До и После: Гениальный редизайн кухни

Дизайн кухни в скандинавском стиле предполагает рациональность, практичность, современные материалы отделки и инновационный подход к планировке. Посмотрим, как все это смотрится на кухне площадью 9 кв. метров?
Студия AGNÈS DANDINE – CHICHICHIC занимается редизайном старых квартир и отдельных комнат. Владельцы зовут их, если готовы к радикальным или небольшим переменам – в любом случае, дизайнеры во главе с Агнес Дандине помогут им во всех их желаниях.
Заказав дизайн-проект у профессионалов, вы может ожидать полной отдачи, точной конфигурации модулей, качественных материалов отделки и декора, самого лучшего соотношения цены и качества и, конечно же, стильного интерьера в итоге. Если у вас есть любимые дизайнерские приемы для кухни, оттенки или детали, функции или модули (например, вы хотите красный кухонный фартук или встроенную в высокий модуль духовку), вы можете начать собирать Книги Идей на homify после регистрации, чтобы затем показать их вашему дизайнеру. На основе ваших задумок, о которых можно добавить заметки под собранные вами фото, он создаст интерьер вашей мечты, который покорит вас при первом же взгляде!
А пока давайте посмотрим на то, как такая мечта сбылась для одной семьи из Франции, которая решилась на капитальный ремонт кухни. Стоит также напомнить, что современный, но простой редизайн кухни (с полным ремонтом, работой строителей и всей новой мебелью и техникой) может стоить от 200 тыс. рублей до 600 тыс. рублей на площади около 9 кв. метров.
После обновления старая кухня сияет в новом блеске и при вашем желании может полностью изменить свое настроение. Удалив все детали прошлой жизни, заменив пол, потолок, стены, окна и двери, плитку и трубы, вы сможете вздохнуть с облегчением и решиться на реализацию вашей мечты.
Самые популярные стили в дизайне кухни в 2016 году – модерн, минимализм и скандинавский. Модерн более эффектный, заметный, он кажется современным и очень практичным стилем, в нем могут быть яркие акценты. Минимализм более нейтрален, прямолинеен, он позволяет визуально расширить пространство и часто почти лишен мелких деталей. Скандинавский стиль для многих является идеальным – он собирает нотки гламура, минимализма и семейного кантри в одно целое, в чем вы прекрасно можете убедиться ниже!
Старые кухни имеют ряд специфических особенностей – они не только полны поддержанной мебели, а их отделка обветшала, но и недостаточно функциональны. Маленькое количество мелкой бытовой техники, розеток, плохое освещение, молочные и другие запахи, которые «живут» здесь уже более десятилетия… ремонт кухни не просто делает ее красивой и новой, но и освобождает вас от 20 или даже 40 лет груза!
То, как красиво сочетается в дизайне гарнитура древесина и белые минималистичные фасады, а в отделке – глянцевый черный фартук с техникой и плитой из тонированной стеклокерамики, просто поражает воображение!
Ведь это была самая простая и очень неаккуратная старая кухня, ремонт на которой нужно было провести еще очень давно. Теперь же кухня выглядит, как интерьер в хорошей новостройке!
Очень важной частью гарнитура является модуль вдоль стены с окном, которого раньше просто не существовало. Круглая раковина теперь расположилась у окна, а плита находится у главной стены. Справа от нее – модули с духовкой и встроенным холодильником, у стены напротив – столовая группа на троих.
Выбор техники в дизайне кухни занимает одну из самых главных частей проекта. Очень важно, чтобы все соответствовало вашим нуждам. Здесь же можно найти многие ответы на вопросы о планировке – иногда вам не нужна полноценная плита, а хватит двухконфорочной стеклокерамической или вы можете жить с маленьким холодильником под столешницей, но позволить себе посудомоечную машину. Дизайнер поможет определить нужды и составить план и смету.
А на этой кухне по дизайн-проекту того же автора мы найдем интересную вариацию скандинавского стиля в свободной манере. Такие кухни есть во многих скандинавских коттеджах – просторные, открытые и очень красивые.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;