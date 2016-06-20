До и После: Ультра-бюджетный редизайн ванной

Универсальный совет для тех, кто хочет сделать свою ванную комнату современной и стильной – доверьтесь профессионалам. Не отказывайтесь от таких прекрасных вещей, как встроенные сливы, душ вместо ванной чаши, современные раковины и интегрированные модули хранения. При консультации со специалистом просто заранее обозначьте свой бюджет,тогда вам создадут дизайн-проект точно под ваши нужды и средства.

Студия AGNÈS DANDINE – CHICHICHIC занимается эксклюзивными проектами редизайна, где бюджет порой практически минимален. Небольшая перепланировка, замена фрагментов старой плитки, новая сантехника, красивый декор и силиконовая замазка для стыков творят чудеса!

Если вы намерены сохранить прежнюю отделку, но создать что-то новое – просто скажите об этом дизайнеру, и он найдет нужный для вас вариант редизайна. Вы можете сразу сказать, что в вашем распоряжении лишь 20 или 40 тыс. рублей на все, и он найдет решение вашей проблемы.