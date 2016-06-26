​15 идей для увеличения функций балкона

Маленькие патио из обычных строительных палетт создать проще, чем вы думаете. Возьмите палетты, обмойте их в душе, высушите, пройдитесь по ним наждачкой, чтобы избавить себя от хлопот с занозами и покройте лаком или маслом. Просушите еще раз до конца и сложите вместе в нужной конфигурации. Трех палетт хватит для кресла на одного человека, шести – для диванчика. Можно создать и опорные стенки с задней стороны и по бокам – они могут превратиться в подлокотники, если вы набьете на них доску.

Матрасы стоит заказать у швеи – точно под размер, из единого материала, что и подушки. Они должны быть прочные, в идеале выполненные с набивкой из пенополиуретана (или поролона). Матрасы на стенки можно закрепить с помощью заранее предусмотренных ленточек по углам.