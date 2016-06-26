​15 идей для увеличения функций балкона

Давайте вместе придумаем, что делать с вашим балконом, который наверняка нуждается в заботе и внимании! Предлагаем вам 15 идей для того, чтобы сделать его и вашу жизнь лучше!
Самой простой идеей увеличения функций вашего балкона вдвое станет покупка такого бокса. Здесь вы сможете поставить ноутбук, чай или печенье, посадить растения и любоваться видом. Нужно только кресло!
Маленькие патио из обычных строительных палетт создать проще, чем вы думаете. Возьмите палетты, обмойте их в душе, высушите, пройдитесь по ним наждачкой, чтобы избавить себя от хлопот с занозами и покройте лаком или маслом. Просушите еще раз до конца и сложите вместе в нужной конфигурации. Трех палетт хватит для кресла на одного человека, шести – для диванчика. Можно создать и опорные стенки с задней стороны и по бокам – они могут превратиться в подлокотники, если вы набьете на них доску.
Матрасы стоит заказать у швеи – точно под размер, из единого материала, что и подушки. Они должны быть прочные, в идеале выполненные с набивкой из пенополиуретана (или поролона). Матрасы на стенки можно закрепить с помощью заранее предусмотренных ленточек по углам.
Плетеная мебель из техноротанга является прекрасной и при этом очень долговечной покупкой для обустройства места отдыха на балконе!
Маленькую кормушку для птиц организовать очень легко – все мы знаем про «домики» из коробочек из-под сока или хлопьев для завтрака. Правда, есть еще и вариант с подвесными шарами из корма – они позволяют наблюдать за птицами из окна и иметь шикарный обзор даже для фотографирования!
Интересным вариантом в стиле кантри является и маленькая столовая группа из дерева, которую можно найти в любом садовом магазине!
Даже старый сундук может пригодиться вам в деле обустройства балкона! Добавьте матрас и подушки и вы получите стильное место для чаепитий или детских игр!
На установку такого камина на балконе или дома не нужно специальное разрешение, а эффект он создает потрясающий!
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Присоединение балкона или лоджии к общей площади квартиры может дать вам больше, чем его традиционное использование. Вам нужно остеклить балкон, утеплить, снести перегородку и, возможно, перенести радиатор отопления. Все это могут сделать для вас строители под руководством дизайнера. Так для гостиной вы получите зону спальни или кабинета, для кухни – столешницу с раковиной с видом на город или уголок для завтраков, для детской – место для обустройства письменного уголка.
Утеплив балкон и позаботившись об остеклении, вы даже можете подумать о том, чтобы сделать из него настоящую спальню. Помните, что габариты кровати на одного начинаются от 80 см в ширину, на двоих – от 140 см в ширину. Даже без прикроватных тумбочек, но с текстильным изголовьем, такая спальня будет выглядеть достаточно красиво.
Спальне на балконе также потребуется дополнительное отопление – обычный электрический нагреватель с дизайном в стиле настоящего камина отлично справится с этой задачей! Стоит предусмотреть плотные двух-трехслойные шторы для того, чтобы большой формат остекления не доставлял вам хлопот, а открывающиеся модули окон стоит расположить подальше от кровати. Также стоит утеплить стену с боковой стороны (за изголовьем).
Утеплив и остеклив балкон, вы также можете реализовать на нем место для отдыха любимого питомца. Здесь нужно положить его (или ее) любимые игрушки, место для сна и, отдельное, для игр (с ковриком). Также стоит предусмотреть хорошее проветривание. Здесь же может находиться лоток и миски (для кошек), особенно если лоджия или балкон находится при кухне. Собачьи миски тоже можно вынести сюда, тогда они перестанут мешать вам на кухне!
Мебель для патио из досок можно сделать и своими руками, покрыв ее затем лаком. Затем вам понадобится лишь кофейный столик, ковер и подушки для удобства и прекрасное настроение для отдыха.
Такие кашпо или боксы можно сделать своими руками, а засыпка галькой поможет избежать проблем с домашними питомцами.
Кресло, стул, диванчик, патио или даже шезлонг, поставленный вдоль балкона с кофейным столиком – уже потрясающая компания для вашего отдыха в воскресенье!
Кашпо со стороны улицы помогут вам украсить балкон в стиле шале для себя и прохожих.
Такие кашпо на стене занимают место для прохода, но выглядят очень стильно!
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