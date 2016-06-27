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10 ландшафтных идей своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Сад в стиле модерн
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Мечтаете сделать дачу или участок лучше? Давайте посмотрим, какие ландшафтные идеи могут пригодиться новичку в деле обустройства жизни на свежем воздухе! Некоторые из них наверняка вам понравятся!

​Терраса с обрамлением и подсветкой

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Сад в стиле модерн
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Современные террасы создаются на основе бетонных столбчатых опор (фундамента), на которые затем накладываются несущие деревянные опоры по периметру террасы. Затем идет этап работ по мощению – стоит предусмотреть подсветку, боковое обрамление в виде экранов или обрамление грунтом. 

Под террасой должно быть вентиляционное пространство, под ним – щебеночный слой. Не забудьте и про гидроизоляцию – она должна быть качественной и находиться между бетоном и деревом во всех соприкасающихся местах.

​Мощеная площадка с водоемом

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward Josh Ward Garden Design Сад в стиле модерн
Josh Ward Garden Design

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward

Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design

Схема устройства мощеной площадки достаточно проста. Первым слоем идет уплотненный грунт (выровненный и затоптанный), затем песок (10-15 см), гравий (10-15 см), арматурная сетка снизу и сетка дорожная сверку в слое бетона (12 см), затем – песчано-цементная смесь (под брусчатку) или плиточный клей (под камень) слоем 2-4 см. Сверху уже идет натуральный камень или искусственная брусчатка 1-3 см.

Самый обычный водоем можно сделать своими руками из блоков. Создайте бокс, залейте его бетоном, оформите плиткой или мозаикой. Вам нужно лишь предусмотреть слив для воды, а также водопад (если вы не хотите просто наливать его шлангом). Такой мини-водоем и внешне следует оформить плиткой, а вода будет испаряться сама и ее нужно будет лишь подливать. Мозаичные переливы цвета помогут сделать цвет воды более интересным.

Для идеальной мощеной площадки под керамическую плитку мы советуем обратиться к профессионалам, которые предусмотрят также приподнятые клумбы, водоемы, подпорные стенки, дренажные отверстия и дренажный уклон, добавят посадочные карманы и гидроизолирующий слой.

​Патио со встроенной клумбой и дверьми-слайдерами

Restructuration Maison de Village, Lautrefabrique Lautrefabrique Дома в стиле модерн
Lautrefabrique

Lautrefabrique
Lautrefabrique
Lautrefabrique

Деревянное или мощеное плиткой патио подразумевает низкую мебель (самодельную или покупную) и расположено всегда возле дома. Если вы подумаете о том, чтобы интегрировать панорамные двери-слайдеры для дома, то наверняка удивитесь тому, как красиво к ним подойдет деревянная терраса. Цены на двери-слайдеры начинаются от 10 тыс. рублей за мини-комплекты и до 60 тыс. рублей за полноценный блок шикарного формата.

​Современный сад из площадки и газона

Jardin de ville, Le Poitevin et Fils Paysage Le Poitevin et Fils Paysage Сад в стиле модерн
Le Poitevin et Fils Paysage

Le Poitevin et Fils Paysage
Le Poitevin et Fils Paysage
Le Poitevin et Fils Paysage

Современный сад, состоящий из зоны мощеной площадки для отдыха с навесом и газонной площадки для игр детей может стать идеальным бюджетным вариантом для мини-сада.

​Современный дачный домик с крыльцом

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Сад в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

Маленький дачный домик, состоящий из одной комнаты, которая имеет террасу и двери-слайдеры с выходом на нее, и душевой, может стоить вам от 100 тыс. рублей. В комнате площадью 22 кв. метра можно уместить гостиную, спальню и кухню, а для душевой хватит 4 кв. метров. Терраса-крыльцо может занимать от 6 до 20 кв. метров, иметь навес и ступени, которые также нужно учитывать.

​Беседка в стиле модерн

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Маленькая беседка стоит от 15 тыс. рублей и может стать вашим вторым домом на все время пребывания на дачи! Здесь даже можно поставить раскладной диван (15 тыс. рублей) и наслаждаться видом на сад с любимого ракурса. Такая беседка основывается на бетонном свайном фундаменте, деревянной конструкции (не забудьте про гидроизоляцию), деревянных экранах из стружечных плит и реечных экранов. Крыша в ней плоская, но с легким уклоном и водостоком.

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​Лавочка и кресло из досок

les palettes du coeur, les palettes du coeur les palettes du coeur Сад в эклектичном стиле
les palettes du coeur

les palettes du coeur
les palettes du coeur
les palettes du coeur

Такую лавочку и кресло из досок легко дополнить мягкими матрасами и подушками, превратив их в самые дешевые на свете дачные диванчики!

​Навес для столовой группы

Dallage Lyas Bradstone, BRADSTONE BRADSTONE Сад в стиле модерн
BRADSTONE

BRADSTONE
BRADSTONE
BRADSTONE

Подобный навес обычно создается вокруг террасы или мощеной площадки прямо при доме. Колонны – блочные или кирпичные, а кровля является единой с домом или отдельной, с легким скатом.

​Патио с обрамлением высокими клумбами

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Сад в стиле модерн
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

Любое патио, террасу или даже сам дом можно очень красиво оформить высокими клумбами с пышными кустарниками и вашими любимыми цветами! Создавайте их из дерева или кирпича или же блоков с последующей штукатуркой!

​Насыпная площадка для столовой

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS Сад в стиле модерн
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

Насыпная площадка требует подготовки грунта с помощью песка и керамзита, но способна реализовать вашу мечту о летней столовой без бетона!

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