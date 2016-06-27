10 ландшафтных идей своими руками

Схема устройства мощеной площадки достаточно проста. Первым слоем идет уплотненный грунт (выровненный и затоптанный), затем песок (10-15 см), гравий (10-15 см), арматурная сетка снизу и сетка дорожная сверку в слое бетона (12 см), затем – песчано-цементная смесь (под брусчатку) или плиточный клей (под камень) слоем 2-4 см. Сверху уже идет натуральный камень или искусственная брусчатка 1-3 см.

Самый обычный водоем можно сделать своими руками из блоков. Создайте бокс, залейте его бетоном, оформите плиткой или мозаикой. Вам нужно лишь предусмотреть слив для воды, а также водопад (если вы не хотите просто наливать его шлангом). Такой мини-водоем и внешне следует оформить плиткой, а вода будет испаряться сама и ее нужно будет лишь подливать. Мозаичные переливы цвета помогут сделать цвет воды более интересным.

Для идеальной мощеной площадки под керамическую плитку мы советуем обратиться к профессионалам, которые предусмотрят также приподнятые клумбы, водоемы, подпорные стенки, дренажные отверстия и дренажный уклон, добавят посадочные карманы и гидроизолирующий слой.