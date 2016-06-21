Современный семейный дом

Современные стандарты разных стран в деле семейного дома всегда отличаются. Даже между соседними и достаточно близкими странами всегда существует разница – Россия с Финляндией, Польша с Белоруссией, Франция с Германией имеют совсем разные представления о том, как выглядит стандартный, но при этом – идеальный дом для семьи.

Студия WAGNER MÖBEL MANUFAKTUR наглядным образом показывает нам немецкий взгляд на данную тему. Она создает проекты, которые основаны не просто на культурных особенностях или историческом наследии, но также на определенных рельефах, доступных материалах, размере семьи и любимом стиле в дизайне архитектуре и интерьерах. В данном случае мы видим популярное в Германии слияние атмосферы баухаус, предельно рациональной, но слишком простой, и баварского дома (похожего на шале), очень привлекательного и семейного, но все же излишне традиционного. Взяв лучшее из данных стилей, архитекторы собрали данный проект, как пазл из кусочков одного и другого, найдя идеальное сочетание.