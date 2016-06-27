10 ландшафтных идей своими руками

Мечтаете сделать дачу или участок лучше? Давайте посмотрим, какие ландшафтные идеи могут пригодиться новичку в деле обустройства жизни на свежем воздухе! Некоторые из них наверняка вам понравятся!
Современные террасы создаются на основе бетонных столбчатых опор (фундамента), на которые затем накладываются несущие деревянные опоры по периметру террасы. Затем идет этап работ по мощению – стоит предусмотреть подсветку, боковое обрамление в виде экранов или обрамление грунтом.
Под террасой должно быть вентиляционное пространство, под ним – щебеночный слой. Не забудьте и про гидроизоляцию – она должна быть качественной и находиться между бетоном и деревом во всех соприкасающихся местах.
Схема устройства мощеной площадки достаточно проста. Первым слоем идет уплотненный грунт (выровненный и затоптанный), затем песок (10-15 см), гравий (10-15 см), арматурная сетка снизу и сетка дорожная сверку в слое бетона (12 см), затем – песчано-цементная смесь (под брусчатку) или плиточный клей (под камень) слоем 2-4 см. Сверху уже идет натуральный камень или искусственная брусчатка 1-3 см.
Самый обычный водоем можно сделать своими руками из блоков. Создайте бокс, залейте его бетоном, оформите плиткой или мозаикой. Вам нужно лишь предусмотреть слив для воды, а также водопад (если вы не хотите просто наливать его шлангом). Такой мини-водоем и внешне следует оформить плиткой, а вода будет испаряться сама и ее нужно будет лишь подливать. Мозаичные переливы цвета помогут сделать цвет воды более интересным.
Для идеальной мощеной площадки под керамическую плитку мы советуем обратиться к профессионалам, которые предусмотрят также приподнятые клумбы, водоемы, подпорные стенки, дренажные отверстия и дренажный уклон, добавят посадочные карманы и гидроизолирующий слой.
Деревянное или мощеное плиткой патио подразумевает низкую мебель (самодельную или покупную) и расположено всегда возле дома. Если вы подумаете о том, чтобы интегрировать панорамные двери-слайдеры для дома, то наверняка удивитесь тому, как красиво к ним подойдет деревянная терраса. Цены на двери-слайдеры начинаются от 10 тыс. рублей за мини-комплекты и до 60 тыс. рублей за полноценный блок шикарного формата.
Современный сад, состоящий из зоны мощеной площадки для отдыха с навесом и газонной площадки для игр детей может стать идеальным бюджетным вариантом для мини-сада.
Маленький дачный домик, состоящий из одной комнаты, которая имеет террасу и двери-слайдеры с выходом на нее, и душевой, может стоить вам от 100 тыс. рублей. В комнате площадью 22 кв. метра можно уместить гостиную, спальню и кухню, а для душевой хватит 4 кв. метров. Терраса-крыльцо может занимать от 6 до 20 кв. метров, иметь навес и ступени, которые также нужно учитывать.
Маленькая беседка стоит от 15 тыс. рублей и может стать вашим вторым домом на все время пребывания на дачи! Здесь даже можно поставить раскладной диван (15 тыс. рублей) и наслаждаться видом на сад с любимого ракурса. Такая беседка основывается на бетонном свайном фундаменте, деревянной конструкции (не забудьте про гидроизоляцию), деревянных экранах из стружечных плит и реечных экранов. Крыша в ней плоская, но с легким уклоном и водостоком.
Такую лавочку и кресло из досок легко дополнить мягкими матрасами и подушками, превратив их в самые дешевые на свете дачные диванчики!
Подобный навес обычно создается вокруг террасы или мощеной площадки прямо при доме. Колонны – блочные или кирпичные, а кровля является единой с домом или отдельной, с легким скатом.
Любое патио, террасу или даже сам дом можно очень красиво оформить высокими клумбами с пышными кустарниками и вашими любимыми цветами! Создавайте их из дерева или кирпича или же блоков с последующей штукатуркой!
Насыпная площадка требует подготовки грунта с помощью песка и керамзита, но способна реализовать вашу мечту о летней столовой без бетона!
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