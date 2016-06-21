Современный семейный дом

Современные стандарты разных стран в деле семейного дома всегда отличаются. Даже между соседними и достаточно близкими странами всегда существует разница – Россия с Финляндией, Польша с Белоруссией, Франция с Германией имеют совсем разные представления о том, как выглядит стандартный, но при этом – идеальный дом для семьи.
Студия WAGNER MÖBEL MANUFAKTUR наглядным образом показывает нам немецкий взгляд на данную тему. Она создает проекты, которые основаны не просто на культурных особенностях или историческом наследии, но также на определенных рельефах, доступных материалах, размере семьи и любимом стиле в дизайне архитектуре и интерьерах. В данном случае мы видим популярное в Германии слияние атмосферы баухаус, предельно рациональной, но слишком простой, и баварского дома (похожего на шале), очень привлекательного и семейного, но все же излишне традиционного. Взяв лучшее из данных стилей, архитекторы собрали данный проект, как пазл из кусочков одного и другого, найдя идеальное сочетание.
С данного ракурса сочетание панорамного остекления и отделки деревом выглядит шикарно. Высокий мансардный этаж, практически полноценный, но с низкоскатной крышей, отлично вписывается в традиционной облик немецкой провинции.
Стоит вашего внимания и специальный стеклянный модуль на первом этаже слева в зоне гостиной – он выступает из прямоугольного объема дома и имеет интегрированный подоконник. В правой части данного фасада – терраса и балкон. Все комнаты дома имеют шикарное остекление от пола до потолка с экранами безопасности, которые позволяют, открыв двери-слайдеры, полностью объединить современный интерьер и свежий воздух в единый образ жизни.
Чтобы скомпенсировать упрощенную прямоугольную форму дома, архитектор нашел вдохновение в баварской традиции отделки дома древесиной с комбинированной манере. Экранами он создал геометричный рисунок, похожий на оригинальное развитие баварского стиля. Да и подшивка кровли оформлена деревом с видимыми стропилами, что добавляет образу дома традиционности.
При этом мы видим, как баухаус, основанный на бетоне и штукатурке, как самых доступных и привлекательных материалах в бюджетном сегменте, справился с недостатками рельефной местности, добавил участку со склоном комфорта, невидимые водостоки, удобные клумбы и дополнительные помещения вроде гаража.
Авторский эскиз данной кухни от дизайнера интерьера смотрится особенно интересно, когда знаешь, что ниже найдешь и реализацию данной идеи.
Эта кухня получилась потрясающе стильной и люксовой. Столешница из оникса с подсветкой, неоновая лента по периметру кухонного острова снизу и встроенные дизайнерские модули бытовой техники смотрятся здесь фантастически красиво. В этом интерьере сливается теплота традиционной древесины с ультра-современным интерьером и техникой.
Современная гостиная, оформленная на основе стиля модерн, «подогрета» теплыми тонами цвета марсала, глубокими серыми оттенками и светом очага.
Открытая планировка позволила сделать эту гостиную не просто прекрасным местом для отдыха, но и самым любимым местом в доме, наравне с семейной столовой. Здесь всегда царит приятная атмосфера!
Шикарная столовая имеет панорамное остекление и вид на удивительный традиционный баварский заборчик. Пейзаж, сливающийся со светлыми оконными рамами, которые внешне выглядят черными, смотрится из интерьера лучше, чем в оригинале.
Возвращаясь в гостиную, мы хотим напомнить вам о блоке интегрированного панорамного остекления в формате выступающего стеклянного бокса. Его вы можете заметить на дальнем плане слева, вместе с подоконником с мягкими сиденьями. Только представьте, как его любят дети!
Этот проект реализован в городе Пель (Pähl am Ammersee), в регионе Бавария, Германия. Он находится рядом с озером Аммер, в 25 км от Мюнхена.
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