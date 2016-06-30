До и После: Гениальный редизайн кухни

Дизайн кухни в скандинавском стиле предполагает рациональность, практичность, современные материалы отделки и инновационный подход к планировке. Посмотрим, как все это смотрится на кухне площадью 9 кв. метров?

Студия AGNÈS DANDINE – CHICHICHIC занимается редизайном старых квартир и отдельных комнат. Владельцы зовут их, если готовы к радикальным или небольшим переменам – в любом случае, дизайнеры во главе с Агнес Дандине помогут им во всех их желаниях.

Заказав дизайн-проект у профессионалов, вы может ожидать полной отдачи, точной конфигурации модулей, качественных материалов отделки и декора, самого лучшего соотношения цены и качества и, конечно же, стильного интерьера в итоге. Если у вас есть любимые дизайнерские приемы для кухни, оттенки или детали, функции или модули (например, вы хотите красный кухонный фартук или встроенную в высокий модуль духовку), вы можете начать собирать Книги Идей на homify после регистрации, чтобы затем показать их вашему дизайнеру. На основе ваших задумок, о которых можно добавить заметки под собранные вами фото, он создаст интерьер вашей мечты, который покорит вас при первом же взгляде!

А пока давайте посмотрим на то, как такая мечта сбылась для одной семьи из Франции, которая решилась на капитальный ремонт кухни. Стоит также напомнить, что современный, но простой редизайн кухни (с полным ремонтом, работой строителей и всей новой мебелью и техникой) может стоить от 200 тыс. рублей до 600 тыс. рублей на площади около 9 кв. метров.