​До и После: Из 35 квадратов – в идеальный дом!

Позитивное преображение этого дома понравится тем, кто ищет идеи для реконструкции и редизайна старых строений. Этим проектом занималась студия INUK HOME STUDIO, которая с особенным трепетом отнеслась к созданию новой, вдохновляющей атмосферы в этом доме!

Студия занимается, в основном, стейджингом интерьеров – подготовкой их к продаже, и нам есть чему поучиться у талантливых профессионалов! Здесь минимальными средствами были созданы абсолютно иные интерьеры, полные тропического шика и позитива!

Данная часть старого дома имеет площадь в 35 кв. метров, две комнаты + ванную и балкон, площадь которого не входит в общую. Так, он отлично может сравниться с обычным домиком в деревне в две комнаты.