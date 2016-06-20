До и После: Ультра-бюджетный редизайн ванной

Универсальный совет для тех, кто хочет сделать свою ванную комнату современной и стильной – доверьтесь профессионалам. Не отказывайтесь от таких прекрасных вещей, как встроенные сливы, душ вместо ванной чаши, современные раковины и интегрированные модули хранения. При консультации со специалистом просто заранее обозначьте свой бюджет,тогда вам создадут дизайн-проект точно под ваши нужды и средства.
Студия AGNÈS DANDINE – CHICHICHIC занимается эксклюзивными проектами редизайна, где бюджет порой практически минимален. Небольшая перепланировка, замена фрагментов старой плитки, новая сантехника, красивый декор и силиконовая замазка для стыков творят чудеса!
Если вы намерены сохранить прежнюю отделку, но создать что-то новое – просто скажите об этом дизайнеру, и он найдет нужный для вас вариант редизайна. Вы можете сразу сказать, что в вашем распоряжении лишь 20 или 40 тыс. рублей на все, и он найдет решение вашей проблемы.
В этом проекте для создания нужной атмосферы был использован стиль винтаж. Хозяйка жила в старом доме и, как оказалось, любила антикварную мебель и французскую атмосферу. Так, на основе прежней плитки был создан проект в стиле ретро, с красивым деревянным зеркалом, новой тумбочкой для раковины, ванной на ножках и других деталях. Плитка осталась прежней, но после установки новой ванной дополнена бордюром изумрудного оттенка.
Небольшая перепланировка позволила найти в бывшей душевой место для ванной на ножках, хотя мы чаще всего видим метаморфозу обратного порядка – ванная чаша заменяется на душ, позволяя поставить в ванную комнату стиральную машину или двойную раковину.
В данном случае перепланировка коснулась всей ванной комнаты, но без радикальных изменений. Стена с раковиной стала стеной с унитазом со встроенным сливом и местом для сушки полотенец (на электричестве).
Мелкий декор бюджетного формата и подходящая сантехника позволили вписаться в ограниченный бюджет с легкостью и без плохих последствий для облика интерьера. Он выглядит стильным, интересным и особенным.
Важной частью редизайна стала замена напольной плитки в ванной комнате. Данная процедура была необходима, так как старое напольное покрытие не выдерживало никакой критики. В некоторых частях ванной настенная плитка была демонтирована и заменена на штукатурку и покраску, а в зоне ванной чаши была поставлена практически в оригинальном состоянии – несколько плиток были заменены, стыки покрашены, добавлены плинтуса.
Если вы добавите в такой проект ванной комнаты любимые вами детали (акценты, оттенки, орнаменты, которые вам нравятся), вы сможете добиться практически идеального результата доступными средствами.
Подумайте о тематике – Франция или Флорида (классика и аристократичность или пляжный стиль), очарование прованса или греческого островного стиля – и подберите несколько маленьких деталей, которые будут поддерживать вас в этом настроении.
Одним из самых эффективных способов создать в старой ванной комнате новое настроение – это зачистка плитки, точечное добавление декора, новая покраска стыков и… . галерея из фотографий в рамках! Здесь могут быть снимки пляжа, французских замков, вашего отпуска или Австралии!
Дверь-слайдер в ванной комнате заметно упрощает передвижения по всей квартире. Такая идея наверняка уже приходила вам в голову, но подумайте и о вариантах с дополнительным зеркальным покрытием, позволяющим сделать в коридоре или в ванной комнате зеркало почти от пола до потолка. Особенно это полезно, если данная дверь выходит в прихожую или коридор со шкафом.
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