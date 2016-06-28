До и После: Ремонт квартиры в старом доме

Даже самая обычная и старая квартира в панельном или монолитном доме может стать образцом для подражания! Студия 3B ARCHITECTURE знает об этом, поэтому без проблем берется за проекты со сложными стартовыми условиями.

Красивый редизайн в современном стиле не требует огромного бюджета, но определенно невозможен без талантливого дизайнера. Если вы хотите провести свой ремонт без лишних затрат, ошибок и в определенном стиле, вы можете найти специалиста в вашем регионе и рассказать ему о ваших желаниях и доступных вам средствах для их воплощения.

Ремонт этой квартиры проводился во Франции, в городке Нанси, который славится потрясающими архитектурными достопримечательностями в классическом стиле, высоким уровнем жизни и прекрасным расположением недалеко от границы с Германией и Люксембургом.