Студия занимается, в основном, стейджингом интерьеров – подготовкой их к продаже, и нам есть чему поучиться у талантливых профессионалов! Здесь минимальными средствами были созданы абсолютно иные интерьеры, полные тропического шика и позитива!
Данная часть старого дома имеет площадь в 35 кв. метров, две комнаты + ванную и балкон, площадь которого не входит в общую. Так, он отлично может сравниться с обычным домиком в деревне в две комнаты.
Построенный в 50-60-ые годы, этот дом явно нуждался в новом подходе в отделке и дизайне. Правда, вы удивитесь, когда узнаете, что в этом доме не были заменены окна и двери, ламинат и кровля! Странным образом дизайнеры-стейджеры смогли реализовать мечту об идеальном домике в деревне скромно и со вкусом!
Удивительно, что старая дверь осталась, как и распашные окна на патио – они были лишь покрашены в потрясающий лазурный оттенок. Чердачные перекрытия были сняты, чтобы увеличить высоту потолков, а кровля и ее элементы, видимые из интерьера, были покрашены в традиционной контрастной манере.
Дом просто получил новый взгляд на свою историю и судьбу и минимальными средствами преобразился так, как владельцы даже и не мечтали!
Может ли кухня площадью 3 кв. метра стать красивой, стильной и удобной?
Может, но с небольшими исключениями. Например, раковина здесь уменьшенного размера, холодильник находится под столешницей, и он тоже миниатюрного формата. Духовка отсутствует, но есть микроволновка и стеклокерамическая плита.
Эта, как минимум, очень неприглядная ванная комната очень нуждалась в свежей отделке. Это – единственное место в доме, по-настоящему отремонтированное от и до. Правда, оригинальные окна и ставни здесь все-таки тоже остались!
Эти 3,5 кв. метра потрясающе преобразились! Сочетание штукатурки, средиземноморских узоров и яркой современной подвесной тумбы под раковину смотрится здесь просто шикарно!
Возвращаясь в зону гостиной, мы находим детали редизайна, который был совершен еще до того, как авторская студия принялась за дело. Здесь уже был постелен новый ламинат и убраны чердачные перекрытия. Так сами владельцы подготовили дом к продаже.
А так его подготовили дизайнеры-стейджеры и фотограф, который позаботился не только о ракурсах и оттенках, но и о точном красивом расположении каждого предмета! Отсюда слева мы можем увидеть дверь в спальню, справа – дверь в ванную комнату, по центру – дверь на балкон.
Эта шикарная спальня в средиземноморском богемном стиле смотрится просто невероятно! Кажется, здесь можно провести самое лучшее в жизни лето! Слева – уже стоявший здесь встроенный шкаф для хранения одежды, он был покрашен внутри и снаружи, а с одной из сторон на него был прикреплен TV.
Стильный патио-балкон был красиво оформлено с помощью мебели, цветов в кашпо и элементов декора. На территории всей площадки – искусственный газон.
Так, этот дом площадью всего лишь… . 35 кв. метров (без балкона) стал потрясающим вариантом реконструкции и редизайна старого дома!
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;