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​15 идей для увеличения функций балкона

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Taras na dachu, Chałupko Design Chałupko Design Балкон и терраса в стиле модерн
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Давайте вместе придумаем, что делать с вашим балконом, который наверняка нуждается в заботе и внимании! Предлагаем вам 15 идей для того, чтобы сделать его и вашу жизнь лучше!

​Бокс с полочкой и кашпо

homify Балкон, веранда и террасаМебель
homify

homify
homify
homify

Самой простой идеей увеличения функций вашего балкона вдвое станет покупка такого бокса. Здесь вы сможете поставить ноутбук, чай или печенье, посадить растения и любоваться видом. Нужно только кресло!

​Патио из палетт

W stylu prowansalskim, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Терраса в средиземноморском стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Маленькие патио из обычных строительных палетт создать проще, чем вы думаете. Возьмите палетты, обмойте их в душе, высушите, пройдитесь по ним наждачкой, чтобы избавить себя от хлопот с занозами и покройте лаком или маслом. Просушите еще раз до конца и сложите вместе в нужной конфигурации. Трех палетт хватит для кресла на одного человека, шести – для диванчика. Можно создать и опорные стенки с задней стороны и по бокам – они могут превратиться в подлокотники, если вы набьете на них доску.

Матрасы стоит заказать у швеи – точно под размер, из единого материала, что и подушки. Они должны быть прочные, в идеале выполненные с набивкой из пенополиуретана (или поролона). Матрасы на стенки можно закрепить с помощью заранее предусмотренных ленточек по углам.

​Современное патио

Taras na dachu, Chałupko Design Chałupko Design Балкон и терраса в стиле модерн
Chałupko Design

Chałupko Design
Chałupko Design
Chałupko Design

Плетеная мебель из техноротанга является прекрасной и при этом очень долговечной покупкой для обустройства места отдыха на балконе!

​Кормушка для птиц

Blaszak, Pobereżny/Podgórczyk Pobereżny/Podgórczyk Балкон и веранда в стиле лофт
Pobereżny/Podgórczyk

Pobereżny/Podgórczyk
Pobereżny/Podgórczyk
Pobereżny/Podgórczyk

Маленькую кормушку для птиц организовать очень легко – все мы знаем про «домики» из коробочек из-под сока или хлопьев для завтрака. Правда, есть еще и вариант с подвесными шарами из корма – они позволяют наблюдать за птицами из окна и иметь шикарный обзор даже для фотографирования!

​Столовая группа из дерева

Aranżacja małego balkonu, Niebałaganka Niebałaganka Балкон и терраса в классическом стиле
Niebałaganka

Niebałaganka
Niebałaganka
Niebałaganka

Интересным вариантом в стиле кантри является и маленькая столовая группа из дерева, которую можно найти в любом садовом магазине!

​Патио из старого сундука

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior балконы
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

Даже старый сундук может пригодиться вам в деле обустройства балкона! Добавьте матрас и подушки и вы получите стильное место для чаепитий или детских игр!

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​Биокамин на этаноле

EcoSmart Fire kominki ekologiczne z Australii, ilumia.pl ilumia.pl Балкон и терраса в стиле модерн
ilumia.pl

ilumia.pl
ilumia.pl
ilumia.pl

На установку такого камина на балконе или дома не нужно специальное разрешение, а эффект он создает потрясающий!

​Перепланировка

Детская "Room of wonders" vol. 2 Студия дизайна Дарьи Одарюк Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Детская Room of wonders vol. 2

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Присоединение балкона или лоджии к общей площади квартиры может дать вам больше, чем его традиционное использование. Вам нужно остеклить балкон, утеплить, снести перегородку и, возможно, перенести радиатор отопления. Все это могут сделать для вас строители под руководством дизайнера. Так для гостиной вы получите зону спальни или кабинета, для кухни – столешницу с раковиной с видом на город или уголок для завтраков, для детской – место для обустройства письменного уголка.

Спальня на балконе

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Утеплив балкон и позаботившись об остеклении, вы даже можете подумать о том, чтобы сделать из него настоящую спальню. Помните, что габариты кровати на одного начинаются от 80 см в ширину, на двоих – от 140 см в ширину. Даже без прикроватных тумбочек, но с текстильным изголовьем, такая спальня будет выглядеть достаточно красиво.

Спальне на балконе также потребуется дополнительное отопление – обычный электрический нагреватель с дизайном в стиле настоящего камина отлично справится с этой задачей! Стоит предусмотреть плотные двух-трехслойные шторы для того, чтобы большой формат остекления не доставлял вам хлопот, а открывающиеся модули окон стоит расположить подальше от кровати. Также стоит утеплить стену с боковой стороны (за изголовьем).

​Уголок для питомца

CP Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Спальня в эклектичном стиле
MUDA Home Design

CP Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Утеплив и остеклив балкон, вы также можете реализовать на нем место для отдыха любимого питомца. Здесь нужно положить его (или ее) любимые игрушки, место для сна и, отдельное, для игр (с ковриком). Также стоит предусмотреть хорошее проветривание. Здесь же может находиться лоток и миски (для кошек), особенно если лоджия или балкон находится при кухне. Собачьи миски тоже можно вынести сюда, тогда они перестанут мешать вам на кухне!

​Мебель из дерева для патио

taras, Studio Modelowania Przestrzeni Studio Modelowania Przestrzeni Балкон и терраса в стиле модерн
Studio Modelowania Przestrzeni

Studio Modelowania Przestrzeni
Studio Modelowania Przestrzeni
Studio Modelowania Przestrzeni

Мебель для патио из досок можно сделать и своими руками, покрыв ее затем лаком. Затем вам понадобится лишь кофейный столик, ковер и подушки для удобства и прекрасное настроение для отдыха.

​Кашпо вдоль перил

Projekt balkonu, ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas Балкон и терраса в классическом стиле
ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas

ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas
ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas
ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas

Такие кашпо или боксы можно сделать своими руками, а засыпка галькой поможет избежать проблем с домашними питомцами.

​Мебель с кофейным столиком

Taras - Warszawa Wilanów, Chałupko Design Chałupko Design Балкон и терраса в стиле модерн
Chałupko Design

Chałupko Design
Chałupko Design
Chałupko Design

Кресло, стул, диванчик, патио или даже шезлонг, поставленный вдоль балкона с кофейным столиком – уже потрясающая компания для вашего отдыха в воскресенье!

​Подвесные кашпо со стороны улицы

Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

Кашпо со стороны улицы помогут вам украсить балкон в стиле шале для себя и прохожих.

Подвесные кашпо на стену

modułowe ogrody wertykalne - outdoor, rstudio rstudio Балкон и терраса в рустикальном стиле
rstudio

rstudio
rstudio
rstudio

Такие кашпо на стене занимают место для прохода, но выглядят очень стильно!

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