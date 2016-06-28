До и После: Ремонт квартиры в старом доме

Даже самая обычная и старая квартира в панельном или монолитном доме может стать образцом для подражания! Студия 3B ARCHITECTURE знает об этом, поэтому без проблем берется за проекты со сложными стартовыми условиями.
Красивый редизайн в современном стиле не требует огромного бюджета, но определенно невозможен без талантливого дизайнера. Если вы хотите провести свой ремонт без лишних затрат, ошибок и в определенном стиле, вы можете найти специалиста в вашем регионе и рассказать ему о ваших желаниях и доступных вам средствах для их воплощения.
Ремонт этой квартиры проводился во Франции, в городке Нанси, который славится потрясающими архитектурными достопримечательностями в классическом стиле, высоким уровнем жизни и прекрасным расположением недалеко от границы с Германией и Люксембургом.
Эта квартира пережила множество ремонтов. Примерно 40 лет назад в ходе последнего к зоне кухни была добавлена полноценная ванная комната, которой здесь раньше и вовсе не было! Правда, тонкая перегородка не способствовала созданию нужной приватной атмосферы, а сама квартира все равно была неудобной и полной не скрытых коммуникаций.
Шикарная современная кухня в каменном цвете с глянцевыми акриловыми фасадами и деревянной столешницей смотрится здесь просто потрясающе! Кухонный фартук реализован в формате стеклянных экранов, а дополнительная стойка между кухней и гостиной позволила значительно увеличить функциональность всей кулинарной зоны. Кроме того, возле небольшой перегородки мы найдем специальные розетки для зарядки гаджетов, которые будут стоять здесь на подставках или просто лежать.
Встроенная техника для каменного цвета кухни – это всегда выбор между белым и черным глянцем. Выбрав последний, дизайнеры создали здесь очаровательное настроение сверх-современного интерьера.
Для ванной комнаты было найдено более удобное место рядом с общим коридором в квартире, тогда как кухня и гостиная была объединены в одну большую комнату.
Отделка ванной комнаты была основана на керамической плитке черного цвета с каменной фактурой. Прямоугольная крупноформатная плитка смотрится очень стильно в ванных комнатах маленького размера.
Но гораздо более интересными инновациями стали встроенные сливы для раковин, унитаза, душа и дополнительные розетки для фена или мелкой электроники.
Встроенные сливы и изливы в современной ванной комнате считаются уже практически must-have деталью. Без этих элементов нового ремонта вы потеряете 30% удобства ванной комнаты, которая в нем так нуждается!
В этой ванной также была реализована интересная подсветка по периметру стен в зоне натяжного потолка.
Маленькая спальня получила новую отделку в красивых бежевых тонах. Теперь эта квартира – сказочно-современное отражение европейской традиционной архитектуры. Такая спальня вполне может ощущаться как дворцовая или спальня в замке, если добавить ей (на выбор) классики, гламура или, как для детской, розовых, но готичных элементов.
Кухня, столовая и гостиная теперь являются единым пространством без дверей. Правда, несущая стена по центру осталась, но зато позволила создать встроенные стеллажи на манер библиотеки в европейском особняке, которые вы найдете ниже.
На заднем плане слева вы можете заметить зону коридора со встроенными шкафами для организации хранения, а на оставшейся несущей стене между кухней и гостиной предусмотрено 4 розетки для TV-зоны.
Еще один ракурс гостиной открывает нам наличие камина в этой потрясающей квартире. Правда, камина здесь целых два – в гостиной и главной спальне. Также мы видим на фотографии выше встроенные стеллажи, отмеченные нами ранее.
В одной из главных спален – оригинальный камин. Раньше он располагался по центру комнаты, но так как часть ее была огорожена для создания гардеробной (справа), теперь камин находится недалеко от кровати.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;